(CNN Español) — El Departamento de Justicia investiga si la excongresista republicana Ileana Ros-Lehtinen presuntamente realizó un mal manejo de fondos de campaña en 2017, confirmó este jueves su abogado Jeff Weiner a CNN.

El abogado dijo en entrevista telefónica que Ros-Lehtinen —quien representó a Florida entre 1989 y 2019 y fue la primera mujer de ascendencia hispana en obtener un escaño en el Congreso Federal— colabora plenamente en la pesquisa.

“Ella se siente horrible con respecto a esto”, indicó el abogado. “Por eso es que estamos cooperando completamente, porque estamos convencidos de que cuando todo haya terminado, este asunto se resolverá a favor de ella”.

La investigación se confirma casi un año después de que la organización sin fines de lucro Campaign Legal Center (CLC) solicitara a la Comisión Federal de Elecciones (FEC) que indagara un presunto mal manejo de fondos en la campaña de reelección de la exfuncionaria en 2017.

La organización CLC informó en octubre de 2019 que aunque Ros-Lehtinen anunció a inicios de 2017 que no buscaría la reelección, presuntamente transfirió unos US$ 177.455 dólares de su comité de campaña a un Comité de Acción Política (PAC) que dirigía. También, CLC dijo que ella posteriormente usó miles de dólares en gastos personales como habitaciones de hotel, restaurantes e incluso en el parque de diversiones Disneyland.

Los PAC son grupos de interés creados para recaudar dinero de sus miembros, con la única finalidad de aportar los recursos a candidatos o partidos políticos.

La defensa de Ros-Lehtinen

El abogado Weiner dijo que la transferencia de fondos sucedió, que sirvieron para pagar eventos de campaña y que fueron gastos «totalmente apropiados». También dejó abierta la posibilidad de que el personal de la campaña haya cometido errores.

«Por ejemplo, si un gasto personal no fue separado y fue pagado por la campaña o por el PAC, y esto fue hecho de forma errónea, eso ciertamente no es criminal, eso pasa todo el tiempo», dijo Weiner.

«Y si un miembro del personal cometió un error o no anotó una comida personal, por decir algo, y dijo: ‘esperen, la campaña o el PAC no puede pagar por eso’, eso ciertamente no es criminal».

El abogado dijo que su equipo aún estaba recolectando documentación y que estimaba que la investigación podría finalizar antes de diciembre. Indicó que estaba seguro de que el Departamento de Justicia no podría encontrar argumentos suficientes para presentar cargos criminales contra su clienta.

Una solicitud de comentarios enviada por CNN al Departamento de Justicia no fue contestada de inmediato este jueves.

En cuanto a la denuncia presentada por la organización CLC contra Ros-Lehtinen ante la FEC, la vocera de la comisión, Judith Ingram, dijo este jueves a CNN que “no podemos comentar sobre situaciones que podrían llevarse a cabo o que están pendientes”.

Weiner agregó que Ros-Lehtinen “no ha sido acusada de nada, estamos lidiando con eso, estamos cooperando y vamos a terminar esto con la reputación de Ileana intacta”.