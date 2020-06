OPINIÓN | 19 formas de combatir el racismo

Crédito: Samuel Corum/Getty Images

Nota del editor: Ana Navarro es una estratega republicana y comentarista política en CNN. Sígala en Twitter en @ananavarro. Las opiniones expresadas en este artículo son de la autora.

(CNN) — George Floyd fue asesinado por agentes de policía de Minneapolis. Todos lo vimos en un video que desencadenó algo en la mayoría de nosotros. Tal vez fue por el tiempo que duró la tortura: 8 minutos y 46 segundos. O por la actitud despreocupada del exoficial Derek Chauvin, mientras mantenía su rodilla en el cuello de Floyd, a pesar de las súplicas de la multitud para que se detenga. Tal vez fueron las últimas palabras de Floyd: “No puedo respirar”. Palabras que escuchamos antes por parte de Eric Garner, otro hombre negro cuya muerte se convirtió en un hashtag y grito de guerra.

Tal vez fue el haber escuchado a Floyd llamando a su “mamá”, que había muerto tres años antes. O la secuencia de etiquetas como resultado del racismo que sucedió en tan poco tiempo: #AhmaudArbery, #BreonnaTaylor, #BirdingWhileBlack. Tal vez fue la combinación de todas esas cosas.

Sea lo que sea, esto condujo a una comprensión colectiva que se extendió por todo el país y en todo el mundo de que Estados Unidos tiene un problema sistémico con el racismo. Lo hemos estado teniendo desde que nació nuestro país. Nos está matando, a algunos de nosotros, literalmente.

¿Y qué pasa ahora? ¿Qué es lo que se viene más allá del hashtag? Algunos de mis amigos negros me han dicho, a veces con la mirada perdida y aspecto gruñón, que han recibido llamadas y mensajes de texto de personas blancas que conocen, preguntándoles cómo están, preguntándoles qué pueden hacer. Limita con lo ridículo que se les pregunte a las personas cómo solucionar un problema que no crearon y del que, en cambio, son víctimas.

Pero aún así, es una pregunta que merece una respuesta seria. Aunque tengo muchos amigos negros cercanos, aunque no me considero racista y aunque también soy una minoría en este país, es una pregunta en la que he estado pensando.

Hay medidas que los funcionarios del gobierno deberían tomar: cosas como prohibir estrangulamientos, asegurarse de que los policías que abusan de su poder pierdan sus empleos, enjuiciar la brutalidad policial y muchos otros pasos. También hay cosas que podemos hacer como ciudadanos e individuos. No soy una experta en raza. Solo soy una persona normal que quiere descubrir cómo podemos mejorar las cosas. Esto no está destinado a ser un sermón, una lección o una lista completa. Son solo algunos pensamientos de una persona imperfecta que quiere vivir en una unión más perfecta: