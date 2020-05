El clima cálido y el debate sobre las restricciones llevan a los estadounidenses a las calles mientras aumentan los casos de coronavirus

California: protestas y batalla política para reapertura 3:34

(CNN) — Desde California hasta Nueva York, más estadounidenses salen a las calles, algunos para actividades recreativas y otros en protesta.

Pero a medida que algunos estados alivian o levantan sus órdenes de confinamiento, los investigadores predicen un mayor número de muertes por coronavirus este verano de las que se esperaban anteriormente.

Hasta el domingo, más de 1,1 millones de personas en Estados Unidos se habían contagiado con coronavirus, y más de 67.000 han muerto, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

Estados como California se han mantenido firmes en sus órdenes de confinamiento y se han encontrado con protestas.

Pero más de 30 estados han comenzado a aliviar algunas restricciones de distanciamiento social, que van desde simplemente abrir parques estatales hasta permitir que ciertas empresas reinicien funciones.

Algunos de esos estados permiten que las órdenes de quedarse en casa caduquen, con advertencias que restringen lo que las empresas pueden abrir y cómo. Georgia, por ejemplo, todavía requiere que los ancianos se queden en casa hasta el 12 de junio.

Otros estados y condados aliviarán las restricciones esta semana. En Arkansas, los gimnasios pueden reabrir el lunes, y los salones de belleza pueden abrir el miércoles.

En los condados de Yuba y Sutter en el norte de California, los restaurantes, locales de tatuajes y centros comerciales podrán abrir el lunes.

Muchas oficinas en Colorado también podrán abrir el lunes, aunque estarán limitadas al 50% de su capacidad.

En otros lugares, los residentes de la ciudad de Nueva York y la capital del país, Washington, muchos de los cuales parecían estar siguiendo las reglas de distanciamiento social, disfrutan de un clima más cálido en parques y espacios abiertos este fin de semana.

Muchos residentes de Pensilvania y Nueva Jersey pudieron aprovechar algunos parques estatales, instalaciones forestales y campos de golf por primera vez esta primavera.

LEE: El plan de California para su reapertura gradual incluye cuatro etapas

Las empresas enfrentan nuevos dilemas

El hecho de que algunas empresas puedan reabrir no significa que sí lo hagan.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, permitió que las tiendas minoristas, centros comerciales, restaurantes y teatros reabrieran el viernes, pero limitó sus ocupaciones al 25%. El mandato estatal reemplaza todos los pedidos locales.

Pero en la ciudad de Dallas, algunas empresas han decidido que “no tiene sentido económicamente” reabrir con un límite de ocupación del 25%, dijo el alcalde, Eric Johnson, el domingo.

“Las matemáticas no dan para hacerlo de manera rentable”, dijo Johnson en “State of the Union” de CNN.

Mientras que algunos clientes están “volviendo a poner los pies en el negocio”, dijo, otros aún no quieren volver.

“La gente no está volviendo a estos restaurantes y cines y centros comerciales… porque no sienten que sea seguro hacerlo”, dijo Johnson.

En Georgia, se permitió a las tiendas minoristas reabrir el viernes, pero con reglas de distanciamiento y saneamiento.

Altar’d State, una tienda de ropa para mujeres en Alpharetta, solo permitía el ingreso de 10 personas a la vez, incluidos los empleados.

Cada artículo de ropa que un cliente se probó pero no compró se colocó en una máquina de vapor a alta temperatura antes de devolverlo a los estantes.

Afuera, la enfermera jubilada Kate Martin esperó su turno para entrar a la tienda. Dijo que había estado ansiosa por salir de su casa para tomar un poco de aire fresco, pero aún tenía reservas sobre ir.

“Todavía creo que podría ser un poco pronto para volver y estar tan cerca. Así que ya veremos”, dijo. “Esperemos que el resultado sea bueno”.

LEE: Fauci alerta sobre los peligros de “saltarse” las pautas para superar el coronavirus y la reapertura de algunos estados

Fauci: levantar las medidas demasiado pronto puede ser contraproducente

Algunos estados no han cumplido con las pautas recomendadas por la Casa Blanca para la reapertura. Entre las pautas para “Abrir Estados Unidos de nuevo”, los estados no deberían comenzar a reabrir hasta que tengan una trayectoria descendente de casos documentados por un período de 14 días.

Ahora, algunos expertos en salud dicen que reabrir demasiado pronto será contraproducente. Un modelo de proyección de coronavirus a menudo citado por la Casa Blanca aumentó su predicción para el número de muertos en Estados Unidos en agosto, en parte debido a las medidas levantadas prematuramente.

Y cuán mortal será una segunda ronda “inevitable” de este virus depende de cuán preparado esté Estados Unidos, dijo el Dr. Anthony Fauci, miembro de la fuerza de tarea contra el coronavirus de la Casa Blanca.

Fauci advirtió que levantar las medidas prematuramente podría provocar un rebote del virus que podría poner a Estados Unidos en el “mismo barco que estábamos hace unas semanas”.

