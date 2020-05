8 pasos para ser contratado durante la pandemia

Algunas empresas anuncian contrataciones masivas 0:43

(CNN Business) — El mercado laboral ha dado a quienes buscan trabajo un fuerte latigazo. No hace mucho tiempo, los solicitantes recibían múltiples ofertas. Ahora, están compitiendo con millones de estadounidenses que han perdido sus empleos después de que el coronavirus cerró la economía.

“Era un mercado laboral apretado”, dijo Vicki Salemi, experta en carreras de Monster. “Los solicitantes de empleo estaban más en el asiento del conductor. Ahora, es más una afluencia de candidatos al mismo tiempo en múltiples industrias”.

LEE: Estas 14 compañías han crecido durante la pandemia de coronavirus

El cambio repentino y el clima económico incierto pueden dificultar a los solicitantes de empleo navegar en el nuevo mercado laboral.

1. Actualiza tu currículum: recuerda, tu currículum no es de talla única. Personalízalo para que coincida con el anuncio de trabajo: usa las mismas palabras que usa el empleador cuando se trata de habilidades, experiencia y título. Esto puede aumentar las posibilidades de que tu currículum sea seleccionado por un sistema de seguimiento de candidatos. También puede ayudar a que tu currículum aparezca en cualquier búsqueda en la base de datos de la compañía cuando se abra un trabajo en el futuro.

Según Salemi, también se requieren habilidades blandas, así que asegúrate de resaltar cosas como tus habilidades de comunicación y la capacidad de ser un jugador de equipo y cumplir con los plazos. “Debes resaltar tu conjunto de habilidades transferibles”.

2. Explora tu red. Piensa en lo que estás buscando en tu próxima posición y comunícate de manera proactiva con las personas que crees que podrían ayudarte con las conexiones, con una presentación o una posible referencia.

3. Mira quién contrata. Hay algunas industrias que están aumentando la contratación. Investiga para ver qué empresas están contratando, qué conjuntos de habilidades están buscando y cómo puedes transferir tu experiencia para satisfacer esas necesidades.

4. Sigue aprendiendo. Tómate este tiempo para aprender nuevas habilidades. Te ayudará a mantener tu currículum vitae vigente y te dará algo que señalar durante las entrevistas para demostrar que estás motivado y ansioso por aprender.

“Cualquier ventaja para diferenciarse es importante, el desarrollo de habilidades ayuda a diferenciar”, dijo Aman Brar, CEO de la compañía de software de reclutamiento Jobvite.

5. Aprende a venderte a ti mismo. Cuando se trata de presentarse ante empleadores potenciales, concéntrate en tu adaptabilidad y confianza, recomendó Brar.

“Toma ese enfoque de jugador útil”, dijo. “Las empresas están lidiando con mucha incertidumbre. No tienen la misma previsibilidad que solían tener sobre cómo se realiza el trabajo”.

Las compañías tienen suficientes problemas en este momento: quieren agregar personal que no va a causar nuevos problemas, agregó.

“La confianza es importante ya que las empresas piensan en quién quieren en el barco en aguas agitadas”, dijo Brar.

Debes estar preparado para compartir ejemplos de la vida real que demuestren que tiene estos rasgos, y no tienen que ser extremos.

“La gente sobreestima cuán grandiosas deben ser estas historias”, dijo Brar. “Mira a través de los momentos de angustia de tu vida y cuando lideraste con claridad y confianza”.

6. No escondas tu pérdida de trabajo. Una vez que recibas una llamada, debes ser transparente sobre tu situación laboral actual. La clave es reconocerlo y pivotar.

Salemi sugirió decir algo como: Sí, la pandemia cerró mi empresa, pero estoy muy interesado en este puesto. Tengo estas habilidades X, Y, Z que sé que pueden contribuir a su organización.

Y si bien un despido puede ser difícil de digerir, no te detengas demasiado.

“Desarrolla algunas estrategias para mantenerte enfocado y tranquilo”, dijo Nicholas Wyman, CEO del Instituto de Habilidades e Innovación en el Lugar de Trabajo. “No te emociones demasiado”.

7. Triunfa en la entrevista en video. Las entrevistas en persona son difíciles, pero las entrevistas en video pueden ser aún más estresantes porque es más difícil establecer una relación y captar las señales sociales.

Debes estar muy preparado: prueba el encuadre de la cámara, el audio y e investiga los antecedentes mucho antes de la entrevista. Vístete como lo harías si la entrevista se hiciera en persona (eso incluye pantalones apropiados o una falda; nunca se sabe si tendrás que levantarte para coger algo).

Muestra tu compromiso asintiendo y sonriendo, tal vez incluso más de lo que estás acostumbrado. “Será más difícil para ellos detectar tu entusiasmo”, dijo Salemi. “Debes parecer realmente entusiasmado con esta oportunidad y demostrar que quieres aprender más”.

Dicho eso, no te excedas. “Si lo haces demasiado, puedes parecer poco auténtico”, agregó.

8. No tengas miedo de negociar. Cuando llegue una oferta, asegúrate de recibirla por escrito y revísala para asegurarte de que esté en línea con tus expectativas y los estudios de mercado.

“Todavía debes negociar. Lo peor que pueden hacer es decir que no”, dijo Salemi.

Sin embargo, si los números están muy lejos, puede que no valga la pena.

“Es más como un ajuste fino”, dijo Brar. “Si es una oportunidad de US$ 50.000 al años… y estás buscando $ 100.000 al año, no me tomaría la molestia”.