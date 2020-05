Análisis: Europa y China estaban en camino a un reinicio. El coronavirus cambió todo eso

OMS: Mitad de las muertes por coronavirus en Europa fueron en hogares de ancianos 1:32

(CNN) — Antes de que el coronavirus pusiera de rodillas al mundo, 2020 estaba programado para ser un año crucial para la Unión Europea (UE) y China.



En una cumbre destacada programada para septiembre, los dos iban a dar un importante paso adelante en su relación económica y estratégica. Al menos ese era el plan.

La respuesta de China a covid-19 ha dejado un sabor amargo en la boca de los funcionarios europeos. Desde la represión draconiana de sus propios ciudadanos hasta las acusaciones de difundir información errónea en Europa, esta crisis ha sido un recordatorio de que un compromiso más cercano con China conlleva riesgos.

MIRA: EE.UU. y China, acusaciones y amenazas por el covid-19

Tal como están las cosas, la canciller de Alemania, Angela Merkel, se reunirá con los líderes de la UE y el presidente de China, Xi Jinping, en la ciudad alemana de Leipzig el 14 de septiembre.

Diplomáticos alemanes dicen que la ubicación fue seleccionada debido a la relación histórica de la antigua Alemania del Este con China. Dicen que Merkel, presidiendo la presidencia del Consejo de la UE por última vez en su cancillería, ha invertido personalmente para el éxito de la cumbre.

De hecho, acercar a China a los valores europeos en materia de derechos humanos, cambio climático y multilateralismo es de lo que están hechos los legados de los líderes. Y aunque la cumbre de Leipzig está lejos de ser un momento decisivo en la relación de Europa con China, este nivel de fanfarria tiene mucho que cumplir.

Sin embargo, hay una sensación real en Bruselas de que la pandemia ha llevado a un restablecimiento del pensamiento europeo sobre China.

“Creo que el coronavirus ha sido un recordatorio necesario para muchos estados de la UE de que, por muy atractivo que parezca el dinero chino, también es un rival sistemático”, dice Steven Blockmans, jefe de política exterior de la UE en el Centro de Estudios de Política Europea.

Blockmans se refiere a un comunicado publicado por la Comisión de la UE en marzo de 2019, en el que describió a China como “un rival sistemático que promueve modelos alternativos de gobernanza”.

En el contexto del coronavirus, ese modelo de gobierno chino concierne a los funcionarios de la UE.

El mes pasado, el Servicio Europeo de Acción Exterior publicó un informe sobre la desinformación en torno a covid-19, diciendo que “fuentes oficiales y respaldadas por el estado de varios gobiernos, incluida Rusia y, en menor medida, China, han seguido apuntando ampliamente a las conspiraciones narrativas y desinformación”.

Días antes, Politico Europa publicó un extracto de lo que dijo que era una versión borrador, que acusó explícitamente a China de llevar a cabo “una campaña de desinformación global para desviar la culpa del estallido de la pandemia y mejorar su imagen internacional”.

Un portavoz de la Política de Asuntos Exteriores y Seguridad de la UE dijo a CNN que el documento citado por Político no era en realidad un borrador de informe.

Sea cual sea la verdad, está claro que algunos en Bruselas están muy preocupados por el comportamiento de China.

China: medios estatales reaccionan por declaraciones de Mike Pompeo 0:42

“Se trata de ver qué sistema (político) es mejor para manejar el virus. ¿Es un sistema que permite libertades personales? ¿O es en la autocracia de un solo partido donde puede imponer medidas sin preocuparse demasiado”, dijo un funcionario de la UE que trabaja en todo el país? asuntos Externos.

Esta falta de confianza parece estar afianzándose en todo Bruselas. Durante el fin de semana, el Comisionado de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, dijo en una entrevista con el diario francés Le Journal du Dimanche que Europa había sido “ingenua” en sus tratos con China. Luego reconoció que China tiene una “comprensión diferente del orden internacional”.

MIRA: China rechaza las afirmaciones de Estados Unidos de que el coronavirus se originó en el laboratorio de Wuhan

Entonces, ¿dónde deja todo esto lo que se suponía que sería el año en que China y Europa finalmente llegaran a la misma página?

Al momento de escribir esto, muy pocos creen que la cumbre de Leipzig será como Merkel y compañía se imaginaron por primera vez.

En un nivel práctico, el virus ha significado que las dos partes no hayan podido encontrarse físicamente. Los diplomáticos europeos señalan que en el edificio del Consejo de la UE, normalmente hay alrededor de 30 salas de reuniones para que representantes de los 27 estados miembros se reúnan y discutan temas delicados. “Ahora solo hay unas 10 que pueden garantizar el distanciamiento social”, dijo un diplomático.

Velina Tchakarova, jefa del instituto del Instituto Austriaco de Política Europea y de Seguridad, predice que “las acciones de China durante y después del covid-19 darían lugar a más desacuerdos y fragmentación dentro de los países europeos [sobre] cómo resolver las relaciones con Beijing”.

Ella señala desacuerdos sobre temas como permitir que las empresas chinas construyan redes 5G y decisiones a nivel de la UE sobre quién puede y quién no puede invertir en los Estados miembros.

Por estas razones y más, la mayoría cree que la cumbre de Leipzig estará totalmente eclipsada por el coronavirus.

Sin embargo, a pesar de estos bajos niveles de confianza y reconocimiento abierto de que China es un “rival sistemático”, parece probable que la UE intente volver a encaminar las cosas.

MIRA: Europa se encuentra en una nueva fase de reapertura, pero está lejos de ser un regreso a la normalidad

“Nos hará repensar, pero al mismo tiempo no podemos alejarnos de China”, dijo un diplomático de la UE a CNN. “Todas nuestras economías dependen de cadenas de suministro que se remontan a Wuhan y más allá. Siempre hemos dicho que no se atenderán los intereses de nadie por no comerciar con ellos. Por lo tanto, ese problema siempre estará ahí”.

Otro diplomático alemán añadió al asunto diciendo que “la influencia de China está aumentando, pero no es unilateral. Obviamente, China también necesita a Europa”. Esto, esperan los funcionarios de Bruselas, significa que puede presionar a China en cosas como su posición sobre los derechos humanos.

Para la UE, el compromiso con China es más que dinero. “Aumentar su compromiso con China le da a la UE la oportunidad de duplicar sus prioridades estratégicas”, dice Blockmans, refiriéndose a la prioridad clave de la política exterior de la UE de equilibrar sus relaciones con China y EE. UU., dándole a la UE más autonomía en el escenario mundial .

Sin embargo, la preocupación por la transparencia de China durante la pandemia ha sido un claro recordatorio de lo que realmente significa el compromiso con China.

Por un lado, el cálculo de la UE sobre China no ha cambiado: sigue siendo deseable no quedar aplastado entre las dos grandes superpotencias, China y Estados Unidos. Por otro lado, la historia reciente muestra que China es un socio poco confiable que divide la opinión entre los estados miembros de la UE.

Tarde o temprano, Europa tendrá que sopesar estas dos realidades y decidir exactamente cuánto vale realmente esa independencia diplomática de Estados Unidos.