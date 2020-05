Biden dice que cree que Trump intentará retrasar las elecciones presidenciales

Biden lidera intención de voto a meses de la elección general 0:50

Washington (CNN) — El exvicepresidente de Estados Unidos Joe Biden dijo este jueves que cree que el presidente Donald Trump intentará retrasar las elecciones presidenciales de noviembre.

“Graben mis palabras: creo que va a tratar de retrasar las elecciones de alguna manera, va a llegar a una explicación de por qué no se pueden celebrar”, dijo Biden en una recaudación de fondos virtual, según un informe del grupo. Biden ha mantenido que las elecciones de noviembre no deberían posponerse y anteriormente ha hecho comentarios similares.

Trump no puede cambiar unilateralmente la fecha de la elección en noviembre, ya que ha sido promulgada por ley federal y el Congreso tendría que aprobar dicha medida. Sin embargo, eso no ha impedido que algunos demócratas estén preocupados de que intente hacerlo, y los votantes le habían preguntando a los mútiples aspirantes demócratas si tenían preocupaciones de que Trump tratara de retrasar las elecciones o se negaría a dejar el cargo si fuera derrotado en noviembre.

Obama apoya la candidatura de Biden

CNN se ha acercado a la campaña de Trump para comentar sobre la acusación de Biden.

Los temores sobre el coronavirus y su propagación han aumentado las preocupaciones sobre cómo se celebrarán las elecciones de forma segura, con nuevas llamadas para ampliar el acceso a la votación y la votación por correo. Biden dijo que el Congreso debe garantizar que los estados tengan fondos suficientes para ampliar las opciones de votación durante la pandemia.

El aspirante demócrata hizo referencia a las primarias de Wisconsin, que continuaron con la votación en persona a principios de este mes después de que los tribunales detuvieron los esfuerzos demócratas para retrasar las primarias y extender el plazo para la devolución de las boletas por correo. Wisconsin fue el único de los 11 estados con primarias en abril que avanzó con la votación en persona, después de que los otros 10 retrasaron sus primarias o pasaron a la votación por correo.

“Los republicanos intentaban forzar el voto en persona sin importar el costo de la salud. Tenemos que descubrir cómo vamos a llevar a cabo una elección completa, justa y segura en noviembre, y nadie debería arriesgar sus vidas para emitir un voto”, dijo Biden el jueves.

“La idea de que todos los gobernadores y algunos alcaldes —republicanos y demócratas— le estaban pidiendo al presidente y (al líder de la mayoría del Senado) Mitch McConnell, ‘Necesitamos fondos locales para apoyo local, para las cosas que tenemos que hacer'”, dijo él. “Creo que no tiene sentido en absoluto, sin sentido, que no están dispuestos a hacerlo. No lo entiendo. No lo entiendo”.

El exvicepresidente también acusó a Trump de “tratar de socavar las elecciones con falsas denuncias de fraude electoral”.

En las últimas semanas, Trump, que se opone a expandir las opciones de votación por correo, ha hecho afirmaciones falsas acerca de que votar por correo es “corrupto” y “peligroso”, incluso mientras los estados lo adoptan como una alternativa segura durante la pandemia.

Biden hizo referencia a un informe del diario The Washington Post de que la administración Trump estaba considerando aprovechar un préstamo de emergencia del Congreso contra el coronavirus, que debe ser aprobado por el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, para forzar cambios en el Servicio Postal de Estados Unidos. La medida podría permitir que la administración influya en cuánto cobra la agencia por entregar paquetes y cómo administra sus finanzas, según The Washington Post.

“Imagínense amenazando con no financiar la oficina de correos”, dijo Biden. “¿De qué se trata eso en nombre de Dios? Además de tratar de hacer correr la voz de que hará todo lo posible para dificultar el voto de la gente. Esa es la única forma en que cree que puede ganar”.

“Puede estar seguro de que entre (Trump) y los rusos va a haber un intento de interferir” en las elecciones, dijo Biden.

— Sarah Mucha de CNN contribuyó a este informe.