(CNN) — Se pronostica que un «río atmosférico» conocido como «Pineapple Express» (o expreso de la piña) llevará un período prolongado de clima húmedo y la posibilidad de avalanchas a los estados de Washington y Oregon a partir del domingo.

Los efectos de la lluvia y la nieve considerable de las montañas se sentirán a principios de esta semana. Con el suelo ya saturado por tormentas anteriores, es posible que se produzcan inundaciones incluso con los pocos centímetros de lluvia que se pronostican que producirá la tormenta.

Se han emitido advertencias de avalancha para gran parte de las Cascadas en Washington antes de esta fuerte nevada. El Centro de Avalanchas del Noroeste emitió una advertencia de peligro de avalancha «alta» (nivel 4 de 5) para el domingo. Son posibles grandes avalanchas naturales incluso en elevaciones más bajas.

Las avalanchas han matado a 30 personas en Estados Unidos esta temporada de invierno, según el Centro de Información de Avalanchas de Colorado.

«Esto marcará el comienzo de un período húmedo en el oeste de Washington, ya que la periferia sur del río atmosférico afectará a la región antes de que se desplace hacia el sur sobre el área el lunes», advirtió el sábado la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Seattle.

Este podría ser otro evento meteorológico notable para partes de Washington y Oregon, con inundaciones urbanas y fluviales localizadas junto con vientos racheados que podrían provocar cortes de energía en ambos estados.

Seattle tiene un promedio de 9 centímetros de lluvia durante febrero, pero la ciudad ya ha tenido más de 30 cms de lluvia este año, un excedente de 10 centímetros.

Este nuevo sistema llega ya que Oregon todavía tiene 30.000 clientes sin electricidad debido a una tormenta la semana pasada.

Heavier rain arrives for Sunday through early Tuesday with rising snow levels and gusty winds. Stay tuned to the forecast over the next several days! #wawx pic.twitter.com/9Gk9IOEmmP

— NWS Seattle (@NWSSeattle) February 19, 2021