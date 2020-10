Sean Connery en 2008. Crédito: Frazer Harrison/Getty Images for AFI

(CNN) — Sean Connery, el actor escocés cuya carrera cinematográfica de cinco décadas estuvo dominada por el papel de James Bond, murió a la edad de 90 años, informó la BBC, citando una declaración de su hijo Jason.

Connery, quien fue galardonado con el título de caballero en 2000 por su contribución a las artes, interpretó al espía británico en siete películas, comenzando con «Dr. No» en 1962.

No era solo Bond, por supuesto. Connery protagonizó una película de Alfred Hitchcock, «Marnie» de 1964, junto a Tippi Hedren; formó parte del elenco de estrellas en «Murder on the Orient Express» de 1974; interpretó al padre de Indiana Jones, en «Indiana Jones y la última cruzada» de 1989; y ganó un premio de la Academia al mejor actor de reparto por su interpretación del policía de Chicago Jim Malone en la película de 1987 «Los intocables».

Pero como tantos personajes de las películas de Bond, nunca pudo escapar de 007. Abandonó el papel dos veces antes de finalmente terminar su participación en 1983, titulado «Never Say Never Again».

La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, dijo que estaba «desconsolada» al enterarse de la muerte de Connery.

publicidad

«Nuestra nación hoy está de luto por uno de sus hijos más queridos», afirmó en un comunicado el sábado. «Sean nació en una familia de clase trabajadora de Edimburgo y, gracias al talento y el trabajo duro, se convirtió en un icono del cine y en uno de los actores más consumados del mundo».

Sturgeon también rindió homenaje al compromiso de Connery con su país natal y su defensa de una Escocia independiente, y agregó que fue un «privilegio» haberlo conocido.

«Sean era una leyenda mundial pero, ante todo, era un escocés patriota y orgulloso. Su imponente presencia en la inauguración del Parlamento escocés fue una señal de su dedicación a su país», expresó.

«Él fue un defensor de por vida de una Escocia independiente y aquellos de nosotros que compartimos esa creencia le debemos una gran deuda de gratitud».

Connery se retiró de la actuación en 2005.

Simon Cullen de CNN contribuyó a este informe.