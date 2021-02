Los nuevos compromisos climáticos están «muy lejos» de cumplir los objetivos del Acuerdo de París, advierte la ONU

(CNN) — El planeta está en «alerta roja» porque los gobiernos no están cumpliendo sus objetivos vinculados al cambio climático, dijo el viernes el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Guterres describió el 2021 como un «año decisivo» tras la publicación de un informe de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que analiza los planes de acción climática actualizados presentados por 75 países antes de la cumbre climática COP26 de noviembre. El informe concluye que las políticas actuales no se acercarán a cumplir los objetivos del Acuerdo de París.

«El informe provisional de hoy de la CMNUCC es una alerta roja para nuestro planeta. Muestra que los gobiernos no están ni cerca del nivel de ambición necesario para limitar el cambio climático a 1,5 grados y cumplir los objetivos del Acuerdo de París», dijo Guterres en un comunicado.

Según el acuerdo climático de París de 2015, los países se comprometieron a reducir su producción de carbono y detener el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius —y si es posible, por debajo de 1,5 grados Celsius— para finales de siglo, con el objetivo de evitar los peores impactos del cambio climático.

We are nowhere near the level of ambition needed to meet the #ParisAgreement goals.

publicidad

Nationally Determined Contributions of major emitters must set more ambitious targets for 2030.

Long-term commitments must be matched by immediate actions that people & planet desperately need. https://t.co/UZQoeOUtdP

— António Guterres (@antonioguterres) February 26, 2021