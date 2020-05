Opinión | Trump a Estados Unidos por el manejo del coronavirus: no me culpen

Nota del editor: Jen Psaki es comentarista política de CNN, fue directora de comunicaciones de la Casa Blanca y portavoz del Departamento de Estado durante la administración Obama. Es vicepresidenta de comunicaciones y estrategia en el Carnegie Endowment for International Peace. Psaki es asesora externa de Demand Justice, un grupo progresista que impulsa la reforma judicial. Síguela en @jrpsaki. Las opiniones expresadas en este comentario son propias de la autora. Lea más artículos de opinión en CNNe.com/opinion.

(CNN) — Cuando el lunes por la mañana llegó el anuncio de la Casa Blanca de que no habría ninguna reunión informativa, hubo un suspiro de alivio.

Y no solo de cansados verificadores de datos y profesionales de la salud, sino de miembros del propio partido político del presidente Donald Trump que se han visto obligados en el peor de los casos a defender y, en el mejor de los casos, explicar su incapacidad para prepararse, administrar y comunicarse sobre la peor crisis de salud pública en un siglo.

Pero no había forma de que el presidente Trump perdiera la oportunidad de comunicar su propia realidad alternativa de cuán bien afrontó y manejó la respuesta al coronavirus. Le encanta ser el centro de atención. Incluso cuando está en las peores circunstancias posibles. Parece que no puede evitarlo. ¿De qué otra forma culparía a todos los demás?

En lugar de una repetición de las conferencias de prensa en la sala de reuniones que nos han brindado horas de confusas y, a veces, impactantes afirmaciones del presidente Trump, el evento resucitado del lunes se trasladó al Jardín de las Rosas, que en los viejos tiempos de presidentes más normales se guardaba para grandes anuncios y visitas de Estado.

La sesión informativa, que contó con banderas drapeadas y diapositivas bien producidas sobre un plan de prueba sin un cronograma para la implementación, no compensó el hecho de que Estados Unidos ha superado las 50.000 muertes por coronavirus. Tampoco para dar un mensaje de la Casa Blanca tan confuso que algunos estados como Texas están en camino de reabrir, mientras que otros divisan semanas, si no meses, de cuarentena. Trump puede haber parecido un poco menos desquiciado, principalmente porque no sugirió que nadie ingiriera desinfectante para curar el coronavirus.

Pero una cosa es consistente: Trump dice que no tiene la culpa y que la pelota no se detiene ahí.

Cuando se le preguntó acerca de la preocupación causada por un aumento en las llamadas a los centros de control de intoxicaciones por la ingestión de desinfectante, su respuesta fue fingir que no tenía idea de qué estaba hablando el periodista.

“No puedo imaginar por qué”.

Realmente, porque todas esas personas que probablemente afirma con precisión aún votarían por usted, incluso si le disparase a alguien: estaban buscando Lysol en Google cuando lo dijo el jueves pasado. Al menos hizo que el desinfectante sea difícil de comprar en este momento.

Tanto Clorox como Lysol hicieron declaraciones después de la conferencia de prensa de Trump el jueves pasado para dejar en claro que nadie debería beber o inyectarse sus productos.

Cuando se le preguntó sobre de las proyecciones económicas, con algunos economistas proyectando que nos dirigimos a la próxima Gran Depresión, la respuesta inmediata del presidente de Estados Unidos fue: “Nadie está culpando a nadie aquí”.

Pero claramente sacó tiempo en su día ocupado para leer el memorando del Comité Nacional de Senadores Republicanos instando a los candidatos republicanos a atacar a China y afirmar que el Partido Comunista Chino causó la pandemia. Nadie tiene la culpa, excepto China.

El leal vicepresidente de Trump, Mike Pence, también participó en el juego de realidad alternativa. Cuando se le preguntó sobre su reclamo el 9 de marzo de que habría 4 millones de pruebas para el final de la semana, Pence sugirió que solo quería decir que las pruebas existirían, no que se completarían. La pelota no se detiene aquí tampoco.

Si el presidente Trump y la Casa Blanca realmente se preocuparan por comunicar información precisa y confiable sobre el coronavirus, dejarían la información a los funcionarios de salud. Ese no es el mundo en el que vivimos. Pero las conferencias de prensa diarias están destinadas a un propósito en este punto: que el presidente Trump le pase la culpa del creciente número de muertos y la próxima crisis económica a otra persona.