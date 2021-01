La moda durante la investidura de Biden 0:40

(CNN) — Es hora de admitir que hacer bromas sobre momentos históricos sagrados como las tomas de posesión presidenciales es solo una parte de nuestra forma de afrontar el abrumador cambio político y social. Sabemos que se está haciendo historia, sí, pero ¿qué tipo de historia? Cuando las generaciones futuras miren hacia atrás en este día, ¿qué verán?

Al parecer, sobre todo verán memes de Bernie Sanders.

En los momentos más memorables de la toma de posesión del presidente Joe Biden, el senador de Vermont emergió como el claro vencedor del día. Desde el momento en que llegó, un faro de ropa exterior del noreste en medio de un mar de elegantes abrigos de lana, Internet volvió a enamorarse de Sanders.

«Bernie se vistió como si la toma de posesión estuviera en su lista de tareas pendientes hoy, pero no fuera todo su día».

Bernie dressed like the inauguration is on his to do list today but ain’t his whole day. pic.twitter.com/wCRyoxU3V2 publicidad — Reeezy (@MsReeezy) January 20, 2021

Quizás fue la chaqueta Burton, aparentemente un artículo favorito en el guardarropa de Sanders. Y es la prueba, como dice Esquire, de que solo necesitas un buen abrigo. (Los fanáticos de los memes de Bernie desde hace mucho tiempo reconocieron el abrigo como el mismo que parece estar usando en otro momento memorable de la campaña a fines de 2019).

«Momento, ¿Bernie lleva la misma chaqueta de su meme en la toma de posesión?».

Wait, is Bernie is wearing the same jacket from his meme at the inauguration? pic.twitter.com/q0DtVNpZbB — Alan Johnson (@TheAlanJohnson) January 20, 2021

Quizás fueron los mitones, una combinación perfecta de funcionalidad y moda, o el hecho de que llegó al evento llevando lo que parecía un paquete y … ¿un cheque? De cualquier manera, emitió una vibra casual de «Esto ha sido divertido, pero la oficina de correos cierra a las seis» algo que la gente sentía en lo más profundo de sus almas.

«Bernie parece que realmente estuviera yendo a dejar un paquete o algo así»

Bernie really looks like he's on his way to mail something pic.twitter.com/Ig0w66FPzs — Katherine Miller (@katherinemiller) January 20, 2021

Ahora, imagínenlo sentado en una silla plegable, tratando de mantenerse caliente y convertirse en el meme más querido del día. ¡La gente se ha divertido mucho con este momento!

«Te estoy pidiendo una vez más que no me hables en las fiestas»

I am once again asking that you not talk to me at parties. pic.twitter.com/b6wzZNv9KG — Obed Manuel (@obedmanuel) January 20, 2021

«Cuando tienes que ir al baño pero el gato está cómodo»

Los otros momentos memorables de la toma de posesión

Por supuesto, las otras modas innovadoras en la ceremonia también atrajeron su parte justa de bromas y admiración. Por ejemplo, el escuadrón de abrigos en tonos de joyas de mujeres políticas poderosas o Lady Gaga con un traje con la que parecía la sensible hermana gemela de Effie Trinket.

«Bernie haciendo las cosas bien allá afuera.

Como se ven las otras chicas con su ropa de invierno — Como me veo yo»

Bernie out there doing it right 🥶😂 pic.twitter.com/E7KugBJvVJ — Waifu. (@Curious_Catx) January 20, 2021

«Hice un sitio web donde puedes poner a Bernie en algunos lugares usando Street View de Google Maps. ¡Disfruten!»

I made a website where you can put bernie in places using google maps street view. Enjoy!https://t.co/UfY5g9xU2k pic.twitter.com/8rstiEXOHf — nick (@nick_sawhney) January 21, 2021

«En el chat dijeron: ir en tonos perla»

The group chat said: JEWEL TONES. 1/20. pic.twitter.com/VctSwAutao — SHAAANAAAN (@shannboogie) January 20, 2021

«Damas y caballeros, bienvenidos a los primeros Juegos del Hambre»

Ladies and gentlemen welcome to the 1st Hunger Games pic.twitter.com/QhBxozb38h — Orenji (@MunchingOrange) January 20, 2021

«Gaga en la toma de posesión»

Gaga at the Inauguration (2021) pic.twitter.com/PGXTF8Ylfr — Partna ˣ (@onlychloexhalle) January 20, 2021

¿Y qué tal Jennifer Lopez? ¿Realmente pensó que podía cantar un poco de «Let’s Get Loud» en su presentación en plena toma de posesión y que la gente no hablaría al respecto? ¡Imposible!

«La reacción de mi gato cuando JLo cantó ‘Let’s get Loud'»

My cat when JLo broke into “Let’s get Loud” 😂 pic.twitter.com/HemrhcnFGU — Sarah Kaplan (@sarahkaplan48) January 20, 2021

«Gaga se vistió como un patrocinadora de los Juegos del Hambre. JLo metió «Let’s get Loud» en This land is your Land. Todo sobre esto es muy extra».

Gaga dressed like a Hunger Games sponsor. J Lo worked “let’s get loud” into this land is your land. Everything about this is so extra — Wesley (@WesleyLowery) January 20, 2021

La gente también tomó nota del hombre que ejecutó la tarea crítica de limpiar el atril entre apariciones. Estamos en una pandemia ¡Se merece todo el amor del mundo!

The Podium Wiper will be enshrined in American mythology and ceremonially present at every inauguration until the sun dies pic.twitter.com/6Fv4wkBKrW — Charlotte McGrath (@mc_lotta) January 20, 2021

Además de Sanders, Tom Hanks también dio de qué hablar

Más tarde en la noche, cuando se puso el sol en el primer día de Biden como presidente, el otro tío de Estados Unidos, Tom Hanks (Sanders es el tío del lado del padre, Hanks es el tío de la madre) se paró frente al Monumento a Lincoln e hizo un tributo al sueño estadounidense de la unidad. Esto normalmente no sería nada para comentar, pero Internet estaba muy cansado y sobrestimulado, y Hanks no llevaba abrigo. ¿Qué le pasa?

«Sé que William Henry Harrison no recibe muchos tributos, pero aún así me sentiría mejor si Tom Hanks se pusiera un abrigo».

I know William Henry Harrison doesn't get many tributes, but I'd still feel better if Tom Hanks would put on an overcoat https://t.co/nJYytTgVUu — Congressman Raja Krishnamoorthi (@CongressmanRaja) January 21, 2021

El amanecer de una nueva presidencia trae consigo tantas preguntas, tantas incógnitas. Pero antes de enfrentar los desafíos que nos esperan, fue un placer poder unirnos como estadounidenses y celebrar lo que realmente nos une: una preocupación colectiva sobre si Bernie Sanders entregó ese paquete a tiempo.