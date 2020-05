Guatemala pospone arribo de vuelo de deportados tras anuncio de cierre total por covid-19

Imagen de archivo. (Crédito: John Moore/Getty Images)

(CNN Español) – Un vuelo con deportados que debía llegar a Guatemala este viernes procedente de Estados Unidos fue postergado hasta el lunes, luego del anuncio de cierre total realizado horas antes por el presidente Alejandro Giammattei, como medida para frenar la propagación del covid-19.

La postergación del vuelo se tomó ante las disposiciones presidenciales anunciadas el jueves en la noche, “en las que se limita la movilidad por todo el territorio nacional y la logística necesaria para la atención de los retornados”, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

El anuncio surge también luego de que tres personas que retornaron este miércoles en un vuelo de deportados dieran positivo a coronavirus, según la cancillería. Dicha entidad agregó que el Ministerio de Salud de Guatemala contactará a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) para analizar los protocolos de revisión de las personas que son retornadas y para que “defina la necesidad de tomar nuevas medidas”.

Los CDC no contestaron de inmediato a una petición de comentarios de CNN.

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) reconoció que no cuentan con suficientes kits para hacer pruebas a todos los detenidos en proceso de deportación.

Mary Hountmann, portavoz de ICE, dijo a CNN este viernes que “antes de un vuelo de remoción, los individuos continuarán siendo examinados para detectar temperaturas elevadas y síntomas asociados al covid-19. Además, en un esfuerzo por evitar la deportación de extranjeros con casos activos de covid-19, el 26 de abril de 2020 ICE comenzó a evaluar a algunos extranjeros bajo custodia y antes de la deportación. Cuando DHS (Departamento de Seguridad Nacional)/ICE considere que las pruebas de detenidos son las justificadas/apropiadas de un acuerdo bilateral específico, ICE coordina con los gobiernos extranjeros para priorizar las pruebas a detenidos por consideraciones operativas cambiantes”.

Hountmann agregó que “ICE adquirió aproximadamente 2.000 tests por mes del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) para evaluar a los extranjeros bajo su cuidado y custodia. Dada la escasez en todo el país, la agencia probablemente no tendrá suficientes (kits) para evaluar a todos los extranjeros programados para futuras expulsiones; por lo tanto, bajo tal escenario, ICE analizará una muestra de la población y proporcionará resultados al gobierno extranjero respectivo”.

En abril pasado, luego de que decenas de personas que llegaron deportadas a Guatemala desde EE.UU. dieran positivo a covid-19, una portavoz de ICE dijo a CNN vía correo electrónico que “los eventos mundiales o las condiciones del país a veces pueden afectar la voluntad de un país de aceptar a sus ciudadanos con órdenes finales de expulsión a sus países de origen, y cuando ocurren estos eventos, ICE trabaja directamente con gobiernos extranjeros y a través del Departamento de Estado para abordar la situación y la expectativa de ICE es que cada país continúe cumpliendo con su obligación internacional de aceptar a sus propios nacionales”.

Este jueves, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció en cadena nacional el “cierre” del país hasta el lunes 18 de mayo, para frenar el avance del covid-19.

La medida supone la restricción total de movimiento de los ciudadanos y del transporte de carga, con algunas excepciones, entre las que destacan las personas que deban asistir a tratamientos médicos especializados y quienes trabajen en la atención a emergencias de servicios públicos.

Giammattei dijo también que entre el viernes y el domingo, las personas sólo podrán asistir a tiendas de productos de primera necesidad entre las 8:00 a.m. y 11:00 a.m. y que deberán hacerlo a pie, ya que no se permitirá la circulación de vehículos.

Este jueves, los casos confirmados de coronavirus en Guatemala llegaron a 1.518. Los fallecimientos se mantuvieron en 29.