El gobernador de Kentucky dice que los manifestantes son “imprudentes”

En Nuevo México, una declaración de emergencia que ordena a la ciudad de Gallup a permanecer cerrada hasta el mediodía del lunes se extendió hasta el jueves, según un comunicado de prensa de la oficina de la gobernadora, Michelle Lujan Grisham.

El estado invocó la Ley de Control de Disturbios el viernes en un esfuerzo por frenar la propagación del coronavirus después de que un brote se extendió por el condado de McKinley.

A partir del domingo por la tarde, el condado de McKinley reportó 1.144 casos positivos, el mayor número de todo el estado, según el comunicado de prensa.

En Kentucky, el gobernador Andy Beshear dijo a los periodistas el domingo que los casos estatales de covid-19 estaban “en el peor” estancamiento y agradeció a los residentes por atenerse a las pautas del estado.

El gobernador dio un informe sobre el número de casos y muertes este fin de semana, y dijo que en los próximos días se centraría en preparar a las empresas para reaperturas por etapas.

Pero Beshear mismo puso en duda el informe del domingo, que mostró 80 nuevos casos y cero muertes en el estado, diciendo que simplemente había habido una pausa en las pruebas. “Es por eso que promediamos”, dijo. “Ningún día en este momento solo tiene 80”.

LEE: Lecciones de China: cómo los negocios en el mundo han cambiado para siempre

Beshear también criticó a los manifestantes que estaban en el Capitolio estatal el sábado, diciendo que la gente necesitaba expresar sus puntos de vista de manera segura.

“Lo que he escuchado es que los oradores y líderes, e incluso los representantes estatales o senadores estatales pidieron a las personas que se quitaran las máscaras, les dijeron que el distanciamiento social es opcional, y uno incluso dijo que no van a tomar la vacuna cuando esté lista. Eso es simplemente imprudente”, dijo.

Kentucky ha tenido 5.129 casos confirmados de covid-19 y un caso probable. Ha tenido 253 muertes.

‘Como nación, no podemos pasar por esto nuevamente’

Siete estados se han unido para evitar que se repita una de las mayores crisis en esta pandemia: la escasez de equipos de protección personal, o EPP, para los trabajadores médicos.

“Sucedió en todo el país. No se podían obtener suficientes vestidos. No se podían obtener suficientes máscaras”, dijo el domingo el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

Dijo que los estados tenían que ofertar entre sí con los vendedores, lo que elevó los precios. “Como nación, no podemos pasar por esto nuevamente”, dijo Cuomo.

Así que los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Pensilvania, Delaware, Rhode Island y Massachusetts anunciaron el domingo una nueva coalición para apoyar una cadena de suministro regional que depende menos del equipo extranjero.

LEE: Médicos alemanes posan desnudos para protestar por la escasez de equipos de protección

“El objetivo de este enfoque es disminuir el potencial de interrupciones en la cadena de suministro de EPP y equipos médicos, incluidos desinfectantes y respiradores, y pruebas, y promover el desarrollo económico regional”, dijo un comunicado de la oficina de Cuomo.

Medicamentos experimentales aprobados

Si bien Fauci y otros médicos predicen una segunda ola de coronavirus, existe la esperanza de que EE. UU. cuente con una nueva herramienta en esa lucha.

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el remdesivir experimental como tratamiento para pacientes hospitalizados con coronavirus severo.

LEE: ¿Qué pasa si nunca se desarrolla una vacuna para el coronavirus? Ya ha ocurrido antes

En una autorización de uso de emergencia el viernes, la agencia dijo que los beneficios de usar el medicamento superaban los riesgos.

Remdesivir es la primera terapia autorizada para el virus en el país, dijo el comisionado de la FDA, Stephen Hahn.

“Este es un avance clínico importante que mostró una reducción estadísticamente significativa en el tiempo de recuperación para pacientes con covid-19 y es la primera terapia autorizada para covid-19”, dijo Hahn.

El medicamento fue aprobado pocos días después de que los investigadores dijeron que podría ayudar a los pacientes a recuperarse más rápidamente de la infección.

El Gobierno federal comenzará a enviar “decenas de miles” de cursos de remdesivir a principios de esta semana y decidirá a dónde va el medicamento, según Daniel O’Day, presidente y director ejecutivo de Gilead Sciences, el fabricante del medicamento en investigación.

“Tenemos la intención de llevar (remdesivir) a los pacientes a principios de esta próxima semana, comenzando a trabajar con el Gobierno, que determinará qué ciudades son más vulnerables y dónde están los pacientes que necesitan este medicamento”, dijo O’Day en “Face the Nation” de CBS el domingo.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. para obtener comentarios sobre cómo se distribuirán los medicamentos.

Ralph Ellis, Jason Hanna, David Wright, Cheri Mossburg, Arman Azad y Sarah Moon contribuyeron a este informe.