(CNN Business) — Los esperados iPhone 12 (y sus modelos hermanos) están a punto de llegar.

Los teléfonos equipados con 5G, que se dieron a conocer a principios de esta semana, incluyen cámaras y una visualización mejoradas, una pantalla de vidrio más resistente y algunos colores nuevos, entre otras características nuevas destinadas a atraer a los compradores.

Los pedidos por adelantado para el iPhone 12 y Pro comienzan el viernes por la mañana. Por otra parte, estos teléfonos llegarán a las tiendas la semana que viene. Y Apple lanzará dos modelos más en las próximas semanas: el iPhone 12 mini y el 12 Pro Max, que estarán disponibles para pedidos por adelantado el 6 de noviembre.

El teléfono más barato de la línea es el iPhone 12 mini, que se vende a partir de US$ 699. El mejor de la línea, el iPhone 12 Pro Max –que tiene una pantalla de 17 centímetros, la más grande de la historia de los teléfonos de Apple– se vende a partir de los US$ 1.099.

Sin embargo, hay varias formas de conseguir nuevos iPhones más baratos, o incluso gratis, según el operador de telefonía.

Aquí están las empresas que están haciendo ofertas:

AT&T

AT&T permite que los clientes nuevos y actuales obtengan el iPhone 12 gratis con una oferta de canje de US$ 800 para los propietarios del iPhone 8 y modelos posteriores. Para ser elegible, los clientes de AT&T deben tener un plan de datos ilimitado y seguir con el operador durante 30 meses con un plan de pago a plazos.

Los analistas de la firma de investigación Cowen dijeron que la oferta de AT&T era el acuerdo «más agresivo» de los tres grandes operadores. Tanto Verizon como AT&T, que es propietaria de la empresa matriz de CNN, WarnerMedia, luchan contra un T-Mobile recientemente vigorizado. Pero AT&T en particular está jugando a la defensiva, porque DirecTV y WarnerMedia han tenido problemas últimamente.

AT&T también ha estado esperando que haya un enorme teléfono con capacidades 5G para mostrar su nueva red inalámbrica de alta velocidad de próxima generación. La compañía anunció en julio que su red 5G ya está disponible para 205 millones de consumidores en 395 mercados en Estados Unidos.

Al enganchar a los clientes actuales durante al menos 30 meses más, AT&T puede ayudar a mantener su base.

T-Mobile

La empresa se está enfocando en aumentar su base de suscriptores con ofertas de iPhone 12. T-Mobile ofrece a propietarios del iPhone 11 Pro o 10 XS un crédito de intercambio de US$ 850 y un crédito de US$ 680 a los propietarios de modelos de iPhone más antiguos en el caso de nuevos clientes. Los clientes actuales obtienen un valor de intercambio de entre US$ 200 y US$ 500, dependiendo de su teléfono.

Su oferta podría ser buena para parejas o familias. T-Mobile ofrece dos iPhone 12 Pro por US$ 100 cada uno al mes, incluido un plan de datos ilimitado. Sin embargo, los compradores tienen que canjear dos teléfonos elegibles por el trato. Cowen llamó a esto una «estrategia de ir por todo dirigida a los clientes con múltiples líneas».

«T-Mobile generalmente prospera en las oportunidades de ‘bola al aire’, es decir, los casos en los que ambas compañías tienen la misma oportunidad, y tiene una base de iPhone más pequeña, lo que los pone en posición de ataque», señalaron los analistas. «Sin embargo, su oferta es relativamente inocua en comparación con AT&T y se enfoca en suscriptores de múltiples líneas», explicaron.

Verizon

Verizon destacó su creciente red 5G en el evento de Apple de esta semana, por lo que es un poco sorprendente que no ofrezca un mejor trato para el iPhone 12.

Al igual que sus rivales, ofrece un intercambio de US$ 800 a los compradores, pero deben tener el iPhone X (lanzado en 2017) o uno más reciente y ser un cliente nuevo o agregar una nueva línea. Los clientes actuales pueden intercambiar un iPhone X o un modelo más nuevo y pagar US$ 15 al mes durante dos años con un plan de datos elegible.

«Aún así, al igual que T-Mobile, Verizon ofreció ofertas ‘suficientemente buenas’ pero no alcanzó a AT&T», dijeron los analistas de Cowen.