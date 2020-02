La mejor defensa contra el coronavirus

¿Podría EE.UU. enfrentar una epidemia de coronavirus? 2:47

Nota del editor: Colleen S. Kraft, MD, MSc, es el directora médico asociado en el Hospital de la Universidad de Emory y profesor asociado en el Departamento de Medicina, así como profesor asistente en el Departamento de Patología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory. También es directora médica asociada de la Unidad de Enfermedades Transmisibles Graves de Emory. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

(CNN) — Como médica de enfermedades infecciosas y microbióloga que ha tratado con éxito a pacientes con la enfermedad por el virus del Ébola en Estados Unidos, me hacen muchas preguntas sobre el nuevo coronavirus, COVID-19.

Una persona con la que hablé estaba preocupada porque los anteojos para leer que había pedido de China podrían estar contaminados con el virus y ser peligrosos para su salud. La respuesta corta: altamente improbable.

Aunque el coronavirus puede sobrevivir en superficies durante días, las condiciones como la temperatura y la humedad deben ser favorables. El COVID-19 se transmite principalmente a través del contacto cercano con alguien infectado.

Durante una pandemia viral, a menudo somos nuestros propios peores enemigos.

De hecho: tocamos nuestra cara con nuestras manos, incluyendo nuestra nariz, ojos y boca, áreas con membranas mucosas, un promedio de 15 a 23 veces por hora. La mayor parte del tiempo, ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. También tocamos manijas de puertas, postes de metro, pasamanos, saleros, manos de otras personas y carros de supermercado. Inhalamos pequeñas gotas que provienen de alguien que estornuda o tose cerca.

¿Las buenas noticias? Los pasos que puedes seguir para protegerte contra la posibilidad extremadamente baja de que te expongas al coronavirus en Estados Unidos también te protegerán contra el brote generalizado que realmente estamos experimentando aquí: la influenza estacional.

Si bien se han confirmado al menos 60 casos de COVID-19 en Estados Unidos, nadie ha muerto por ello aquí, mientras que la gripe de este año ha infectado al menos a 29 millones en Estados Unidos y hasta el momento ha matado a unas 16.000 personas.

El COVID-19 se está extendiendo de manera fácil y sostenible en la provincia de Hubei y otras partes de China, y se ha confirmado en más de dos docenas de otros países. Si bien la cifra global de muertes ha superado hasta ahora las 2.700, es bueno recordar que más del 80% de los casos de COVID-19 han sido leves, requieren poca o ninguna intervención médica, y es mucho menos mortal que el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS) y el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), que también son coronavirus.

Aquí está el mejor consejo que puedo darte para evitar cualquier virus y gripe: sé intencionalmente higiénico en público y durante las interacciones con otros. La higiene de las manos es la piedra angular de la prevención de infecciones. La higiene efectiva de las manos requiere una duración y minuciosidad adecuadas, lo que debería ser un objetivo cada vez que se limpian las manos.

Usa agua y jabón durante el tiempo que te lleva cantar el “Feliz cumpleaños” o usa un desinfectante para manos a base de alcohol. En un estudio que realizamos sobre la higiene de las manos, las áreas más comunes que las personas omitieron lavarse fueron los pulgares, las muñecas y entre los dedos.

Cuando nuestro equipo clínico estaba cuidando a cuatro pacientes con la enfermedad mortal del virus del Ébola en la unidad de aislamiento del Hospital de la Universidad de Emory hace cinco años, nuestro protocolo para ponerse y quitarse el equipo de protección personal (EPP) —material desechable, un traje Tyvek, protectores de zapatos, dos pares de guantes, delantal, respirador y capucha— eran una cuestión de vida o muerte.

Durante las simulaciones, determinamos que los dos puntos de mayor riesgo de autocontaminación eran la falta de higiene de las manos y durante la extracción del respirador purificador de aire eléctrico. En las áreas con escasez de recursos donde se han producido brotes de ébola, el peligro para los trabajadores de la salud es aún más generalizado.

Nuestro equipo logró salvaguardar nuestro bienestar porque nos monitoreamos mutuamente. Cada vez que nos poníamos o nos quitábamos el EPP para entrar o salir de la unidad de aislamiento, un colega con una lista de verificación nos vigilaba para asegurarnos de que no omitiéramos ningún paso.

La protección de los trabajadores de la salud también es vital con COVID-19: hasta ahora, más de 1.700 trabajadores de la salud en China han sido infectados y seis han muerto. Eso es preocupante. No queremos perder trabajadores de la salud como sucedió en Sierra Leona y Liberia con el ébola, donde hay monumentos a los cientos de trabajadores de la salud que murieron allí.

En el mundo real, no sería realista caminar usando ropa protectora y respiradores. Pero hay lecciones que aprendimos que pueden aplicarse a cualquier situación.

Por ejemplo, mi familia acaba de volar de Michigan a Atlanta, y me preguntó, ¿qué hacemos en el avión? ¿Deberíamos usar una máscara? Mi respuesta: haz lo que debes hacer siempre: no toque las superficies y luego tocarte la cara. No tiene que ser de una manera compulsiva o temerosa, solo sé consciente de protegerte.

Una máscara que nunca has usado antes y que usas todo el día, que se humedece, no te ayudará. Puede que la toques mucho porque es incómoda, lo que reduce su efectividad.

Simplemente, una buena higiene de manos y de cara te protegerá de muchas enfermedades, incluido COVID-19.

El riesgo depende de la exposición. Algunas personas tendrán un mayor riesgo de infección, como los trabajadores de la salud que atienden a pacientes con COVID-19 y otros contactos cercanos. Para el público en general en Estados Unidos, que es poco probable que estén expuestos a este virus, el riesgo inmediato para la salud de COVID-19 se considera bajo en este momento.

Mi riesgo, al ser médico especialista en enfermedades infecciosas, aumenta ligeramente, ya que veo personas con virus respiratorios. Pero mi mejor defensa es la misma que la tuya: ten en cuenta la exposición potencial y mitígala, ten en cuenta lo que tocas y asegúrate de lavarte las manos bien y con frecuencia.