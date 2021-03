El carguero de bandera panameña Ever Given quedó encallado en el Canal del Suez.

(CNN) — Un gran buque portacontenedores permanece atascado en el canal de Suez, en Egipto, lo que impide que otras embarcaciones se muevan en ambas direcciones. Eso provocó un atasco en una de las vías marítimas más importantes del mundo.

El Ever Given, que navega bajo la bandera de Panamá, se encuentra en la marca del kilómetro 151 del canal después de ingresar a la crucial ruta comercial Este-Oeste el martes por la mañana. El buque portacontenedores encalló cuando se encontraba aproximadamente a 6 millas náuticas del extremo sur del estuario, dijo Evergreen Marine, la compañía operadora del buque, en un comunicado.

Ocho remolcadores están trabajando para hacerlo flotar y desbloquear el buque de 59 metros de ancho, que se dirigía al puerto de Rotterdam. El atasco del barco ocurrió luego de que vientos de 40 nudos y una tormenta de arena causaron baja visibilidad y mala navegación, dijo la Autoridad del canal de Suez en un comunicado, este miércoles.

“El buque tiene 400 metros de eslora y 59 metros de ancho, con un tonelaje total de 224.000 toneladas”, agregó la autoridad.

«Los petroleros que transportan petróleo saudí, ruso, omaní y estadounidense están esperando en ambos extremos», según Tanker Trackers, que monitorea los buques a través de datos satelitales y marítimos.

¿Por qué encalló el portacontenedores en el canal del Suez?

El Ever Given estaba en tránsito desde el mar Rojo hacia el Mediterráneo cuando tuvo problemas alrededor de las 7:40 a.m. , hora local, después de que el barco sufriera un apagón, informó Reuters citando al grupo de agentes portuarios GAC.

El GAC dijo en su sitio web que hay otras 15 embarcaciones en un convoy hacia el norte detrás del barco que se han mantenido en ancladeros mientras se despeja el canal. Un convoy en dirección sur también está bloqueado, dijo.

Casi 19.000 barcos, o un promedio de 51,5 barcos por día, con un tonelaje neto de 1.170 millones de toneladas pasaron por el canal durante 2020, según la Autoridad del canal de Suez.

Aproximadamente el 12% del volumen del comercio mundial pasa a través del canal artificial, que es una fuente importante de divisas para Egipto.

Bloqueo en el canal del Suez

Los petroleros han comenzado a apilarse cerca de la vía fluvial mientras esperan que se mueva el portacontenedores.

«Esto puede tener un gran impacto en la carga. Si dura más, puede provocar retrasos en el envío en ambos sentidos», dijo un agente de embarcaciones con sede en Singapur.

El impacto en los flujos de petróleo y gas dependerá de cuánto tiempo se demore en despejar el buque portacontenedores, dijeron fuentes de la industria.

«Si se extiende a, digamos, semanas, por supuesto, interrumpirá todos los envíos de una manera importante», dijo Ashok Sharma, director gerente de BRS Baxi, corredor de buques con sede en Singapur.

«Pero creo que debería haber suficientes recursos disponibles y bastante cerca para lidiar con la situación rápidamente, en días en lugar de semanas», dijo Sharma.