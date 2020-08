Las convenciones políticas de EE.UU., explicadas: ¿por qué todavía se realizan y qué sucederá en 2020?

Read this article in English

(CNN) — Las convenciones políticas cuatrienales nacionales de Estados Unidos están programadas, incluso en esta época de covid-19, para designar formalmente al candidato presidencial de cada partido y establecer plataformas oficiales del partido para las elecciones generales.

Los demócratas se reunirán, en su mayoría de manera virtual, del 17 al 20 de agosto, para confirmar al ex vicepresidente Joe Biden como su candidato. Los republicanos lo harán del 24 al 27 de agosto, en Charlotte, Carolina del Norte, para confirmar al presidente Donald Trump como candidato para un segundo mandato, una candidatura que dijo que aceptará en otro lugar, posiblemente en la Casa Blanca.

CNN tendrá cobertura en vivo de ambas convenciones todas las noches, pero este año sin precedentes habrá algunos cambios importantes en las reuniones de los partidos.

Hablé con Adam Levy, que supervisa el equipo de investigación política de CNN, sobre lo que es diferente este año: cómo se desarrollarán las cosas y si estas cosas siguen siendo importantes.

Nuestra conversación por correo electrónico está a continuación:

¿Cuál es el punto de estas convenciones?

ZBW: Mi opinión personal es que las convenciones políticas son una reliquia de una época en la que los peces gordos del partido elegían a los candidatos presidenciales. Ahora son los votantes en las primarias. ¿Existe todavía un propósito funcional para estas cosas?

AL: TÉCNICAMENTE, sí. Los votantes eligen delegados cuando van a las urnas durante las primarias, quienes efectivamente hacen oficial al candidato en la convención (después de lo cual, los partidos envían los nombres a los estados para que los incluyan en la boleta electoral). ¿Acaso todavía necesitamos un evento de elogio de varios días para un candidato que ya sabíamos que iba a ser el escogido? Eso definitivamente está en debate. Creo que las versiones reducidas de las convenciones que veremos este año, debido a la pandemia, podrían tener un impacto duradero en la escala de las convenciones futuras, pero no estoy del todo listo para apostar completamente en contra del encanto de un político por un evento con caída de globos.

¿Cómo han cambiado?

ZBW: ¿Cómo evolucionaron las convenciones de salas llenas de humo de cigarrillo, con jefes del partido, a los espectáculos públicos que vemos hoy?

AL: Gente hablando en contra de ellos y exigiendo cambios. Las salas evolucionaron a partir de convenciones sin candidatos predeterminados, que se sometieron a múltiples votaciones. Eso no ha sucedido en más de 50 años porque los votantes no querían que los jefes de los partidos decidieran quiénes serían los candidatos presidenciales.

Ambos partidos han realizado cambios en el sistema que comenzaron en serio después de 1968. Agregar primarias en lugar de asambleas partidarias, crear más delegados comprometidos, que reflejen los votos de la gente, y la transparencia pública, jugaron un papel en el sistema que tenemos hoy.

¿Qué están haciendo en lugar de los eventos de recaudación de fondos?

ZBW: Las convenciones también son semanas de postureo llenas de eventos para recaudar fondos. ¿Cómo están lidiando las campañas este año con ese obstáculo?

AL: Las campañas se están volviendo creativas este año. Hay telemítines, recaudaciones de fondos en línea y un énfasis aún mayor en las campañas en las redes sociales. Todos aprenden sobre la marcha y, dados los números que publican ambos partidos, parece que los donantes lo han aceptado. Las interacciones en persona nunca desaparecerán por completo; es beneficioso conocer a alguien en persona y escucharlo… especialmente cuando estás protegido por el Servicio Secreto y estás completamente fortificado todos los días.

Joe Biden pasó décadas empatizando con las personas en sus recorridos, escuchando sus historias y prometiendo hablar por ellos. Donald Trump prospera con una audiencia y canaliza su entusiasmo en su trabajo. Esas han sido piezas críticas de sus personajes políticos, y espero que quieran volver a ellas lo antes posible.

