Michael Jordan y el 23 dominan eBay

Desde los icónicos tenis Air Jordan 1 de 1985 que aparecen en el primer capítulo de “The Last Dance” y memorabilia única, hasta lo más nuevo de la leyenda de la NBA, es lo que los fanáticos podrán adquirir en eBay

(CNN Español) — Con motivo del lanzamiento de “The Last Dance”, la serie documental del basquetbolista Michael Jordan, eBay lanza una selección especial de artículos relacionados con la super estrella del deporte.



Apelando a la nostalgia y para todos aquellos fans, eBay acerca un pedazo de la historia de la super estrella Michael Jordan, cuyos posters tapizaban las habitaciones de niños y adolescentes que gastaban sus ahorros en los legendarios tenis como los Nike V Space Jam, Nike Air Jordan 1 Retro o Nike Air Jordan 3 Retro.

“Con esta sección especial, buscamos celebrar la cultura del deporte, pero sobre todo, la carrera de una de las leyendas más grandes del basquetbol profesional. Con nuestra selección de artículos que van desde memorabilia de gran valor, artículos vintage y hasta los sneakers más buscados del jugador, quisimos darles a los fans la posibilidad de estar en contacto con una amplia y única gama de objetos que abarcan décadas de historia, todo en un solo destino”, afirma Juliana Camargo, líder de Marketing y Mercadotecnia, eBay América Latina.

¿Qué productos veremos?

El lanzamiento de esta selección de artículos coincide además con el 35 aniversario del Air Jordan 1, uno de los zapatos deportivos más icónicos de la cultura de los sneakers, utilizados por Michael Jordan en 1985.

El clásico jersey rojo con el número 23 de los Chicago Bulls (autografiado); el jersey del Tune Squad de la película “Space Jam”; el jersey de los Barons de Birmingham, equipo de baseball del que Jordan formó parte; Funko Pop! metálico edición especial; el balón coleccionable Space Jam y tarjetas de colección 1991 que muestran The Move, entre otros productos.

El irrepetible 23 de los Bulls de Chicago, no solo hizo historia en el deporte, también tuvo una fuerte influencia en el marketing, cambiándolo para siempre y creando una industria completa bajo su nombre. De acuerdo con la revista especializada Forbes, el valor neto de Jordan a sus 57 años de edad, es de US$ 2.000 millones.

“Lo que hace que los fanáticos del jugador de los Bulls de Chicago regresen a eBay es la experiencia que eBay les ofrece a través de su inventario. No sólo pueden encontrar los sneakers de mayor demanda en la actualidad, también pares únicos que no encontrarían en otro lugar, e incluso memorabilia autografiada a la que de otra forma no tendrían acceso”, asegura Camargo.