Cómo ser antirracista: habla en tus propios círculos

(CNN) — A la luz de las protestas en curso después de la muerte de George Floyd, Ahmaud Arbery y Breonna Taylor, algunas personas dicen que quieren volverse antirracistas.

Ser antirracista significa más que deshacerse de actitudes, creencias y comportamientos racistas. Significa que también estás luchando activamente contra esa reprensible trinidad que se manifiesta en tu vida a diario.

Donar a organizaciones activistas y protestar contra las injusticias son definitivamente buenas para convertirse en un aliado. Pero eso no es suficiente. Refutar activamente los prejuicios en tus propios círculos es clave para un cambio duradero, ya que esas ideas y creencias —a menos que sean cuestionadas— son lo que nuestros hijos absorben y están entrelazadas en el tejido de nuestra cultura.

“Para interrumpir el racismo sistémico, tenemos que trabajar todo el tiempo”, dijo Beverly Tatum, psicóloga, expresidenta de Spelman College y autora de los libros clásicos “¿Podemos hablar de raza?” y “¿Por qué están todos los niños negros sentados juntos en la cafetería?”.

Lo que eso significa para ti depende de quién eres, dónde vives y con quién estás interactuando.

Todos tienen esferas de influencia particulares, en las que ayudamos a moldear la mentalidad y, por lo tanto, el comportamiento de los demás. Pregúntate qué mensajes estás enviando a tu familia, amigos, a tu lugar de trabajo, lugares de culto y actividades externas. ¿Qué liderazgo brindas o callas ante el racismo?

“A menos que sea realmente intencional y piense en cómo interrumpir las políticas y prácticas racistas que me rodean, entonces mi silencio está respaldando eso”, agregó Tatum.

“La gente a veces piensa: ‘Bueno, no llamo a nadie ni hago nada odioso, [así que] no tengo responsabilidad'”, dijo. “Pero el sistema de esta red que nos rodea a todos está reforzado por el silencio. Por lo tanto, hay que hablar contra el racismo en los lugares donde te encuentres”.

Las acciones individuales equivalen al impacto colectivo

Es fácil pensar que las decisiones que tomas se limitan a cómo afectan tu vida. Pero las decisiones individuales provocadas por el racismo y los prejuicios se han transformado históricamente en la psiquis colectiva de muchas naciones.

¿Cómo conducen las decisiones cotidianas a que alguien termine llamando a la Policía para alertar sobre la presencia de personas negras, sin razón alguna, o que haya crímenes de odio e incidentes de brutalidad policial?

Cada vez que dejas una forma más pequeña de racismo sin cuestionar, eso refuerza tu tolerancia al racismo, dijo Jennifer Harvey, profesora de Religión en la Drake University en Iowa y autora de “Educar niños blancos: Criar niños en un EE.UU. racialmente injusto“.

No es solo la supremacía blanca activa, el racismo y la brutalidad policial los que ponen fin a las vidas de personas negras y morenas, dijo Harvey, quien recientemente escribió la columna “Cómo no criar a un niño blanco racista” para CNN.

“Colectivamente, los estadounidenses blancos tienen esta capacidad realmente alta para tolerar el racismo”, agregó. “Eso surge de todas esas agresiones y hostilidades que permitimos que no se controlen en nuestros entornos”.

Muchos nunca sancionarían lo que los agentes de Policía le hicieron a George Floyd, dijo Harvey, pero la violencia ocurre después de que la tolerancia se acumula a formas menores de racismo. No poder desafiar el racismo y los prejuicios equivale a participar en una versión de violencia, dijo, y eventualmente conduce a estos eventos devastadores.

“Cada vez que fallamos en interrumpir el racismo, subestimamos nuestra propia capacidad de hacer crecer el tipo de mundo antirracista floreciente en el que todos merecen vivir”, agregó.

Cambia tu mentalidad

Volverse antirracista comienza con cambiar tu propia mentalidad, dijeron estos expertos. Esto significa, por ejemplo, que cuando tienes un pensamiento prejuicioso o racista, mantienes ese pensamiento y lo vuelves a evaluar antes de representarlo.

Desalojar prejuicios en tu mente puede ser difícil porque generalmente es un sesgo inconsciente, dijo Tatum. No puedes filtrar los sesgos a menos que los conozcas.

