Kyle Larson es despedido de Ganassi Racing por insulto racial

(CNN Español) — El ahora expiloto de Ganassi Racing fue cesado del equipo de NASCAR, tras protagonizar un incidente durante un torneo virtual en el cual profirió un insulto racial.

En un principio la Nascar lo había suspendido indefinidamente al igual que el equipo, pero finalmente Larson fue despedido por la escudería de Chip Ganassi.

“Después de mucha consideración, Chip Ganassi Racing ha determinado que terminará su relación con el piloto Kyle Larson. Como dijimos antes, los comentarios que hizo Kyle fueron ofensivos e inaceptables, especialmente dados los valores de nuestra organización. A medida que continuamos evaluando la situación con todas las partes relevantes, se hizo evidente que este era el único curso de acción apropiado para tomar “.

El retiro de los patrocinadores

El despido de Larson no solo obedece a una respuesta del equipo por una falta de comportamiento inaceptable. Las relaciones comerciales se vieron duramente afectadas por el retiro inmediato de dos importantes patrocinadores.

Se trata de la cadena de comidas rápidas McDonald’s y de la entidad bancaria Credit One Bank, empresas que condenaron el hecho.

McDonald’s en un comunicado a CNN reiteró el repudio hacia el comportamiento del piloto y declaró su ruptura de cualquier vínculo comercial.

“Nos sentimos extremadamente decepcionados y horrorizados al escuchar sobre este incidente. Los comentarios hechos por Kyle Larson son insensibles, ofensivos y no reflejan nuestros valores inclusivos y no serán tolerados. McDonald’s está tomando medidas inmediatas para terminar la relación con Larson”. – McDonald’s USA.

En tanto, Credit One Bank aseguró en su cuenta de Twitter que se suma a las acciones tomadas por NASCAR y Chip Ganassi Racing y da por terminado el patrocinio con Kyle Larson.

La acción que condenó a Larson y su disculpa

Durante la carrera virtual, Larson parecía haber perdido la comunicación y se expresó con un insulto para la comunidad de raza negra. Una persona que también participaba en la carrera le dijo que sus comentarios eran escuchados por todos.

En un video publicado en Twitter, Larson se disculpó.

“Solo quiero decir que lo siento. Anoche cometí un error y dije la palabra que nunca, nunca debería decirse. No hay excusa para eso. No me criaron de esa manera. Es algo horrible. Digo. Siento mucha pena por mi familia, mis amigos, mis socios, la comunidad de NASCAR y especialmente la comunidad de raza negra. Entiendo que el daño es probablemente irreparable y lo reconozco. Pero solo quiero dejarle saber a todos cuánto lo siento”.

El piloto de 27 años, que conducía el auto No. 42 de Ganassi Racing, ha ganado seis válidas en su carrera y se ha clasificado para los Playoffs de NASCAR en las últimas cuatro temporadas. El año pasado terminó en el sexto lugar de la clasificación general.

A punto de pasar a ser agente libre era uno de los pilotos más codiciados de la categoría y con un futuro prometedor.

Larson, cuya madre es japonesa-estadounidense, se graduó del programa “Drive for Diversity” de Nascar, que, según su sitio web, “brinda oportunidades para que las mujeres y las minorías busquen oportunidades profesionales en NASCAR”. En 2016, fue la primera persona de ascendencia japonesa en ganar una carrera de la categoría más popular del automovilismo estadounidense.

La Nascar en un comunicado condenó la actitud del piloto.

“Nascar ha hecho de la diversidad y la inclusión una prioridad y no tolerará el tipo de lenguaje utilizado por Kyle Larson durante el evento iRacing del domingo. Nuestras políticas de de conducta de nuestros miembros son claras con respecto a esto y haremos cumplir estas pautas para mantener un entorno inclusivo para toda nuestra industria y base de seguidores”.