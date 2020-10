Estadounidenses enfrentan posible crisis de impago de deudas 1:15

(CNN) — A medida que Estados Unidos continúa su lucha con la recesión económica inducida por la pandemia y una recuperación en vértigo, la creciente deuda del país no es la principal preocupación de nadie en estos días.

Incluso los halcones del déficit están instando a un Washington disfuncional y una Casa Blanca caótica a aprobar otra ronda de estímulos muy necesarios en billones.

«El presupuesto federal de Estados Unidos está en un camino insostenible, lo ha estado durante algún tiempo», dijo el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, esta semana. Pero, agregó Powell, «este no es el momento de dar prioridad a esas preocupaciones».

Sin embargo, cuando el país finalmente salga de su actual crisis económica y de salud, los estadounidenses se quedarán con una resaca de deuda.

El déficit estimado

El jueves, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que para el año fiscal 2020, que terminó el 30 de septiembre, el déficit de EE.UU. alcanzó los US$ 3,13 billones. Esto es el 15,2% del PIB, a causa del abismo entre lo que gastó el país (US$ 6,55 billones) y lo que recaudó (US$ 3,42 billones) durante el año.

Como parte de la economía, el déficit estimado para 2020 es más del triple del déficit anual en 2019. Y es el más alto desde justo después de la Segunda Guerra Mundial.

La razón del gran salto año tras año es simple. A partir de esta primavera, el gobierno federal gastó más de US$ 4 billones para ayudar a contener el dolor económico para los trabajadores y las empresas causado por cierres repentinos y generalizados de empresas. Y la mayoría de la gente está de acuerdo en que será necesario gastar más dinero hasta que la Casa Blanca logre controlar la crisis del covid-19.

El Departamento del Tesoro no publicará las cifras definitivas para el año fiscal 2020 hasta finales de este mes.

Pero si las estimaciones de la CBO son acertadas, la deuda total del país con los inversores, que es esencialmente la suma de los déficits anuales que se han acumulado a lo largo de los años, habrá superado el tamaño de la economía, llegando a casi el 102% del PIB, según cálculos del Comité de Presupuesto Federal Responsable (CRFB).

Deuda no ha sido tan alta desde 1946

La deuda no ha sido tan alta desde 1946, cuando la deuda federal de EE.UU. era del 106,1% del PIB.

«La deuda es del tamaño de la economía actual y pronto será más grande que en cualquier otro momento de la historia», dijo Maya MacGuineas, presidenta de CRFB.

El problema con niveles de deuda tan altos en el futuro es que limitarán cada vez más lo que el gobierno puede hacer para satisfacer las necesidades del país.

Se proyecta que el gasto seguirá aumentando y está superando con creces los ingresos. Y los pagos de intereses por sí solos sobre la deuda, incluso si las tasas siguen siendo bajas, consumirán una parte cada vez mayor de los dólares de los impuestos.

Dados los riesgos de interrupciones futuras, como una pandemia, una carga de deuda que ya está superando el crecimiento económico pone a EE.UU. en mayor riesgo de una crisis fiscal. A su vez requeriría recortes drásticos en los servicios y beneficios de los que dependen los estadounidenses.

«No hay un punto de inflexión establecido en el que una crisis fiscal se vuelva probable o inminente. Ni hay un punto identificable en el que los costos de los intereses como porcentaje del PIB se vuelvan insostenibles», dijo el mes pasado el director de la CBO, Phillip Swagel. «Pero a medida que crece la deuda, los riesgos aumentan».