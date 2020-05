Si tus hijos se están portando mal o haciendo berrinches, podrían estar tristes debido al estrés por el coronavirus

Covid-19: cuatro formas para evitar la ansiedad infantil 1:54

(CNN) — La pandemia trajo una gran agitación a la vida de Amber Sparks y su hija de 5 años, quien ha mostrado un comportamiento rebelde debido a esta situación.

Sparks, una escritora que vive en Washington y autora de la colección de cuentos “Y no te perdono“, recientemente tuvo que ver cómo su hija tuvo una crisis por “algo increíblemente trivial, como romper una crayola o algo así”.

“Ella comenzó a gritar y tirar cosas, incluso se tiró al piso, y duró media hora, creo. Nunca tuvo berrinches como ese, hasta ahora”, dijo Sparks.

“Simplemente se cansó. Al final, estaba llorando en silencio en su cama, y yo la estaba abrazando, y dijo en voz muy baja: ‘Extraño la escuela y extraño a mis amigos’. Fue muy triste”.

Las preguntas que más angustian a los niños durante la pandemia 1:40

Sparks y su hija viven en un pequeño departamento en la ciudad, donde solían recorrer parques, museos, restaurantes, bibliotecas y librerías. Ahora la mayor parte del tiempo están solas en casa, dijo Sparks. Y su hija nunca había golpeado a su madre ni a nadie más hasta esta crisis.

“Puedo verla sentirse tan frustrada, y ver que todos los sentimientos aumentan, y su pequeño cuerpo no puede contenerlos a todos”, dijo Sparks. “Solo trato de abrazarla porque ¿qué más puedo hacer?”.

El tuit de Sparks sobre esa crisis recibió más de un cuarto de millón de interacciones, ya que otros padres se compadecieron al compartir experiencias similares.

Los niños están tristes porque extrañan a sus amigos, sus rutinas, la estructura y previsibilidad, dijo Christopher Willard, profesor de psiquiatría en la Escuela de Medicina de Harvard y autor de “The Breathing Book“, un libro de práctica de respiración para niños.

Sienten las mismas emociones que los adultos sobre la pandemia, dijo Willard, pero las expresan de diferentes maneras: lloran, se cortan el pelo, gritan, discuten y pelean con sus hermanos.

Con el consejo de un psiquiatra y un psicólogo que se especializan en trabajar con niños, los padres pueden hacer una pausa y responder productivamente. Pueden ayudar a sus hijos durante los momentos difíciles y prevenir (algunos) futuros colapsos al apoyar su estabilidad emocional y darles las herramientas para expresar sus sentimientos.

Reconocer la raíz del mal comportamiento

Incluso los mejores padres tienen problemas para mantenerse al día con lo básico mientras trabajan desde casa e intentan mantener horarios regulares durante el día, poner tres comidas saludables en la mesa, asegurarse de que sus hijos hagan suficiente ejercicio y mantener las rutinas para la hora de dormir, dijo Willard.

“Eso ha sido difícil para nuestros hijos”, dijo Willard. “Eso también va a afectar su salud mental. Va a afectar su control de los impulsos y su capacidad para regular sus emociones”.

Los niños también pueden retroceder a los pasatiempos y el mal comportamiento de sus años más jóvenes porque los hace sentir seguros. Los niños tampoco reciben el refuerzo social de sus compañeros que les dice que los berrinches no son geniales. Esa es una buena presión de grupo que les falta.

Si se involucran en comportamientos más destructivos, como cortarse el cabello, podrían estar aburridos, dijo Mary Alvord, una psicóloga con de Maryland especializada en el tratamiento de jóvenes y coautora de “Conquistar el pensamiento negativo para los adolescentes“.

“La otra cosa que está sucediendo es que los padres están muy estresados, por lo que los niños están en casa y probablemente reciben una buena cantidad de atención de los padres cuando están en casa”, dijo Willard. “Ahora es como, ‘No, mamá o papá está realmente ocupado en este momento y no puede prestarte atención'”.

Querer la atención de un padre podría ser la razón detrás de una crisis o un comportamiento más desafiante, agregó. Y cuando los padres están estresados e impacientes, es más probable que molesten a sus hijos, lo que crea un círculo vicioso.

“[Hacer berrinche puede ser] normal para los niños, especialmente cuando no son tan verbales”, dijo Alvord. “[Los niños más pequeños] no pueden articular sus sentimientos de manera necesaria o clara. A menudo se manifiesta al portarse mal”.

Últimamente, a los niños también se les presentan nuevos desafíos de desarrollo.

¿Cómo ayudar a los niños con ansiedad por la pandemia? 6:29

Han aprendido a aburrirse durante cortos períodos de tiempo en casa entre los días escolares, las actividades y el tiempo social, pero no durante horas y horas. Saben cómo manejar las frustraciones y el aburrimiento en el aula, pero no en Zoom.

Estos cambios se acumulan en los niños y sus reacciones son relativamente normales, dijo Willard.

“En este punto, simplemente asume que lo que hay más allá es tristeza”, agregó Willard. “No es personal, y no lo están haciendo para volverte loco o para arruinar tu llamada telefónica o arruinar tus planes de cena o algo así.

