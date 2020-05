La “operación” del Gobierno de Trump para el desarrollo de 14 vacunas contra el coronavirus

Los tratamientos y vacunas contra el coronavirus 3:21

(CNN) – Científicos que hacen parte de la operación del gobierno Trump para una vacuna contra el coronavirus han identificado 14 desarrollos de vacuna en los que se enfocarán, según un alto funcionario de la administración.

Aquellos involucrados en el esfuerzo del gobierno esperan que entre seis y ocho de las vacunas que están a prueba logren llegar a las rondas posteriores de ensayos clínicos, indicó el funcionario. Los expertos esperan tener de tres a cuatro vacunas en la etapa de evaluaciones finales y que las mismas estén disponibles, sin embargo esto dependen de cómo ocurran las pruebas y los ensayos clínicos, así de cuán exitosas sean.

La llamada “Operación Warp Speed”, que en español quiere decir “Operación a la Velocidad de la Luz”, pretende aumentar rápidamente la producción, organizar la distribución y determinar quién recibe las primeras dosis de la vacuna potencial. El objetivo –que puede resultar imposible de alcanzar– es que haya 100 millones de dosis de la vacuna disponibles para noviembre, 200 millones para diciembre y 300 millones para enero, sostuvo un alto funcionario de la administración a CNN.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, ha mencionado enero como una posible fecha para tener la vacuna, pero el desarrollo de estas generalmente tarda años en producirse.

Covid-19: ¿sería efectiva una vacuna? 1:49

NBC News reportó inicialmente que el gobierno está analizando 14 posibles vacunas.

“Estamos muy confiados de que tendremos una vacuna para finales de año”, aseguró el presidente Donald Trump en la noche de este domingo durante un foro de Fox News.

La semana pasada, Fauci explicó que “si todo encaja correctamente” podría haber una vacuna contra el coronavirus en enero, pero el experto agregó que existen “una serie de situaciones que podrían salir mal”. También mencionó los posibles riesgos de las vacunas experimentales contra el coronavirus e instó a más pruebas.

“De repente, puede presentarse una señal de seguridad”, sostuvo Fauci durante el foro mundial de CNN sobre el coronavirus. “Si (la vacuna) no funciona, no protege a las personas. He participado en el trabajo de vacunas durante décadas. No todas las vacunas en las que trabajamos funcionaron”, agregó.

Y continuó: “Es una suposición que (la vacuna) será segura, que será efectiva y que podremos hacerla rápidamente. Creo que cada uno de esos elementos no solo son factibles, sino que también son quizás probables. Eso es lo que quise decir cuando mencioné que para enero podríamos lograrlo. Pero no puedo garantizarlo”.

¿Cuándo estará lista la vacuna contra el coronavirus? 1:47

La comunidad científica ha enfrentado a una inmensa presión por encontrar una vacuna, un proceso que generalmente se mide en años y no en meses. La “Operación Warp Speed” ​​esencialmente recibió un cheque en blanco del gobierno. CNN ha informado que se espera que se anuncie un director para el proyecto esta semana.

Las pruebas de las vacunas generalmente comienzan en animales antes de empezar un proceso de tres fases. La primera etapa consiste en inyectar la vacuna en un pequeño grupo de personas para evaluar la seguridad y controlar su respuesta inmune.

La segunda fase aumenta el número de individuos, a menudo en cientos, y usualmente incluye más miembros de grupos en riesgo, para un ensayo aleatorio.

Si los resultados son prometedores, el ensayo pasa a la prueba de la tercera etapa para determinar la eficacia y seguridad con miles o decenas de miles de personas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Esa proceso puede crear un plazo desalentador, pero las vacunas se consideran el santo grial. Si la población de EE.UU. puede vacunarse con éxito contra el coronavirus, eso facilitaría la reapertura total del país.

El número de casos confirmados de covid-19 en EE.UU. ha superado los 1,1 millones y más de 68.000 personas han muerto a mediados de la tarde de este lunes.

Greg Clary, Sara Murray y Paul LeBlanc, todos de CNN, contribuyeron a la redacción de esta noticia.