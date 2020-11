El mundo reacciona a la victoria de Joe Biden y Kamala Harris en las elecciones de EE.UU.

Ganó Joe Biden: primeras reacciones a su victoria electoral 20:38

(CNN Español) –– Las reacciones de figuras políticas y líderes de todo el mundo a la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos no se han hecho esperar. Muchos expresaron felicitaciones para él y su fórmula vicepresidencial Kamala Harris.

El expresidente Barack Obama, que hizo fuerte campaña con Biden, emitió un comunicado en el que felicitó a Joe Biden y Kamala Harris. «Somos afortunados de que Joe tenga lo que se necesita para ser presidente y ya se comporte de esa manera. Porque cuando entre a la Casa Blanca en enero, enfrentará una serie de desafíos extraordinarios que ningún presidente electo ha enfrentado jamás: una pandemia furiosa, una economía y un sistema de justicia desiguales, una democracia en riesgo y un clima en peligro», escribió.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y — Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020

Hillary Clinton, quien se enfrentó a Donald Trump en la carrera presidencial en 2016 escribió que los votantes hablaron y escogieron a Joe Biden y a Kamala Harris. «Es una fórmula que hace historia, un repudio a Trump y una nueva página para Estados Unidos».

The voters have spoken, and they have chosen @JoeBiden and @KamalaHarris to be our next president and vice president. It's a history-making ticket, a repudiation of Trump, and a new page for America. Thank you to everyone who helped make this happen. Onward, together. pic.twitter.com/YlDY9TJONs — Hillary Clinton (@HillaryClinton) November 7, 2020

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aseguró: «Mantuvimos la república. Felicitaciones a Joe Biden por su victoria por el alma de nuestro país. Felicitaciones a Kamala Harris por hacer historia. Es un momento para sanar y un momento para crecer juntos».

We kept the republic! Congratulations to Joe Biden on his victory for the soul of our country. Congratulations to Kamala Harris for making history. It’s a time to heal and a time to grow together. E Pluribus Unum. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) November 7, 2020

El expresidente Bill Clinton publicó en su cuenta de Twitter que «Estados Unidos habló y la democracia ganó», y felicitó a fórmula Biden y a Harris.

America has spoken and democracy has won. Now we have a President-Elect and Vice President-Elect who will serve all of us and bring us all together. Congratulations to Joe Biden and Kamala Harris on your momentous victory! — Bill Clinton (@BillClinton) November 7, 2020

Por su parte, Alberto Fernández, presidente de Argentina, felicitó «al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular».

Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular. Saludo a @JoeBiden, próximo presidente de los Estados Unidos, y a @KamalaHarris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país. pic.twitter.com/FyfD1BvALB — Alberto Fernández (@alferdez) November 7, 2020

Iván Duque, presidente de Colombia, deseó a Biden y Harris «los mejores éxitos en su gestión». Y añadió: «Trabajaremos juntos en fortalecer la agenda común en comercio, medio ambiente, seguridad y lucha contra crimen trasnacional».

Felicitamos a @JoeBiden, nuevo Presidente de EE.UU y @kamalaharris, primera mujer vicepresidenta de EE.UU. Les deseamos los mejores éxitos en su gestión. Trabajaremos juntos en fortalecer la agenda común en comercio, medioambiente, seguridad y lucha contra crimen trasnacional. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 7, 2020

Sebastián Piñera, presidente de Chile, extendió sus felicitaciones y dijo que su país y EE.UU. comparten «valores como la libertad, la defensa de los derechos humanos y desafíos como la paz y la protección del medio ambiente.»

Felicitaciones @JoeBiden, próximo Presidente de Estados Unidos y a @KamalaHarris, por su triunfo en las elecciones. Chile y Estados Unidos compartimos valores como la libertad, la defensa de los derechos humanos y desafíos como la paz y la protección del medio ambiente. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) November 7, 2020

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, publicó en Twitter que junto a Biden «Trabajaremos para fortalecer las relaciones entre nuestros países por el bien de nuestra gente».

Felicito al Presidente electo de los EEUU @JoeBiden . Trabajaremos para fortalecer las relaciones entre nuestros países por el bien de nuestra gente . — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) November 7, 2020

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, también compartió su felicitación a Joe Biden y Kamala Harris. «Celebramos la alta participación en el proceso electoral, así como los lazos de amistad que nos unen con el pueblo estadounidense», dijo.

