Lo que les digo a mis hijos sobre covid-19

Nota del editor: Kate Bolduan es presentadora y presentadora de “At This Hour” de CNN. Las opiniones expresadas en este comentario son exclusivamente suyas. Ver más artículos de opinión en CNN.

(CNN) — Hablo y explico cosas para vivir. También he estado cubriendo el brote de coronavirus durante semanas.

Pero cuando se trata de hablar de todo esto con mis propios hijos, me he quedado sin palabras.

Al principio, no hablé de eso con mis hijas. Ellas tienen 5 y 2 años, así que me aseguré de recordarles que tenían que lavarse las manos con más frecuencia.

Pero cuando mi hija mayor salió de la escuela y declaró: “Mamá, hay algo llamado ‘Corona’ y todos se están enfermando”. Sabía que ya no podía evitarlo.

Luego intenté decirle a mi hija de 5 años que “hay una enfermedad”, pero no necesitaba preocuparse demasiado. Eso la llevó a preguntar en voz alta, caminando por la acera: “¿esa persona tiene la enfermedad?” Luego, señalando a la siguiente persona y preguntando nuevamente: “¿qué tal esa? ¿Tiene la enfermedad?”.

Rápidamente quedó claro que necesitaría la ayuda de expertos sobre cómo tener esta conversación. También me di cuenta rápidamente de que no estoy sola. Mi productor me dijo que su hijo de 6 años quería saber si aún podía darle un beso de buenas noches, ya que le preocupaba que le diera el coronavirus.

Como padres, todos podríamos usar un poco de ayuda en este momento sin precedentes. Comencé con la persona a la que siempre voy primero cuando se trata de la salud y el bienestar de mis hijos, nuestro pediatra. “Cuantas menos palabras, mejor”, aconsejó el Dr. Bruce Brovender de Global Pediatrics. “Pero siempre sé honesto”.

Si no lo eres, dijo, “En realidad haces las cosas más aterradoras y traumáticas porque no saben qué es verdad y qué no”.

La guía de Brovender me motivó a profundizar. Y después de pasar horas hablando por teléfono con médicos, expertos y médicos, he encontrado algunos hilos comunes útiles de lo que se debe y no se debe hacer al hablar con nuestros pequeños sobre algo tan importante.

Sea tranquilizador pero honesto

“Lo más importante en todas las edades es que los niños necesitan saber que van a estar bien y que sus padres estarán bien”, dice Tovah Klein, director del Centro Barnard para Desarrollo de niños pequeños en la Universidad de Columbia. “Lo primero es tranquilizarlos sobre eso”.

“Es un equilibrio entre abordar las preocupaciones y los temores de los niños, porque eso es real, y tranquilizarlos porque la verdad es que la mayoría de las personas mejora con esto”.

La Dra. Sally Goza, presidenta de la Academia Americana de Pediatría, agrega que viene con el balance de que esto no puede ser tratado como cualquier otro día. “Es realmente crítico que la gente entienda que no es como un día de nieve. Necesitamos suspender las fechas de juego. Necesitamos posponer las fiestas de cumpleaños hasta que tengamos una idea más clara de lo que está sucediendo con esto”.

Y al explicar estos cambios abruptos a los niños, es importante recordarles que “los adultos lo están manejando”, dice la psicóloga clínica Rebecca Schrag Hershberg. “No tenemos que fingir que sabemos todas las respuestas, pero tenemos que proyectar una confianza tranquila de que hay personas inteligentes en todas partes, médicos, responsables de políticas, maestros, todos trabajando juntos para asegurarnos de que superemos esto”.

No evite el tema

“Los niños lo están escuchando todo. Oyen palabras que nunca antes habían escuchado, ninguno de nosotros realmente lo ha hecho”, dice Klein. “Incluso los términos coronavirus y covid-19, es como ¿qué es eso?

“Le digo a los padres que es realmente importante que sean el filtro de la información para los niños mayores que pueden estar recibiéndola de manera errónea o que escuchan de amigos o en las redes sociales”, agrega Klein. Para los más pequeños que pueden comenzar con términos desmitificadores como “¿qué es el coronavirus?” Klein sugiere: “Es una palabra muy grande, pero es una palabra elegante para lo que normalmente llamamos un resfriado o gripe, algo que ha existido por mucho tiempo. Ahora hay un nuevo virus y de eso es de lo que todos hablan”.

Hershberg está de acuerdo en que la transparencia es clave.”Creo que la transparencia para los niños, incluso los pequeños, es más reconfortante que la alternativa cuando notan que hay un gran elefante en la habitación, pero también notan que nadie está hablando de eso”.

Menos puede ser más “Escucha primero y habla después. Escuche las inquietudes, preguntas y desinformación mientras disfruta de actividades habituales con sus hijos ya sea dibujar, jugar con muñecas o lanzar una pelota. Luego, hágales saber que está contento de que le hagan preguntas y compartan lo que piensan”, aconseja el Dr. Joshua Morganstein, presidente del Comité de Dimensiones Psiquiátricas de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. “Los niños pequeños necesitan menos palabras y un padre tranquilo los tranquilizará y los reconfortará”.

Hershberg agrega que es una buena práctica evitar la tendencia a querer llenar el silencio cuando se trata de este tipo de conversaciones sensibles con sus hijos”. Si hacen una pregunta, respondes sus preguntas de forma directa, clara y breve y luego haces una pausa para ver si tienen más preguntas. Haga una pausa y vea qué sucede después”.

