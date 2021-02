Kate del Castillo a Don Francisco: «Tengo ganas de enamorarme»

Padre de Kate Del Castillo: la clave del amor de su hija por la profesión 0:30

(CNN en Español) — Con ganas y sin besos. Así es la nueva realidad de la actriz mexicana Kate del Castillo, enamorada de «sí misma» y de su trabajo, a pesar de lo «triste» que resulta adaptar la actuación a los tiempos de covid-19.

Así se lo dijo a Don Francisco en el programa «Don Francisco: Reflexiones 2021» en el que también habló de sus proyectos actuales, de sus «malas decisiones» y de las ganas que tiene de «encontrar un hombre».

Don Francisco: Tú perteneces a una familia de artistas, así que quisiera saber qué crees tú que tienes de tu mamá y qué crees tú que tienes de tu papá, Eric del Castillo (un famoso actor mexicano).

Kate del Castillo: Bueno, mi mamá no es artista, pero mi mamá es nuestra artista favorita porque es la artista de la casa. Es la verdad. De mi padre, tengo la la creatividad y tengo esa parte soñadora que tenemos casi todos los actores. Y mi mamá me pone los pies en la tierra. Eso es increíble. Mi mamá es una mujer muy centrada, muy derecha y que tiene las cosas muy claras y a veces creo que hasta a mi papá también, a los dos nos pone las cosas en claro cuando no las tenemos. Así que le pongo un poquito de corazón a todo.

«Tengo una parte vulnerable que la gente no conoce»

DF: Ya. Y ¿tú reconoces esto de que te dicen que eres así como un poco difícil?

Kate del Castillo: No, yo creo que no soy difícil. No, dicen que soy muy dura y valiente y que tengo muchos pantalones, pero sí los tengo. Pero también tengo una parte muy vulnerable que la gente no conoce y que nada más ver los personajes a veces que hago en la televisión, aunque he hecho personajes que son vulnerables también. Pero luego la gente se queda con unas ideas.

DF: Y dime una cosa. Cómo, ¿cómo te definirías tú misma?

Kate del Castillo: Uy, eso es muy difícil don Mario. Pero creo que sí, definitivamente creo que soy una mujer soñadora. Soy una mujer emprendedora. Soy una mujer que tiene una disciplina fuerte. Gracias a mi padre, porque eso lo vi en la casa. Él no me lo dijo ni me lo quiso inculcar. Simplemente yo lo vi a través de los años y creo que soy una muy buena amiga. Tengo claro que tengo miles de defectos, pero dentro de todo me considero una una buena mujer, una mujer trabajadora y con muchos sueños.

DF: Bueno, y tu papá siempre ha dicho que todo lo que tú has conseguido lo has conseguido por ti misma, que él no te ha ayudado nada. Y de que eres emprendedora eres porque tienes un tequila, ¿cómo se llama el tequila tuyo?

Kate del Castillo: Honor del Castillo.

DF: ¡Eso! Honor del Castillo. Estás haciendo unas producciones con un productor que es un ex de Netflix, haces tus propias producciones, estás trabajando en este momento para Telemundo. O sea, haces muchas cosas al mismo tiempo.

Kate del Castillo: Sí, trato de poder hacerlo. En esta época, yo no me conformo con las cosas que a mí me me ofrecen nada más. Me gusta también producir. Me gusta crearme también mis propios personajes y sobre todo también con lo del tequila. Quería hacer otra cosa. Toda mi vida he vivido de la actuación desde que tengo uso de razón por mi padre. Y ahora quería emprenderme como empresaria, valga la redundancia y tener un tequila porque me encanta el tequila porque es mexicano y pues obviamente soy mexicana y me parece otro ramo diferente también muy hermoso.

DF: Empezaste muy jovencita. ¿Siempre te gustó? ¿Querías hacer lo mismo que tu papá?

