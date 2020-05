BTS presenta una serie de conciertos gratis

BTS cancela conciertos por coronavirus 0:42

(CNN) — Haber tenido que posponer su gira de concierto no detendrá el entretenimiento que pueda ofrecer el grupo más grande de K-pop.

BTS ha anunciado “Bang Bang Con”, una serie de sus conciertos que transmitirán en YouTube a partir de las 11 p.m. ET el 17 de abril.

The ARMY, como se le conoce a los fanáticos de BTS, podrán sintonizar el canal BANGTANTV de YouTube para disfrutar de varios de sus pasados conciertos, incluyendo “2015 BTS LIVE: The Most Beautiful Moment in Life On Stage” y “2017 BTS Live Trilogy Episode III The Wings Tour in Seúl”.

La banda de jóvenes que ha logrado superventas lanzó su cuarto álbum, “Map of the Soul: 7“, en febrero.

Luego del lanzamiento de “Map of the Soul: Persona” del año pasado, y ha sido muy esperado.

El grupo había planeado lanzar su nueva gira mundial este mes que iniciaría en el Estadio Olímpico de Seúl, pero se convirtió en uno de los varios eventos cancelados o pospuestos por la pandemia de coronavirus.

BTS ha estado activo para mantenerse en contacto con sus seguidores de otras formas, incluida una serie de videos para enseñar el idioma coreano.