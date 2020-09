El 52% de los adultos jóvenes en EE.UU. vive con sus padres: es la proporción más alta desde la Gran Depresión

(CNN) –– El número de adultos jóvenes en Estados Unidos que viven con sus padres está en un máximo histórico, o muy cerca de ese punto, y la pandemia de coronavirus es probablemente la razón, según un nuevo análisis.

Un reporte del Centro de Investigaciones Pew registró que la mayoría de los adultos jóvenes (el 52%) vivía con uno o ambos de sus padres en julio pasado. El análisis que hizo el Pew de los datos mensuales de la Oficina del Censo destaca que esta cifra es más alto que cualquier medición anterior.

«Antes de 2020, el valor registrado más alto fue en el censo de 1940, al final de la Gran Depresión, cuando el 48% de los adultos jóvenes vivía con sus padres», indicó el informe, publicado este viernes. «El pico puede haber sido más alto durante la peor parte de la Gran Depresión en la década de 1930, pero no hay datos para ese período».

El Pew define a los adultos jóvenes como las personas entre los 18 y 29 años. El número de adultos jóvenes que viven con sus padres aumentó a 26,6 millones en julio, un incremento de 2,6 millones desde febrero, dijo el centro de investigación.

Los adultos jóvenes se han visto especialmente afectados por la reciente recesión económica y tienen más probabilidades de mudarse que otros grupos de edad, según la investigación del Pew.

El crecimiento en la cifra de adultos jóvenes que viven con sus padres fue más marcado entre quienes tienen menos edad, de los 18 a los 24 años, según el análisis.

«El número y la proporción de adultos jóvenes que viven con sus padres creció en todos los ámbitos de los principales grupos raciales y étnicos, hombres y mujeres, y residentes metropolitanos y rurales, así como en las cuatro regiones principales del censo», señaló el reporte.

Hay un cambio destacado, según los expertos del Pew: cuando se trata de la proporción de adultos jóvenes que viven con sus padres, las diferencias raciales y étnicas parecen estar disminuyendo.

«En las últimas décadas, los adultos jóvenes blancos han tenido menos probabilidades que sus contrapartes asiáticos, negros e hispanos de vivir con sus padres”, señaló el informe. «Esa brecha se ha reducido desde febrero a medida que la cantidad de adultos jóvenes blancos que viven con sus madres y/o padres creció más que la de otros grupos raciales y étnicos».

Cheryl Young, economista principal de Zillow, dice que el aumento de jóvenes que regresan a casa ha comenzado a afectar el mercado de alquileres.

«Básicamente, vimos que un poco más de 3 millones de personas adicionales se mudaron de regreso a casa… con sus padres o abuelos, desde hace un año. Eso es un 9% más», indicó.

«Una gran parte de la población que se mudó de nuevo a casa son jóvenes, la generación Z, de los 18 a 25 años de edad, e incluso algunos millennials también», agregó Young.

«La Generación Z en particular, diría yo que el 75% de ese grupo tiende a ser inquilino. Con muchos jóvenes que no rentan, que no se mudan a las ciudades cuando normalmente lo harían, hay una gran cantidad de inventario en el mercado».