Kate del Castillo: Sin duda, lo veía de todo el tiempo y lo acompañaba a sus producciones, lo acompañaba a sus filmaciones y nunca se me va a olvidar una vez que lo acompañé a una obra de teatro que se llamaba “Salomé” y que ahí me dio algo por dentro. Sentí que yo quería estar de ese lado del escenario. Cuando me asomé estaba yo muy chiquita haciendo travesuras con mi hermana Verónica y me asomé por el telón y me acuerdo ver ese inmenso teatro hermoso, lleno de gente y sentí algo por dentro y esa emoción de estar de ese lado del escenario.

«He tomado malas decisiones»

DF: Recuerdo que empezaste en 1991 con “Muchachitas”. Era muy, muy jovencita.

Kate del Castillo: Sí, “Muchachitas”. Más bien ahí fue la primera producción de telenovela que yo hice. Pero yo ya había hecho muchas cosas antes: había hecho películas, había hecho series allá en Televisa y películas por otra parte del cine mexicano, que en esa época pues no eran muy buenas. Yo trabajé con Mario Almada, con Valentín Trujillo, antes de empezar en “Muchachitas”. “Muchachitas” fue la primer telenovela que hice, que fue un exitazo y que, digamos, me dio a conocer.

DF: ¿Por qué crees tú que en el amor has tenido más dificultades cuando vienes de un hogar bastante estable? ¡Porque tus padres son casados más de 50 años!

Kate del Castillo: Ya sé. Pues no sé. Algo no estoy haciendo bien. Don Mario, yo creo que no se puede tener todo en la vida. No, claro que se puede tener todo en la vida. Simplemente he tomado malas decisiones y pues bueno, así, así es ni modo.

«Tengo ganas de enamorarme»

DF: Bueno, con respecto a tu primer matrimonio, ahí parece que sufriste un poco. Así lo declaraste en ese programa de los Estefan. Con respecto a Aarón Díaz, siempre has hablado muy bien y me imagino que una muchacha joven, con tantas oportunidades y con tanto trabajo, tendrá siempre su corazón puesto en algún lugar. En este momento, ¿estás enamorada?

Kate del Castillo: No. Estoy enamorada de mí. Estoy enamorada de mi trabajo. Estoy enamorada de mi familia, de mi padre, de mi madre, de mi hermano y de mi sobrino. Pero no, tengo muchos años ya que estoy sola y lo he pasado muy bien. Pero también tengo ganas de enamorarme. Tengo ganas de encontrar un hombre, de enamorarme, ¿no? Creo que ya tuve suficiente tiempo para estar sola, para entender quién soy yo y qué es lo que quiero. Y lo he pasado muy bien. Pero ahora tengo ganas de compartir. Tengo ganas de enamorarme.

DF: ¿Cómo te proyectas tú hacia la edad que tiene tu padre? ¿Qué te gustaría que pasara en las décadas siguientes contigo?

Kate del Castillo: Pues, primero ojalá que me vea tan bién como mi padre se ve a su edad, la verdad, y seguir teniendo una trayectoria. Yo no quiero dejar de trabajar porque el momento en el que yo deje de trabajar, creo que me voy a sentir que ya no sirvo para nada y a mí me fascina trabajar, me gusta. Amo, amo y respeto enormemente lo que yo hago. Así que me veo trabajando. La belleza de ser actriz es que siempre vas a tener personajes, porque hay personajes para mujeres de mi edad, para mujercitas más jóvenes y para mujeres todavía mayores. Así que espero que me sigan hablando para seguir trabajando. Espero estar con una pareja y estar felizmente haciendo lo que es lo que más me gusta.

Proyecto en Peacock

DF: ¿Cuál es el personaje que te ha dejado más satisfecha?

Kate del Castillo: Uy, tengo muchos. En telenovelas, para mí “Ramona” fue una gran telenovela porque se salía del estándar normal y era de época y era con, que en paz descanse, Eduardo Palomo, y una historia divina escrita por Helen Hunt Jackson… es de los caciques mexicanos, con los indios y con los americanos de cuando nos quitaron nuestra belleza de tierra. Así que es una historia hermosa y esa me encantó. “La mentira” fue otra telenovela que fue un hitazo y que fue increíble. Fue la primera telenovela en la que una mujer se revelaba a un hombre y se ponía al tú por tú con él, ¿no? Esas dos fueron maravillosas. Y después, desde luego, “La Reina del Sur”. La Reina no la considero tanto una telenovela por varias razones. Es más como una una serie basada en la novela que ha sido un best seller durante décadas del autor Arturo Pérez-Reverte, y que es un personaje precioso, que a mí en lo personal me ha dado mucho y en lo profesional ni se diga.