Felicito a @JoeBiden y @KamalaHarris en su condición de Presidente Electo y Vicepresidenta Electa de los Estados Unidos. Celebramos la alta participación en el proceso electoral, así como los lazos de amistad que nos unen con el pueblo estadounidense 🇨🇷🇺🇸 — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) November 7, 2020

Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, deseó suerte al Biden y Harris. «Estamos preparados para cooperar con los EE.UU. y hacer frente juntos a los grandes retos globales».

El pueblo americano ha elegido a su 46 Presidente. Felicidades @JoeBiden y @KamalaHarris. Os deseamos suerte. Estamos preparados para cooperar con los EEUU y hacer frente juntos a los grandes retos globales. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 7, 2020

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, enfatizó la estrecha alianza entre Canadá y Estados Unidos en sus comentarios. «Felicitaciones Joe Biden y Kamala Harris», escribió en Twitter.

Congratulations, @JoeBiden and @KamalaHarris. Our two countries are close friends, partners, and allies. We share a relationship that’s unique on the world stage. I’m really looking forward to working together and building on that with you both. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020

Boris Johnson, primer ministro de Gran Bretaña, también se unió a los mensajes de felicitación para Biden y Harris y dijo que «EE.UU. es nuestro aliado más importante». Johnson expresó sus deseos de trabajar de cerca «por nuestras prioridades compartidas, desde el cambio climático hasta el comercio y la seguridad».

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que es «hora de volver a construir puentes, no muros», en una referencia a la política del presidente Trump de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris on your well-deserved win. London looks forward to working with you — it's time to get back to building bridges, not walls. 🇺🇸 🇬🇧 pic.twitter.com/oZoCDvtT9v — Sadiq Khan (@SadiqKhan) November 7, 2020

El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, felicitó a los estadounidenses y a sus instituciones «por una destacada participación de la vitalidad democrática. Estamos dispuestos a trabajar con el presidente electo».

Congratulations to the American people and institutions for an outstanding turnout of democratic vitality. We are ready to work with the President-elect @JoeBiden to make the transatlantic relationship stronger. The US can count on Italy as a solid Ally and a strategic partner — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) November 7, 2020

El ministro de Relaciones Internacionales de Alemania, Heiko Mass, tuiteó que espera «trabajar con el próximo gobierno de EE.UU. Queremos invertir en nuestra cooperación para un nuevo comienzo transatlántico, un nuevo acuerdo».

Gut, dass es endlich klare Zahlen gibt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der nächsten US-Regierung. Wir wollen in unsere Zusammenarbeit investieren, für einen transatlantischen Neuanfang, einen New Deal. #Election2020 #Election2020results — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 7, 2020

Por su parte, el presidente de Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, aseguró: «Una enorme felicitación al presidente electo Joe Biden por su victoria electoral. Zimbabwe le desea el mayor de los éxitos en la conducción del pueblo estadounidense. Espero trabajar con usted para aumentar la cooperación entre nuestras dos naciones».

On behalf of all Zimbabweans, a huge congratulations to President Elect @JoeBiden on his election victory. Zimbabwe wishes you every successes in leading the American people. I look forward to working with you to increase cooperation between our two nations. — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) November 7, 2020

El ministro de Relaciones Exteriores de Irlanda, Simon Coveney, dijo: «Felicitaciones a Joe Biden por convertirse en el presidente electo número 46 de #USA. Esperamos trabajar con la presidencia de #BidenHarris para mantener y fortalecer las relaciones entre Irlanda y Estados Unidos, y mucho más».

Congratulations to ⁦@JoeBiden⁩ on becoming the 46th President elect of the #USA. We look forward to working with a #BidenHarris presidency to sustain & strengthen Irish American relations, and so much more. 🇺🇸🇮🇪🇪🇺 pic.twitter.com/ld2Vk0XaFr — Simon Coveney (@simoncoveney) November 7, 2020

En Francia, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, publicó en Twitter: «¡Bienvenido de nuevo, Estados Unidos! ¡Felicitaciones a @JoeBiden y @KamalaHarris por su elección! Mientras estamos a punto de celebrar el quinto aniversario del Acuerdo de París, esta victoria simboliza nuestra necesidad de actuar juntos más que nunca, ante la emergencia climática. 🇺🇸 # Elección2020».

Welcome back America! Congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris for their election! While we are about to celebrate the 5th anniversary of the Paris Agreement, this victory symbolizes our need to act together more than ever, in view of climate emergency. 🇺🇸#Election2020 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) November 7, 2020

Con información de Zamira Rahim and Martin Goillandea.