Junta de Goya silencia a su presidente Robert Unanue 4:13

Washington (CNN) — El presidente ejecutivo de Goya Foods, Robert Unanue, hizo una serie de afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2020 en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) el domingo, poco más de un mes después de que el directorio de la empresa tomó medidas para limitar sus polarizadores comentarios políticos públicos.

En 2020, los cumplidos de Unanue al entonces presidente Donald Trump generaron controversia y llamados a boicotear a Goya, que se comercializa como «la principal fuente de auténtica cocina latina».

Después de que Unanue cuestionara la legitimidad de la elección en una entrevista con Fox Business en enero de 2021, la junta de Goya votó para evitar que Unanue hablara con los medios de comunicación sin el permiso de la junta, según una fuente familiarizada con la medida.

El domingo, sin embargo, Unanue apareció en el escenario de CPAC en Orlando y dijo: «Es un honor estar aquí. Pero mi mayor honor hoy será que… creo que estaremos en el mismo escenario… que, en mi opinión, el real, legítimo y todavía presidente actual de Estados Unidos, Donald J. Trump».

Trump ya no es el presidente real, legítimo ni el actual mandatario. Ese sería Joe Biden, quien derrotó legítimamente a Trump en noviembre.

Unanue dijo en CPAC: «Pero todavía tenemos fe en que la mayoría de la gente de Estados Unidos votó por el presidente». Poco después agregó: «Creo que una gran mayoría de la gente en Estados Unidos votó por el presidente Trump, e incluso algunos demócratas».

publicidad

Biden, no Trump, ganó la mayoría de votos en las elecciones de 2020. Biden recibió el 51,3% de los votos; Trump, el 46,8%, y Biden obtuvo más de siete millones de votos más que Trump.

Unanue también dijo en CPAC que «no solo las elecciones presidenciales» sino que también «las elecciones de Georgia» no eran «legítimas».

Las elecciones presidenciales en general, las elecciones presidenciales en Georgia en particular y las elecciones de desempate de enero para dos escaños en el Senado de Georgia fueron todas legítimas.

Unanue también hizo vagas insinuaciones en CPAC sobre un supuesto fraude electoral que involucra boletas por correo, diciendo que recibió «boletas no solicitadas» y que, «como ciudadano de Estados Unidos, creo que se me permite votar una vez, una vez – ni dos, ni tres, ni diez veces».

No hay evidencia de que alguien haya votado tres veces o más en las elecciones de 2020, y ciertamente no hay evidencia de que algo así haya sucedido con la suficiente frecuencia como para afectar el resultado.

Ha habido alegatos dispersos de personas que votaron dos veces, por lo que es posible que esto sucediera en esta elección, pero no hay indicios de que haya sucedido a gran escala. (Las boletas de votación por correo «no solicitadas», las que se envían a todos los votantes registrados elegibles en un estado sin requerir una solicitud específica de cada votante, contienen medidas de seguridad para prevenir el fraude).

Goya Foods no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el domingo por la tarde. No estaba claro si los comentarios de Unanue en CPAC violaron la directiva tomada por la junta en enero que limita sus comentarios políticos; CNN y otros medios informaron que la junta había requerido que Unanue obtuviera aprobación antes de hacer apariciones en los medios, pero sus comentarios del domingo se produjeron en un discurso y no en una entrevista.

Después de la acción de la junta, el diario The New York Post informó que Unanue había dicho: «Independientemente, tomé la decisión de bajar la temperatura y dejar de hablar de política y religión». Pero el diario dijo que Unanue no había cerrado completamente la puerta a los comentarios políticos, y agregó: «No creo que deba hablar políticamente o de manera religiosa en nombre de la empresa. Pero dejo abierta la posibilidad de hablar en mi nombre».