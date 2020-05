OPINIÓN | ¿Salvará el covid-19 al mundo?

Nota del editor: Ira Helfand es médico de medicina de emergencia y copresidente de Médicos Internacionales para la Prevención de una Guerra Nuclear (IPPNW), y ganador del premio Nobel de la Paz en 1985. Arun Mitra es cirujano que trabaja en la ciudad de Ludhiana, India y copresidente de IPPNW. Tilman Ruff es médico de salud pública y enfermedades infecciosas y también se desempeña como copresidente de IPPNW. Las opiniones expresadas en este comentario son propias de los autores. Ver más opinión en CNNe.com/opinion

(CNN) — Como médicos que respondieron a esta crisis, las últimas semanas se han llenado no solo de tratamientos y manejo de crisis, sino también de frustración. Frustración porque la pandemia de covid-19 no solo “nos engañó”. Los expertos en salud pública nos han estado advirtiendo durante décadas; simplemente elegimos no escuchar.

La administración Trump ha sido criticada, con razón, por su respuesta épicamente inepta a esta crisis. Primero, la administración disolvió dos grupos que supuestamente debían lidiar con pandemias dentro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional en 2018. Segundo, el presidente Donald Trump ignoró las advertencias de la comunidad de inteligencia sobre una posible pandemia ya en enero. Y consistentemente, esta administración ha minimizado la gravedad de la crisis y la necesidad de tomar medidas decisivas para contener la epidemia.

Sin embargo, este fracaso catastrófico a corto plazo es solo una parte de la historia.

Durante décadas, los expertos nos han estado diciendo que no se trataba de “si” sino de “cuándo” atacaría la próxima gran pandemia. Ya en 1992, un informe del Instituto de Medicina llamó la atención sobre este peligro. Y como observó un informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud, “pocos dudan que grandes epidemias y pandemias volverán a atacar, y pocos argumentarán que el mundo está adecuadamente preparado”.

A pesar de estas advertencias claras, los líderes mundiales no pudieron prepararse y el público en general no se movilizó para obligarlos a tomar medidas. No es posible prevenir la aparición de nuevos patógenos capaces de causar una pandemia global, pero es posible preparar una respuesta adecuada a estas enfermedades cuando surgen. No lo hicimos, y ahora el mundo está pagando un precio terrible.

En medio de una pandemia, como la que estamos pasando ahora, es difícil imaginar que las cosas podrían haber sido aún peor. Podríamos haber sido afectados por un tipo de virus diferente y mucho más devastador con una tasa de mortalidad mucho más alta. Pudo haber sido aún más contagioso que covid-19. La próxima pandemia, y habrá otras, de hecho, puede ser más intensa. Podemos y debemos aprender de este desastre y prepararnos mejor para brotes futuros.

Si hay una lección que podemos aprender de esta crisis es esta: cuando los expertos nos dicen que el cielo se va a caer si no tomamos medidas, es mejor que tomemos medidas o el cielo realmente puede caerse.

Y debemos aplicar esta lección a las otras dos amenazas existenciales que enfrenta la humanidad: la crisis climática y el creciente peligro de una guerra nuclear.

En el caso de la crisis climática, las advertencias de la comunidad científica no podrían ser más claras. Si no dejamos de depender de los combustibles fósiles y logramos emisiones netas de carbono cero para 2050, estamos condenando al planeta y a nuestros hijos a una catástrofe climática que hará inhabitables grandes porciones del planeta, desplazará a cientos de millones de personas y causará daños humanos, sufriendo en una escala inimaginable.

Estas advertencias son ampliamente conocidas y han estimulado la acción de gobiernos e individuos en todo el planeta, como el Acuerdo de París de 2015. Pero las medidas tomadas hasta el momento han sido consistentemente inferiores a lo que los expertos nos dicen que debemos hacer, por lo que continuamos en el camino hacia un desastre totalmente evitable.

En relación con el peligro de una guerra nuclear, las advertencias han sido igualmente claras, aunque han recibido mucha menos atención. El exsecretario de Defensa de EE.UU. William Perry ha dicho repetidamente que estamos más cerca de una guerra nuclear que durante la Guerra Fría. El panel de expertos en el Boletín de los Científicos Atómicos, que incluye a 13 premios Nobel, determinó que “la situación de seguridad internacional es ahora más peligrosa de lo que nunca ha sido”. Este año, establecieron su icónico Reloj del Juicio Final a 100 segundos para la medianoche, o una posible catástrofe global, el más cercano al apocalipsis planetario que haya existido.

La comunidad del cuidado de la salud está sufriendo la tensión de la pandemia actual; y colapsaría si se usara una sola bomba nuclear contra un objetivo urbano.

Una guerra nuclear, incluso una guerra nuclear limitada, sería un desastre para todo el planeta. Los científicos médicos y climáticos han advertido que una guerra entre India y Pakistán podría causar un trastorno climático abrupto suficiente para reducir drásticamente la producción de alimentos en todo el mundo. Esto desencadenaría una hambruna global que pondría en riesgo a miles de millones y casi seguramente terminaría con la civilización moderna. Una guerra nuclear a gran escala entre Estados Unidos y Rusia mataría a cientos de millones en una tarde y desencadenaría un invierno nuclear que mataría a la gran mayoría de la raza humana.

Reconociendo este peligro, 122 naciones de todo el mundo votaron en 2017 para adoptar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPNW, por sus siglas en inglés) que requiere la eliminación de estas armas. Sin embargo, a pesar de las advertencias, los estados con armamento nuclear se han opuesto activamente al tratado y todos participan en programas costosos para mejorar sus arsenales nucleares.

Podemos prevenir la aparición de algunos agentes patógenos nuevos, pero para la mayoría solo podemos prepararnos. Pero en realidad podemos prevenir el inminente desastre climático y una guerra nuclear fatal. Necesitamos movernos con toda la rapidez posible para eliminar una mayor liberación de gases de efecto invernadero, y los nueve estados con armas nucleares deben unirse al TPNW y negociar de inmediato un plan verificable, exigible y con plazos para eliminar sus arsenales nucleares.

Si escuchamos y tomamos en serio las advertencias de los expertos, podemos evitar estas calamidades. Si no lo hacemos, el cielo realmente puede caer. Sobreviviremos a esta pandemia, y si aprendemos de ella, tal vez covid-19 salvará al mundo.