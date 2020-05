OPINIÓN | Con mascarilla y todo, Biden aplasta a Trump

Nota del editor: Frida Ghitis, exproductora y corresponsal de CNN, es columnista de asuntos mundiales. Es colaboradora frecuente de opinión de CNN, columnista colaboradora del Washington Post y columnista de World Politics Review. Síguela en Twitter @fridaghitis. Las opiniones expresadas en este comentario son propias de la autora. Lea más opinión en CNNe.com/opinion

(CNN) — “Es un tonto, un tonto absoluto”, dijo el exvicepresidente Joe Biden sobre la negativa del presidente Donald Trump a usar una mascarilla. “Todos los doctores en el mundo dicen que debes usar una mascarilla cuando estás en una multitud”. Biden, el presunto candidato demócrata, no levantó la voz y sonrió con frecuencia. Pero no dio golpes. “Los presidentes”, afirmó, “se supone que deben liderar, no involucrarse en la locura y ser falsamente masculinos”.

Fue la primera entrevista en persona de Biden desde que la pandemia lo obligó a abandonar la campaña hace dos meses, y CNN la transmitió momentos después de que Trump hizo otra de sus presentaciones extrañas, cargadas de conspiración y autoengrandecimiento en los terrenos de la Casa Blanca. Las dos actuaciones tenían mucho en común: ambas al aire libre, en un hermoso día de finales de primavera, ambos candidatos haciendo campaña, vistieron el papel. Pero el contenido, en caso de que alguien lo olvidara, era un recordatorio de lo diferentes que son los dos hombres.

Las declaraciones de Trump fueron su ya familiar mezcla de mentiras, alardes, mala dirección e insultos. Había reunido a los medios de comunicación para un evento promocionando un acuerdo para reducir los costos de insulina para las personas mayores. “Insulina. Tanta gente. Muy necesaria”, dijo, apartándose de su texto preparado con fragmentos de frases cortadas y reflexiones no sensuales. “No uso insulina. ¿Debería hacerlo? ¿Eh? Nunca lo pensé”.

Los votantes mayores les dicen a los encuestadores que prefieren a Biden, por lo que no hay duda de por qué Trump declaró “amamos a nuestros adultos mayores” y afirmó que siempre protegerá la cobertura médica para afecciones preexistentes, incluso cuando su administración está en la corte tratando de eliminar Obamacare, el programa que por fin amplió el acceso de los estadounidenses al seguro de salud.

El presidente repitió su última distracción vil: promovió nuevamente la afirmación completamente infundada de que Joe Scarborough, de MSNBC, un excongresista republicano que lo critica ferozmente, pudo haber estado involucrado en la muerte de un asistente en su oficina de Florida hace 19 años. La muerte de la mujer, que tenía una afección cardíaca, fue declarada un accidente. El mismo día que el viudo de la mujer abogó por el fin del uso de la memoria de su esposa muerta para los juegos políticos, Trump lo hizo sin pedir disculpas. “Muy sospechoso“, expresó.

Fue otra actuación vergonzosa; del tipo que los estadounidenses han estado observando durante más de tres años. Del tipo que ha puesto a Biden por delante en las encuestas, que posiblemente sea la razón por la cual Trump nuevamente afirmó, falsamente, que las boletas de votación por correo conducirían a un fraude a gran escala. Sin boletas por correo, millones de estadounidenses temerosos de una posible infección en los colegios electorales en medio de una pandemia pueden no sentirse capaces de votar en noviembre. Trump atacó a los medios de comunicación, a “Sleepy Joe”, y habló sobre el gran trabajo que ha hecho para combatir la pandemia que, bajo su guardia, ha matado a casi 100.000 estadounidenses. Hubiera sido muchas veces peor, se jactó, si no hubiera hecho un trabajo tan bueno.

Pero el enfoque del presidente ante la pandemia es un caos de contradicciones. Después de retuitear una publicación de una personalidad de Fox News burlándose de Biden por usar un cubrebocas en un evento del Día de los Caídos, Trump esta vez menospreció a un periodista que le preguntó al respecto. Trump le dijo al periodista que se quitara la mascarilla para la pregunta de seguimiento. El periodista dijo que la mantendría puesta y que hablaría más alto en su lugar, “Está bien, bien”, señaló Trump, “quieres ser políticamente correcto”. Los médicos y las pautas federales instan a los estadounidenses a usar mascarillas; el presidente se niega a hacerlo y se burla de quienes lo hacen.

Se le preguntó a Biden si usar una mascarilla es un signo de debilidad o fuerza. Dijo que es una señal de liderazgo. “Un presidente debe liderar con el ejemplo”, dijo a Dana Bash de CNN. “Estas cosas machistas le están costando la vida a las personas”. Bash y Biden estaban sentados a más de 3 metros de distancia. Bash dijo que usaron mascarillas cada vez que se acercaban más que eso.

Biden golpeó fuertemente a Trump, pero el exvicepresidente también hizo un trabajo creíble al reconocer sus errores. Después de una entrevista en la que bromeó diciendo que los votantes afroamericanos que no lo apoyan no son realmente negros, Biden nuevamente se disculpó, diciendo que no hay nada malo en admitir un error, especialmente si ha lastimado a alguien. “Si digo algo ofensivo, debería disculparme.

La marca de Biden es la decencia. Pero los estadounidenses quieren más que eso, especialmente ahora. Quieren un líder que los saque de la calamidad actual de manera segura. Necesitamos reabrir la economía de manera inteligente, aseguró, no podemos separar el bienestar económico de la salud. “Hay formas de reabrir racionalmente”, “poner a las personas en una posición en la que no tengan que arriesgar sus vidas para ganarse la vida”.

Biden logró venir Al mismo tiempo, fuerte y educado. Si Trump vio la entrevista, puede apostar que la odió. Todas esas referencias a su masculinidad falsa, a sus mentiras, a su necedad, dan en el blanco. Veamos cómo Trump se desahoga en Twitter.

Biden estaba sonriendo, pero elevó la temperatura en la carrera. Los votantes que vieron ambos eventos vieron el contraste, casi uno al lado del otro. Si te gustó uno de ellos, no te podría gustar el otro.