¿Hay peleas por plataformas de los partidos este año?

ZBW: Uno de los elementos menos cubiertos, pero más interesantes de una convención, es la plataforma del partido. ¿Crees que la gente debería saber algo sobre las plataformas este año?

AL: La plataforma demócrata es siempre una fuente de contención, y el equipo Biden está tratando furiosamente de aliviar algo de esa fricción. Los seguidores (y una cantidad significativa de delegados) del senador de Vermont, Bernie Sanders, han movido el partido a la izquierda, desde 2015. Con la esperanza de evitar las peleas de la convención de 2016, los equipos de Biden crearon «fuerzas de unidad» para trabajar con los partidarios de Sanders en la formulación de recomendaciones de políticas para el comité de la plataforma.

Si bien esto no calmará a todos, fue un esfuerzo real por parte de Biden para llegar a los votantes y delegados de Sanders. Normalmente, habría algún tipo de pelea sobre la plataforma en la convención. Parece muy poco probable dada la logística tecnológica de la Convención Demócrata. Quizás sea una pequeña ventaja de una convención totalmente virtual.

En el lado republicano, como podría esperarse con un presidente en ejercicio, no hay cambios este año. Eso causó un problema porque el Comité Nacional Republicano votó para mantener la plataforma de 2016, que criticó al «presidente actual», que no era Donald Trump cuando se redactó, en 2016. De cualquier manera, no habrá cambios significativos desde el Partido Republicano.

¿Dónde se llevarán a cabo los eventos?

ZBW: Se suponía que los demócratas celebrarían su convención en Milwaukee y los republicanos celebrarían la suya… ¡ es algo que sigue cambiando! ¿Dónde harán los republicanos su convención? ¿Y qué hay detrás de la selección de estos lugares en particular?

AL: Los demócratas prácticamente se han movido completamente en línea, y solo los delegados locales han hecho acto de presencia en Milwaukee. Los republicanos seguirán realizando algunas cosas en Charlotte, pero ambos espacios están muy reducidos. Todavía no sabemos dónde aceptará el presidente su candidatura: ha presentado la Casa Blanca o Gettysburg como posibles lugares.

¿Por qué se eligieron originalmente Milwaukee y Charlotte? Por política. La última vez que Wisconsin votó a favor de los republicanos en una contienda presidencial, antes de 2016, fue en 1984. El presidente Trump rompió una racha de 32 años y ahora los demócratas están trabajando incansablemente para que ese estado vuelva al redil. Carolina del Norte es un estado crítico en el campo de batalla que votó por Obama, en 2008, y por Trump, en 2016. Ese estado no solo elegirá al presidente, sino que tanto un escaño en el Senado como la Gobernación están en juego. Las contiendas tendrán un gran impacto en el futuro del estado. Los republicanos que eligieron a Charlotte demostraron originalmente que se toman en serio esas amenazas.

¿Qué sorpresas se esperan?

ZBW: Cada convención tiene algún momento extraño o memorable. Al Gore besando a Tipper. Barack Obama robándole el show a John Kerry. La sorpresa de Sarah Palin. Clint Eastwood debatiendo con una silla vacía. Has visto todos los eventos planeados. ¿De qué hablaremos dentro de unos años?

AL: Tus ejemplos muestran que los momentos inesperados pueden dejar las impresiones más fuertes. Nunca se sabe quién dará el discurso más impactante o quién tendrá un momento extraño. Dicho esto, espero profundamente algunos momentos puramente del estilo de 2020 durante las convenciones. Un niño irrumpiendo en la sala durante el discurso de un legislador, un perro que ladra sin descanso en el momento más inoportuno y, por supuesto, el orador que se olvida de silenciar el micrófono. Ambos partidos están trabajando duro para evitar eso, pero como han demostrado las convenciones pasadas, los planes mejor trazados…