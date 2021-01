(CNN) — Cloris Leachman, la aclamada actriz cuyo estilo cómico único en su tipo la convirtió en una figura legendaria en el cine y la televisión durante siete décadas, ha fallecido, según un comunicado de sus representantes. Tenía 94 años.

«Ha sido un privilegio trabajar con Cloris Leachman, una de las actrices más intrépidas de nuestro tiempo. No había nadie como Cloris», dijo su representante, Juliet Green, en un comunicado. «Con una sola mirada tenía la habilidad de romperte el corazón o hacerte reír hasta las lágrimas. Nunca sabías lo que Cloris iba a decir o hacer y esa cualidad impredecible era parte de su magia incomparable».

Leachman murió el miércoles de causas naturales en Encinitas, California, según el comunicado.

Durante su extensa carrera, Leachman, quien fue incluida en el Salón de la Fama de la Academia de Televisión en 2011, obtuvo 22 nominaciones al Emmy y ocho premios Primetime Emmy y un premio Daytime Emmy.

Dos de sus estatuillas fueron ganadas por interpretar lo que podría decirse que era su papel más emblemático: la astuta casera Phyllis Lindstrom. El personaje se originó en «The Mary Tyler Moore Show» y luego tuvo su propia serie.

A principios de la década de 2000, Leachman ganó una nueva ronda de elogios por su papel de la malhumorada abuela Ida en «Malcolm in the Middle» de Fox. Ganó el Emmy a mejor actriz de comedia invitada en 2006 por el papel.

publicidad

Su última nominación por trabajo en televisión fue en 2011 por su papel de Maw Maw en la comedia «Raising Hope».

Los elogios no fueron exclusivos para su trabajo en televisión. Leachman ganó un premio de la Academia en 1971 por su papel dramático en «The Last Picture Show». También fue memorable como Frau Blücher en el clásico de 1974 de Mel Brooks «Young Frankenstein», y en sus papeles en «High Anxiety» de 1977 y «History of the World: Part I», de 1981.

Fuera de la pantalla, la personalidad arrasadora de Leachman era tan conocida como su trabajo en la pantalla. En las redes sociales, tanto sus colegas actores como sus excompañeros de trabajo la recordaban con cariño.

«Qué tristes noticias: Cloris tenía un talento increíble. Podía hacerte reír o llorar en un abrir y cerrar de ojos. Siempre fue un placer tenerla en el set», escribió Brooks en Twitter. «Cada vez que escucho el relincho de un caballo, siempre pienso en la inolvidable Frau Blücher de Cloris. Es insustituible y la extrañaremos mucho».

«Muy triste por la pérdida de la brillante Cloris Leachman», escribió el actor Bob Saget. «Más allá de ser una ganadora de un premio de la Academia, su divertido papel en ‘Young Frankenstein’ y de ser ‘Phyllis’, tuve el placer de que ella bromeara a mis costillas en la televisión. Mi más sentido pésame para sus seres queridos».

A Leachman le sobreviven sus hijos y sus nietos, según el comunicado de sus representantes. Leachman era defensora de los derechos de los animales y vegetariana de toda la vida, por lo que su familia pidió que quienes desearan hacer donaciones en su nombre las hicieran a las organizaciones PETA o Last Chance for Animals.

Lisa Respers France de CNN contribuyó a este informe.