Tatum comparó la exposición estereotipada a la inhalación de esmog en el aire: “Son tan penetrantes en nuestro entorno que los inhalamos constantemente. Y como consecuencia de inhalarlos, no debería sorprendernos que a veces lo respiremos”.

Aborda el problema preguntándote qué se te está escapando en el aire, ya sean estereotipos o comportamientos discriminatorios. La conciencia es el primer paso.

Edúcate sobre el racismo

Es hora de comenzar a leer sobre la raza. El libro de Tatum puede explicar por qué los estudiantes negros encuentran alivio al pasar tiempo juntos en medio del racismo que experimentan en la escuela. El libro de Harvey puede ayudar a los padres de niños blancos a hablar con sus hijos sobre la raza y el racismo.

El libro “So You Want to Talk About Race“, de Ijeoma Oluo, transmite cómo la raza y el racismo afectan cada aspecto de la vida estadounidense y te enseña cómo hablar de ello con tus seres queridos. “The Souls of Black Folk“, del difunto sociólogo y activista W.E.B Du Bois, destaca las experiencias de las personas negras en la sociedad estadounidense. Fue publicado en 1903, pero aún tiene relevancia.

Aprende sobre las microagresiones

Algunas personas blancas saben que para volverse antirracistas, deben comenzar a escuchar y repasar la historia del racismo en sus países.

Algunas personas describen obviamente el comportamiento racista como la punta del iceberg: llamar a las personas con nombres racistas o amenazar a las personas en base a su raza. Luego está la parte del iceberg que las personas no pueden ver fácilmente si no están mirando detenidamente. Esto incluye una gama de actitudes, comportamientos y políticas sutiles pero insidiosas.

Entre estos están las microagresiones. Son indignidades breves y comunes verbales, conductuales o ambientales, dijo Tatum.

Las microagresiones pueden ser intencionales, involuntarias o incluso bien intencionadas, pero comunican suposiciones raciales hostiles, despectivas o negativas al receptor. Y tienen un efecto insidioso en la psiquis de una persona negra y en los supuestos racistas continuos.

“Estas tendencias racistas son obvias para la persona de color, pero están tan arraigadas en las personas blancas que se cree que son socialmente aceptables”, dijo el juez Horn, activista de justicia social y organizador de protestas de Kansas City, Missouri.

Una lista de microagresiones comunes

Aquí hay algunas microagresiones comunes, que puedes evitar al no decirlas.

“Eres tan bien hablado / articulado” o “No suenas como negro” — Este comentario suena como un cumplido, pero es ofensivo para muchas personas negras porque generalmente no tienen que ser tan articulados para que alguien les diga eso, dijo Tatum.

Cuando una persona blanca lo dice, generalmente implica que no esperarían escuchar coherencia de una persona negra. La persona negra no se ajustaba al estereotipo ofensivo de la persona blanca, por lo que la persona blanca los felicitó por no ajustarse al molde.

“No me culpes. Nunca tuve esclavos” — ¿En serio? Esta declaración supone que el racismo terminó con la conclusión de la Guerra Civil de Estados Unidos, dijo Tatum, cuando realmente ha continuado en nuevas formas. Puedes leer “Just Mercy”, de Bryan Stephenson, o “The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness” de Michelle Alexander para obtener más información sobre la esclavitud moderna, el racismo y cómo los blancos aún se benefician de la discriminación.

“El privilegio blanco no existe” — Las diferencias en los privilegios raciales también ocurren a nivel personal. El privilegio blanco también significa no tener que preocuparte por si tu peinado te costará un trabajo o incluso una entrevista. No tienes que preocuparte si alguien te sigue en una tienda porque cree que podrías robar algo debido al color de tu piel.

“Todas las vidas importan” — Sí, todas las vidas importan, pero en este contexto son las vidas negras las que no se tratan con respeto, dijo Tatum. De ahí el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan).

Aquellos que dicen que “todas las vidas importan” pueden estar interpretando que “solo las vidas de los negros importan”, lo cual no es el caso. La última frase significa “las vidas de los negros también importan”. Entonces, cuando alguien dice “todas las vidas importan” sin reconocer el movimiento, ignoran el racismo antinegro del que hay tantos ejemplos de interacciones policiales, dijo Tatum.

