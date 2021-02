(CNN Español) – Las mutaciones y variantes del nuevo coronavirus siguen generando dudas entre nuestra audiencia. En este episodio, el doctor Elmer Huerta aclara preguntas sobre las mutaciones, las vacunas, el contagio de covid-19, entre otras.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma de podcast predilecta o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Excelente pregunta, Juan. En realidad, las mutaciones se están produciendo cada vez que el virus se replica al infectar a una persona.

De acuerdo con eso, es posible que aquellas zonas geográficas en las que ocurren muchas infecciones tengan sus propias variantes.

El problema, Juan, es que no todos los países están invirtiendo en la vigilancia genómica, es decir en el análisis genómico o secuenciación del virus, por lo que las variantes no pueden ser detectadas.

Hola, Jaime. Es una muy buena pregunta. De acuerdo con los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, las personas que ya tuvieron covid-19 sí pueden vacunarse, inmediatamente después de haber superado los 14 días de cuarentena.

Pero si te refieres que la vacuna pueda ser administrada a una persona CON covid-19, como una especie de tratamiento, te digo que no.

Para ello, se usan medicamentos llamados anticuerpos monoclonales, que son concentrados de anticuerpos específicos contra el virus.

Recuerda que la vacuna despierta el sistema de defensa de la persona que la recibe, demorando aproximadamente dos semanas en producir anticuerpos.

Hola, José. Si ella está en buen estado de salud física, puede recibir cualquier tipo de vacuna.

Recuerda que la primera mujer que se vacunó en el Reino Unido, Margaret Keenan, tenía precisamente 90 años al aplicarse la primera dosis y cumplía 91 en la semana siguiente.

@drhuerta buenas noches, supuestamente, hoy me colocaron la vacuna contra el Covid, sin embargo me entraron dudas, que si me colocaron la vacuna o me colocaron agua, o suero? hay forma que yo pueda saber con algun análisis de sangre y saber si me colocaron la vacuna?