Cómo decir, “No sé’”

Está bien decir “no sé”, los expertos están de acuerdo.”De hecho, es importante hacerlo”, dice Morganstein. “Cuando los niños descubren que los engañaste, perderán la confianza en ti”.

Pero parece que hay formas más útiles de decir “no sé”, que simplemente decir “no sé”. Hay, “No lo sé. ¿Por qué no buscamos eso juntos?”, opina Morganstein. Esto sienta un modelo para el niño, que aprenderá que cuando no sabe algo, se puede buscar información al respecto”. Esto realmente puede aumentar la sensación de confianza, que sabe que puede contar con sus padres para que le digan lo que saben y como buscar la respuesta”.

“Puedes decir, necesito pensar en eso”, agrega Hershberg, ayudando a representar otro escenario de “no sé”. Decir “no sé” con voz tranquila y sin pánico, no es incómodo para nuestros hijos a menos que lo hagamos incómodo”. “Los niños pueden sentirse realmente cómodos cuando se les dices que hay mucha gente haciéndose esa misma pregunta en ese mismo momento”.

Cálmate primero

Esto es solo acerca de cómo hablar con nuestros hijos sobre el covid-19. Por eso me sorprendió que la mayoría de estos expertos enfatizaron en el impacto de nuestros propios niveles de estrés y ansiedad en la forma como nuestros hijos manejan y procesan este momento incierto.

“Es abrumador para los padres en este momento porque esta es una situación muy fluida. Todos los días sucede algo nuevo con el covid-19, lo que resulta abrumador para los padres y realmente aterrador para los niños”, comentó Goza.

Así que intentemos no empeorar las cosas a nuestros hijos. “Primero, verifique su propio nivel de estrés. Si usted (u otros adultos a su alrededor) se comportan de manera muy estresante, sus hijos simplemente pueden estar captando y emulando este comportamiento”, alerta Morganstein.

“No hable con sus hijos sobre nada de esto cuando estás en un momento de ansiedad”, agrega Hershberg. “Si escuchas algo o lees un tuit que te pone realmente ansioso, está bien decirle a tu hijo, antes de responder esa pregunta, me siento un poco preocupado en este momento, así que voy a respirar profundo tres veces, ¿quieres hacer eso conmigo?”.

Es importante también recordar que los niños de diferentes edades expresarán su ansiedad en estos momentos difíciles de maneras muy diferentes.

“En general, es importante recordar que la angustia se ve diferente en niños de diferentes edades. El aislamiento, la disminución del rendimiento académico o la agresión suelen ser respuestas de los niños mayores. Los más pequeños responden con irritabilidad, letargo o comportamientos propios de edades más tempranas. Para los padres que están comprensiblemente distraídos y que ya están sintiendo un estrés elevado, esto puede ser fácilmente malinterpretado como “mal comportamiento”, dice Morganstein. “En estos momentos es útil devolverles algo de poder, lo cual puede explicar por qué tienen que lavarse tanto las manos, por qué no pueden jugar con sus amigos y puede ser especialmente valioso con preguntas sobre los abuelos y los ancianos.

“Es posible empoderar a los niños diciéndoles: miren, no nos enfermamos mucho [por el coronavirus], pero, créanlo o no, podríamos tener el virus por lo que debemos ayudar para que no se enfermen demasiadas personas. Eso es parte de nuestro trabajo”, sugirió Klein.

“Eso también explica el lavado de manos: mantiene alejados los gérmenes y el virus”.

“Eso explica el cierre de la escuela: estamos tratando de evitar que estés con muchas personas y que el virus se propague. Es por eso que mamá o papá tienen que trabajar desde casa ahora. Todas esas piezas se pueden poner en el contexto de que todos estamos trabajando juntos”.

Hershberg nos recuerda que los niños a menudo procesan eventos difíciles a través del juego, por lo que les da el poder para hacerlo. “Lanza un hechizo mágico sobre el virus… Pretendiendo ser Elsa y congelando el virus. Esas son todas las cosas que ayudarán a los niños a sentirse poderosos y también les permitirán procesar los sentimientos”.

Entonces, déjelos expresar los sentimientos, sean lo que sean. “Es saludable y significa que se sienten seguros hablando de eso”, dice Hershberg.

Es comprensible que dar ese sentido de empoderamiento a los niños mayores requiere un enfoque diferente. “Habrá mucha tristeza por la falta de eventos deportivos, graduaciones y muchas cosas, y creo que tenemos que darles esa tranquilidad”, dice Goza. “Cuanto más hagamos ahora para que esta pandemia sea lo más breve posible… más pronto podrán salir y hacer las cosas que les gusta”.

Encuentra la diversión

“Pueden jugar a ser destructores de gérmenes”, dice Klein. “Puede ser divertido y no tan serio para no asustar a los niños”.

Hershberg acepta decir: “Tu familia son superhéroes que luchan contra el virus y cada vez que te lavas las manos, estás dando un paso para mantener a las personas sanas y seguras”, sugiere. “Se trata de enfatizar que esta es una opción activa y que todos nos estamos uniendo para hacerlo. Y no es que todos estemos indefensos en nuestras casas esperando escuchar lo que está sucediendo”.

Si bien nadie puede decir con certeza cuándo terminará esta crisis, este consejo experto me proporciona un excelente lugar para comenzar cuando llegue el momento de conversaciones más difíciles en los próximos días, cuando las niñas y yo ya no estemos jugando a ser superdestructoras de gérmenes.