“No soy racista; tengo un amigo negro” — Tatum dijo que las personas que dicen esto podrían estar equiparando el racismo con los prejuicios. El prejuicio es una actitud basada en estereotipos. El racismo implica las políticas y prácticas que perpetran las nociones de superioridad blanca e inferioridad de las personas negras.

No puedes albergar prejuicios raciales u odio en tu corazón, pero los lazos con los negros no te impiden participar en comportamientos discriminatorios o no desafiar las prácticas racistas.

“¿Puedo tocar tu cabello?” — La curiosidad está bien, pero cruzar los límites no. La pregunta puede no ser intencionalmente ofensiva, pero puede hacer que una persona negra se sienta como un animal en exhibición, ya que es probable que no se lo pregunte a ninguna otra raza. También continúa la idea anticuada de los negros como “otra” o novedad científica.

“Todos somos una raza humana / una gran familia feliz” — Esta declaración busca aliviar el racismo o las quejas del mismo. La frase es biológicamente correcta dadas las similitudes genéticas. Pero en términos de interacciones sociales, no nos comportamos como si fuéramos todos una raza, dijo Tatum.

“Soy daltónico; no me importa si eres blanco, negro, amarillo, verde o morado” — La intención es inclusiva, pero las personas negras dicen que su color e identidad son importantes y afectan la forma en que experimentan el mundo. Decir esto es ofensivo porque podría implicar que no estás escuchando o que no te importa lo que otros grupos de personas te estén diciendo.

Agarrar duro tu bolso o cambiar de acera cuando un hombre negro va pasando — Este comportamiento implica que los hombres negros son peligrosos. Se basa en un miedo que responde a un estereotipo que clasifica a los hombres negros como amenazas.

Al leer esta lista de microagresiones, tal vez pienses: “¿No son demasiado sensibles?”. Si fueron incidentes aislados, tal vez sí.

Sin embargo, las microagresiones son tan comunes “que son como la muerte por mil cortes”, dijo Tatum. “La investigación ha demostrado que las microagresiones contribuyen a aumentar la presión arterial, las reacciones físicas [y] a disminuir la sensación de bienestar”.

Desgastan a la gente y deben ser tomadas en serio.

Habla con tu propio círculo de amigos

Puedes tener amigos, familiares y colegas con diversos grados de complicidad con el racismo. Si hacen un comentario racista, es más fácil ignorarlo para no generar problemas. Desafiar los comentarios racistas requiere esfuerzo; puede hacerte sentir incómodo o incluso generar conflictos o perder oportunidades.

Debes estar dispuesto, comprometido y ser capaz de refutar comentarios problemáticos e involucrar a las personas en conversaciones informativas sobre la raza en la mesa, en medio de juegos o incluso al practicar algún deporte. (Si tienes hijos, están observando si respondes al tío racista, o no).

Beneficia a las personas negras y a todos los demás. El racismo daña a los negros, pero también reduce las vidas y daña la psiquis de sus perpetradores, dijo Harvey.

Cuando ocurran estos casos, di que te sientes incómodo con lo que alguien dijo porque te sonó racista. Esa persona decidirá si preguntar por qué. Si no, intenta tener una conversación posterior con esa persona y pregúntele si puedes compartir lo que has aprendido y la historia que hizo que su comentario fuera ofensivo. Tal vez esa persona quiera hablar más. Si no, cuán lejos empujas depende de tu relación con esa persona.

El objetivo no es ganar la discusión, dijo Harvey. Es suficiente si vienes preparado y trataste de interrumpir la complicidad con el racismo. Pero el silencio nunca es mejor.

“Lo más importante que puede hacer un aliado blanco [es] pelear nuestras batallas cuando no hay personas de color alrededor”, dijo Horn. “El problema es que muchas personas afirman luchar contra el sistema, pero no se pronuncian contra los prejuicios y el racismo cuando no hay personas de color”.

Este consejo se puede aplicar a los esfuerzos por comprender a cualquier otro grupo que padezca una historia de opresión, como las personas latinas o hispanas o los pueblos indígenas o las personas LGBT.

Para ser un mejor aliado, educarte a ti mismo es de suma importancia, dijo Tatum.

“Y construye tu resistencia, porque esto no es [solo] una conversación [y] ya queda arreglado”, agregó. “Este es un esfuerzo a largo plazo. Es como correr un maratón, tienes que entrenar para ello. Edúcate y luego comprométete a estar en la lucha a largo plazo”.