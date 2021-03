(CNN) — El alcalde de Miami Beach dijo el lunes que su «ciudad es un mechero de yesca en este momento» mientras las olas masivas de vacacionistas continúan llegando a Florida.

«Bueno, de alguna manera parece que nuestra ciudad es un mechero de yesca en este momento», dijo el alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, a Alisyn Camerota de CNN en «New Day».

Gelber señaló que Florida es uno de los pocos estados completamente abiertos y «la gente está llegando aquí en grandes cantidades».

«Y cuando tienes estos niveles de multitudes, no puedes manejarlo a menos de que tengas una enorme vigilancia policial, y todo eso mezclado crea mucho peligro y mucha preocupación», dijo Gelber y señaló que hubo casos de peleas y disparos.

La comisión de la ciudad de Miami Beach extendió el domingo una orden de emergencia declarando el toque de queda a partir de las 8 p.m. ET de jueves a domingo, hasta al menos el 30 de marzo.

El alcalde aclaró que el toque de queda de las 8 p.m. ET significa no solo que la gente no puede estar en las calles, sino también que los bares y restaurantes también deben cerrar.

Gelber dijo que es problemático que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, diga que «todo está abierto, vengan».

“El problema es que todavía estamos en medio de una pandemia. Todavía no está en el espejo retrovisor de ninguna manera», dijo Gelber y señaló que el condado de Dade todavía está viendo alrededor de 1.000 nuevas infecciones por covid-19 por día.

