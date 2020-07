Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en plena pandemia

1 de 11 | Los pasaportes más poderosos del mundo: la firma mundial Henley & Partners ha publicado su informe trimestral sobre los pasaportes más poderosos del mundo. Recorre la galería para conocer los documentos que tiene acceso a la mayor cantidad de destinos. (Crédito: Justin Sullivan/Getty Images North America/Getty Images) 2 de 11 | Número 10: los ciudadanos de Hungría (cuya capital, Budapest, aparece en la imagen) disfrutan de acceso sin visa a 181 destinos. (Crédito: Cortesía de Shutterstock). 3 de 11 | Número 9: los ciudadanos australianos tienen acceso sin visa o con visa a la llegada a 183 destinos, el mismo número que disfrutan los canadienses. (Crédito: Diana Parkhouse/Flickr) 4 de 11 | Número 8: los pasaportes de Grecia (el Acrópolis de su capital, Atenas, aparece en la imagen), Nueva Zelandia, Malta y República Checa permiten la entrada a 184 países. (Crédito: Milos Bicanski/Getty Images) 5 de 11 | Número 7: Estados Unidos y Reino Unido estuvieron en el primer lugar hace cinco años, pero ahora se encuentran en la séptima posición junto a Suiza, Noruega y Bélgica con el acceso a 185 países. (Crédito: Jeff Haynes/AFP/Getty Images) 6 de 11 | Número 6: los titulares del pasaporte de Portugal (que aparece en la imagen), Suecia, Francia, Holanda e Irlanda tienen puertas abiertas en 186 jurisdicciones. (Crédito: Associação de Turismo do Porto e Norte) 7 de 11 | Número 5: el quinto conjunto de la lista, con acceso a 187 destinos, son Dinamarca (cuyas ciudadanas están en la foto) y Austria. (Crédito: WILLIAM WEST/AFP/Getty Images) 8 de 11 | Número 4: en la imagen se muestra el cruce entre Finlandia y Rusia, en la ciudad finlandesa de Imatra. Finlandia ocupa el cuarto lugar en la lista de los mejores pasaportes, mientras que la Federación de Rusia ocupa el puesto 51. Italia, España y Luxemburgo se unen a Finlandia en esta posición, con ciudadanos que obtienen acceso sin visa a 188 países. (Crédito: SARI GUSTAFSSON/AFP/Getty Images) 9 de 11 | Número 3: Alemania (en la imagen) ofrece a sus ciudadanos acceso sin visa o visa a la llegada a 189 países, al igual que Corea del Sur. (Crédito: Sean Gallup/Getty Images). 10 de 11 | Número 2: Singapur ocupa el segundo lugar en el índice. Ofrece acceso sin visa o con visa a la llegada a 190 jurisdicciones. (Crédito: AFP/AFP/Getty Images) 11 de 11 | Número 1: Japón ocupa el primer lugar para 2020. Con este pequeño documento, 191 jurisdicciones darán la bienvenida a su titular para cruzar sus fronteras. (Crédito: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Getty Images)

(CNN) –– Antes de que el covid-19 se extendiera mortalmente, el mundo tenía una mayor libertad de movimiento en comparación a cualquier otro momento de la historia.

El tráfico aéreo había aumentado constantemente durante décadas y los ciudadanos con un pasaporte promedio podían disfrutar de un acceso sin visa o con visa a su llegada a 107 destinos mundiales.

Y entonces ocurrieron las prohibiciones de viaje.

El Índice de Pasaportes Henley, que mide periódicamente los mejores pasaportes para viajar por el mundo, acaba de publicar su tercer reporte de esta nueva década.

Los ciudadanos asiáticos continúan teniendo los pasaportes que más puertas abren. Japón encabeza la lista y ofrece acceso sin visa o con visa a la llegada a 191 destinos en todo el mundo.

Singapur ocupa el segundo lugar (190 destinos) y Corea del Sur empata con Alemania en el tercer puesto (189 destinos cada uno).

Sin embargo, el ranking estándar no incluye las prohibiciones temporales. Y en ese punto, explicó Henley & Partners en un comunicado, es en el que están los detalles más jugosos: “Es revelador considerar cómo luce ahora la libertad de viaje para los titulares de pasaportes que alguna vez fueron prestigiosos”.