“Lo están haciendo porque están tristes, están solos; quizás tengan hambre o estén cansados. Realmente se sienten fuera de control”.

Al mismo tiempo, los padres deben vigilar y cuestionar los comportamientos recurrentes (aislamiento, falta de sueño, mal comportamiento constante) como posibles señales de que algo más grave está sucediendo, como depresión, ansiedad o falta de atención. En ese caso podría ayudar contactar a un terapeuta o psiquiatra para tener citas virtuales con el niño o los padres.

Ayudar a los niños a sobrellevar sus emociones

Si al final de un berrinche un niño admite lo que realmente está mal, es un gran momento porque significa que confía en sus padres, dijo Willard. Pero el objetivo es mejorar el tiempo que lleva pasar de la rabieta a la admisión de un tiempo de 40 minutos a solo cinco minutos.

Los padres pueden tratar de conectarse con su hijo al validar sus sentimientos, sugirió Willard, y decirles que están allí si los niños necesitan un abrazo. Dile que lo amas y que entiendes que esta situación es muy difícil.

Pregúntale al niño qué estaba pensando y sintiendo en ese momento para que puedas conocer sus desencadenantes, recomendó Alvord.

“Creo que como padres podemos revisarnos más y decir: ‘¿Cómo te va? ¿Te sientes bien ahora? ¿Qué esperas hacer hoy? ¿Quieres organizar un FaceTime con tus amigos más tarde hoy?'”, añadió Willard.

Los padres también pueden ayudar a los niños a sentirse más cómodos con lo que actualmente no está disponibles para ellos al enfocarse en lo que está yendo bien y en lo que pueden controlar. Pero aún así, sé honesto con ellos sobre la pandemia, para que no pierdas su confianza, dijo Alvord. Simplemente no dejes que los niños vuelvan todo en una catástrofe.

“Parte de lo que puedes hacer para hacer frente es descubrir las áreas que más faltan y cómo, como padre, puedes orquestar para ayudarlos a tener esas conexiones con amigos, un primo, parientes y cualquier otra persona”, recomendó Alvord . “Entonces estarán más relajados físicamente, más comprometidos y se sentirán mejor”.

De esa manera, aunque sus vidas sociales no son las mismas, los niños pueden sentir que algunos aspectos de la vida son predecibles, seguros y que vale la pena esperar.

Plaza Sésamo educa sobre el coronavirus 1:18

Lecciones de inteligencia emocional

Aprender inteligencia emocional es una parte clave del crecimiento y es importante navegar en este momento difícil.

Es un tipo de inteligencia que permite a alguien “procesar información emocional y usarla en el razonamiento y otras actividades cognitivas”, según la Asociación Estadounidense de Psicología.

Propuesto por los psicólogos estadounidenses Peter Salovey y John D. Mayer en 1989, la inteligencia emocional comprende cuatro habilidades: percibir y evaluar emociones con precisión; acceder y expresar emociones cuando ayudan a comprender la situación; comprender el lenguaje emocional y hacer uso de la información; y regular las emociones propias y ajenas para fomentar el crecimiento personal y el bienestar.

Todos necesitan estas habilidades para tener éxito en sus vidas personales y profesionales, y los padres pueden usar los momentos más acalorados o tristes de los niños para desarrollar esas habilidades.

“Comienza temprano”, dijo Alvord. “Tenemos que aprender a tolerar una cierta cantidad de angustia y moderar nuestras emociones porque la vida está llena de muchas angustias”.

Comienza por nombrar las emociones que surgen en los personajes de libros, programas de televisión favoritos o películas a las que expones a tus hijos, sugirió Willard. Habla y explícales los sentimientos para que los niños pronto puedan reconocer y etiquetar sus propias emociones.

“Entonces son mucho más capaces de regular sus emociones y tener esa inteligencia emocional que queremos que tengan”, dijo.

Jugar juegos como I Spy, 20 preguntas, Mamá, ¿Puedo? o Simon Dice puede enseñar a controlar los impulsos y desarrollar la capacidad del niño para comprender las perspectivas y experiencias de los demás. “También son buenos constructores cognitivos del cerebro para los niños cuando regresan a la escuela, para mantener sus cerebros en forma con el ejercicio”, dijo Willard.

El tiempo de juego también es un período para que los niños se relajen con sus padres y compartan más tiempo juntos, dijo Alvord.

Continúa las conversaciones sobre los sentimientos más allá de los momentos eruptivos: al final del día, habla sobre las emociones a medida que surjan y pregúntales a los niños cuándo las sintieron por última vez. Es clave reforzar el hábito de compartir y hablar sobre los problemas modelando ese comportamiento.

Mientras los padres tienen espacio para sus hijos cuando están tristes y trabajan con ellos en una expresión productiva, deben ser pacientes consigo mismos y con sus hijos.

“Este es un momento realmente difícil para todos nosotros, así que no seas demasiado duro contigo”, dijo Willard. Consulta con tus amigos que también son padres para que todos puedan hacer frente y gestionar juntos y tomar ideas el uno del otro. Si necesitas más ayuda, llama a la escuela o busca ayuda profesional, donde los consejeros, trabajadores sociales y psicólogos sociales pueden estar listos y esperando para ayudar.

“No dudes en acercarte”, aconsejó Willard.