DF: Sé que ahora estás trabajando para una nueva plataforma que se llama Peacock.

Kate del Castillo: Así es. Estoy trabajando ahorita para Peacock, que estamos haciendo una serie que anunciamos justamente ayer por todas partes que se llama “Armas de mujer”. Es la primera serie que Peacock va a sacar en español y es un «dramedy», que le llaman ahora. Una comedia oscura, podemos decirlo. Es algo completamente diferente, un género al cual yo nunca le había entrado. He hecho comedia, pero no este tipo de comedia y creo que está muy interesante. Estoy muy feliz trabajando con actores increíbles. Y antes sí, estuve en Utah haciendo una película americana con mi productora y con otros socios. Una película covid- friendly, como decimos, porque somos dos personajes nada más y con un crew muy reducido, en la nieve, con un frío que no sabe. Fue tremendo trabajar en la nieve, pero estoy muy contenta.

Dar besos en películas en tiempos de covid-19

DF:¿Cómo se hace en una obra en medio de la pandemia? ¿Cómo se hace covid- friendly?

Kate del Castillo: Pues es muy triste. Realmente estamos pasando tiempos terribles, sobre todo para las compañías de producción, porque primero cuesta mucho dinero, porque nos tienen que estar haciendo las pruebas un día sí, y un dia no. Y luego, como a la semana, que es el PCR, nos lo hacen una vez a la semana, aparte de los otros tres a la semana. Tenemos que tener caretas los actores, porque no podemos usar las mascarillas porque nos quitan el maquillaje y puede ser todo un desastre. Así que nos ponen unas carillas de plástico y dicen acción y te la quitas de ese corte y te tienes que volver a poner. Y es así, toda la gente que está a nuestro alrededor, todo el crew, la gente que nos maquilla, que nos peina, siempre está con la mascarilla puesta y a cada uno, no nada más a los actores, a todos los que trabajamos ahí, les hacen pruebas un día sí y un día no.

DF: Y ¿qué pasa con los besos? Porque la novelas esas tienen besos y abrazos…

Kate del Castillo: Claro, cuando tienes beso te tienen que hacer pruebas todos los días. ¿Para qué? Para estar seguros. Pero pues es gente con la que trabajas, que sabes que están bien, que se cuidan. Estamos los actores que no salimos obviamente a ningún lado. Yo voy del set a mi departamento y del departamento al set y no hago absolutamente nada más. Si voy, si salgo, salgo a la casa de algún amigo o amiga porque me da mucho miedo. Yo no puedo enfermarme ahorita.

DF: ¿Qué piensas tú de todo lo que está pasando? ¿Qué piensas de esta pandemia?

Kate del Castillo: Pues mira, hay veces que digo quiero volver a la misma normalidad de antes. No me importa la nueva, quiero la misma de antes, de todo lo que extrañamos. Pero también creo que han sido unos momentos de reflexión muy grandes para todos. Hemos reflexionado, hemos estado solos, hemos estado con ganas de tocar gente, porque me parece que es como un castigo terrible no poder tocar a alguien. ¿No? El toque humano o con otra persona, el abrazo. Sobre todo nosotros los latinos, que somos tan cariñosos, encimosos. Esto es muy tremendo. Y también el darnos cuenta de lo tóxicos que hemos sido para el planeta. Nos tuvimos que encerrar para que salieran y reverdecieran los campos y salían los animalitos otra vez. Así que ha sido, para mi en lo personal, yo ya había estado en cuarentena mucho tiempo antes porque yo me la paso sola en mi casa y soy muy feliz. Esa parte no fue mi problema, fue el problema de saber que esto es mundial y que somos uno mismo, que todos estamos conectados.