La semana pasada, la Unión Europea publicó una lista de 14 países cuyos residentes tendrían permitido ingresar al bloque desde el 1 de julio, meses después de que cerró sus fronteras externas como respuesta al brote de covid-19.

Japón y Corea del Sur cumplieron con los criterios de salud y seguridad sobre el coronavirus que estableció la Unión Europea para la lista, al igual que Australia y Canadá (los dos el noveno lugar del Índice de Pasaportes de Henley).

Sin embargo, destacó Henley & Partner, “en una medida percibida como reproche punzante por su mal manejo de la pandemia”, Estados Unidos fue una exclusión notable, junto con Brasil y Rusia.

EE.UU. y México, fuera de la lista de reapertura de la UE 3:34

Estados Unidos ocupa actualmente el séptimo lugar en el índice. Sin embargo, con la prohibición actual de la Unión Europea, los estadounidenses tienen aproximadamente el mismo nivel de libertad de viaje que los ciudadanos de México (en el puesto 25 del ranking, con un puntaje de 159 destinos) y Uruguay (en la posición número 28, con una puntuación de 153).

En ese sentido, la ausencia de Brasil de la lista de países aceptados por la Unión Europea significa que, si bien en la clasificación de Henley está en el número 19, la realidad actual es que se ubica en algún lugar más cerca de Paraguay (que ocupa el puesto 36 en el índice, con un puntaje de 142) .

Mexicanos no podrán ir a la Unión Europea por el momento 1:17

Singapur, por su parte, ocupa el segundo lugar del Índice de Pasaportes Henley, pero su exclusión de la lista de la Unión Europea significa que sus ciudadanos tienen actualmente mucho menos libertad de viaje que los otros países en el podio: Japón, Corea del Sur y Alemania.

Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners e inventor del concepto de índice, explicó que el impacto de la reciente decisión de la Unión Europea tendrá un gran alcance. “Como ya hemos visto, el impacto de la pandemia en la libertad de viaje ha sido más drástico y duradero de lo previsto inicialmente. Esta última decisión de la Unión Europea indica que hay más agitación por venir”, señaló.

Christian H. Kaelin, chair of Henley & Partners and the inventor of the passport index concept, says the impact of the EU’s recent decision will be far-reaching. “As we have already seen, the pandemic’s impact on travel freedom has been more drastic and long-lasting than initially anticipated. This latest decision by the EU indicates that there is more upheaval to come.”

Los mejores pasaportes en 2020

1. Japón (191 destinos)

2. Singapur (190)

3. Corea del Sur y Alemania (189)

4. Italia, Finlandia, España y Luxemburgo (188)

5. Dinamarca y Austria (187)

6. Suecia, Francia, Portugal, Holanda e Irlanda (186)

7. Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega y Bélgica (185)

8. Grecia, Nueva Zelandia, Malta y República Checa (184)

9. Canadá y Australia (183)

10. Hungría (181)

Los peores pasaportes en 2020

Varios países del mundo tienen acceso sin visa o con visa a la llegada a menos de 40 países.

103. Corea del Norte (39 destinos)

104. Libia, Nepal y Territorio Palestino (38)

105. Somalia y Yemen (33)

106. Pakistán (32)

107. Siria (29)

108. Iraq (28)

109. Afghanistan (26)

Otros índices

La lista de Henley & Partners es uno de varios índices creados por empresas financieras para clasificar los pasaportes mundiales de acuerdo con el acceso que proporcionan a sus ciudadanos.

El Índice de Pasaportes de Henley se basa en datos proporcionados por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) y cubre 199 pasaportes y 227 destinos de viaje. Se actualiza en tiempo real durante todo el año, a medida que entran en vigencia los cambios en la política de visas.

El Índice de Pasaportes de Arton Capital toma en consideración los pasaportes de 193 países miembros de las Naciones Unidas y seis territorios: Taiwán, Macao, Hong Kong, Kosovo, Territorio Palestino y el Vaticano. Se excluyen los territorios anexos a otros países.

Su índice para 2020 ubica a Japón y Nueva Zelandia en el primer lugar, con un puntaje de 118 sin visa.