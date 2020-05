Ricky Martin sorprende con “Pausa”, un EP en el que muestra su lado más vulnerable durante la cuarentena

(CNN Español) – Ricky Martin sorprendió este jueves a sus millones de seguidores con el lanzamiento de “Pausa”, un EP de seis temas en el que ha plasmado su parte más vulnerable y sus sentimientos durante esta cuarentena.

“Ahí están mis miedos, mis inseguridades, mi cariño, mi amor, mi pánico… que pasé en esta cuarentena porque honestamente estuvo bastante fuerte al inicio”, dijo Martin a través de una sesión íntima de Zoom en la que CNN pudo participar.

Como ha ocurrido con otros artistas durante la crisis generada por el coronavirus, Martin tuvo que replantearse todo un disco que ya estaba hecho y lanzar algo más acorde con el sentimiento global que vive el mundo hoy en día.

“Yo tenía un disco prácticamente hecho. El disco se llamaba ‘Movimiento’ y mi gira, ustedes lo saben, se llama ‘Movimiento’. Obviamente tenemos que cambiar la dinámica, el concepto, y lo que hice fue que separé las canciones”, comenta el cantante.

‘Pausa’ cuenta con temas a medio tiempo, con ritmos más pausados y reflexivos. La excepción es ‘Cántalo’, junto a Residente y Bad Bunny, que se dio a conocer en noviembre de 2019 durante la vigésima entrega de los Latin Grammy.

“Yo creo que era hasta un poco imprudente para mí, de la forma que yo lo veo decirle [a la gente] ven, vámonos a la fiesta. Yo creo que es un momento donde el mundo nos está pidiendo –el cosmos, Dios, como lo quieras ver– nos está pidiendo que hagamos una pausa y vayamos a casa. Así yo lo veo, soy artista y este es mi mecanismo de defensa”, dijo Martin.

Cinco de los seis temas cuentan con colaboraciones. La producción abre con ‘Simple’ en la cual Martin colabora con Sting quien canta en español.

“Dentro de esta locura, esta ansiedad que estaba viviendo, así se lo plantee a Sting. Le digo: ‘Sé que estamos pasando –porque él estaba igual– sé que estamos pasando por esto pero algo bueno tiene que salir de esto, tiene que ser música”, cuenta Martin.

El cantante admitió que salió de su zona de confort al llamar a Sting. “Me cuesta preguntar, pedir por favor hagamos algo”.

Recuerdo

“Recuerdo” es el sencillo que presenta esta producción en el que el multiganador de premios Grammy colabora con la compositora mexicana Carla Morrison, con la cual dice estar obsesionado.

“Yo vivo obsesionado con la manera que ella cuenta sus historias. Es como que cada canción de ella tiene algo mío. Una frase que ella escribe, como que narra y describe mil cosas que yo he vivido, en todas sus canciones”, confesó el intérprete.

La llamada fue una sorpresa para Morrison, quien dijo a Zona Pop CNN que gritó de la emoción.

“Cuando me dijeron grité de la emoción porque estaba superemocionada que Ricky me buscara. Luego pasó todo lo de la pandemia, entonces es como que todo paró un buen rato y ya no supe nada. Pensé, ‘híjole, puede que ya se haya cancelado. Pues ni modo. Esto es una locura. Es muy fuerte esto del coronavirus'”, contó Morrison.

Unas semanas más tarde la cantautora recibió una nota de voz en WhatsApp.

“Al mes me mandó un mensajito de voz por WhatsApp. ¡Imagínate qué es escuchar a Ricky en tu celular! Me dijo que estaba haciendo un disco de colaboraciones y que le encantaría incluirme y ver qué podíamos hacer juntos. Y pues, un sueño, literal. Creo que sigo pensando que no he despertado de ese sueño”, confesó.

“Fueron reacciones muy lindas, muy puras”, dice Martin.

El puertorriqueño dijo a CNN que este tema fue uno de los que más le emocionó del disco ya que nació de la tristeza por la que él estaba pasando.

“Es muy, muy especial, porque ‘Recuerdo’ de verdad que nace de la tristeza por la cual yo estaba pasando. Carlita tampoco estaba en el mejor momento. Esto como que despertó estas ganas de volver a escribir”, dice Martin.

“Obviamente la pandemia y la cuarentena ha sido difícil, para quién no lo es. Me encontraba… creo que más que nada en mucha incertidumbre. Y cuando me busca Ricky fue como un regalo de la vida porque me superanimó. Me hizo sentir muy especial, muy feliz, me dio propósito, me dio una meta y no sé, me subió el ánimo completamente… así, rapidísimo”, cuenta Morrison a CNN.

“Fueron tres semanas sumamente refrescantes en una situación bastante incomoda y fuera de lo normal que hace que se convirtiera todo en este love fest“, agrega Martin.

En la producción también colabora con Diego El Cigala para el tema “Quiéreme” y con Pedro Capó para “Cae de Una”. El puertorriqueño estuvo a cargo de la producción junto a Julio Reyes Copello, Montana, Raul Refree, Residente y Alejandro Jiménez.

La portada y el concepto visual de la producción estuvo a cargo de su esposo, el artista Jwan Yosef.

El disco contará con una segunda parte, más rítmica, a la cual llamará ‘Play’ y que espera lanzar en los próximos meses.