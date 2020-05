El Pentágono publica oficialmente videos de ovnis

Defensa de EE.UU. divulga videos de ovnis 0:32

Washington (CNN) — El Pentágono publicó oficialmente tres videos cortos que muestran “fenómenos aéreos no identificados” que habían sido lanzados previamente por una compañía privada.



Los videos muestran lo que parecen ser objetos voladores no identificados que se mueven rápidamente mientras se graban con cámaras infrarrojas. Dos de los videos contienen reacciones de miembros del servicio que se muestran asombrados ante la rapidez con que se mueven los objetos. Una voz especula que podría ser un dron.

La Marina previamente reconoció la veracidad de los videos, en septiembre del año pasado. Ahora los están lanzando oficialmente “para aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o no, o si hay algo más en los videos”, según la portavoz del Pentágono Sue Gough.

“Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible”, dijo Gough en un comunicado, “y no incide en ninguna investigación posterior de incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados”.

La Marina ahora tiene pautas formales sobre cómo sus pilotos pueden informar cuando creen que han visto posibles ovnis.

Los videos de la Marina fueron publicados por primera vez entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 por la Academia de Artes y Ciencias To The Stars, una compañía cofundada por el exmúsico de Blink-182 Tom DeLonge, que dice que estudia información sobre fenómenos aéreos no identificados.

En 2017, uno de los pilotos que vio uno de los objetos no identificados en 2004 le dijo a CNN que se movía de maneras que no podía explicar.

“A medida que me acercaba … aceleró rápidamente hacia el sur y desapareció en menos de dos segundos”, dijo el piloto retirado de la Armada de Estados Unidos, David Fravor. “Esto fue extremadamente abrupto, como una pelota de ping pong que rebota en una pared. Golpearía e iría para otro lado”.

El Pentágono ha estudiado previamente grabaciones de encuentros aéreos con objetos desconocidos, como parte de un programa clasificado cerrado desde entonces a instancias del exsenador Harry Reid de Nevada. El programa se lanzó en 2007 y finalizó en 2012, según el Pentágono, porque evaluaron que había prioridades más altas que necesitaban financiación.

Sin embargo, Luis Elizondo, el exjefe del programa clasificado, le dijo a CNN en 2017 que él personalmente cree que “hay pruebas muy convincentes de que no podemos estar solos”.

“Estos aviones, los llamaremos aviones, están mostrando características que no están actualmente en el inventario de los Estados Unidos. Ni en ningún inventario extranjero del que tengamos conocimiento”, dijo Elizondo sobre los objetos que investigaron. Y asegura que renunció al Departamento de Defensa en 2017 en protesta por el secreto que rodea el programa y la oposición interna a financiarlo.

Algunos miembros del Congreso aún están interesados ​​en el tema, y ​​los senadores recibieron una sesión informativa clasificada de funcionarios de la Marina sobre aviones no identificados el verano pasado.

“Si los pilotos en Oceana o en otros lugares están alertando sobre peligros de vuelo que interfieren con el entrenamiento o los ponen en riesgo, entonces el senador Warner quiere respuestas. No importa si se trata de globos meteorológicos, pequeños hombres verdes o algo completamente diferente, no podemos pedir a nuestros pilotos que arriesguen sus vidas innecesariamente “, dijo a CNN Rachel Cohen, portavoz del senador demócrata de Virginia Mark Warner.