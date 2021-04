Asientos libres en aviones reducen contagios de covid-19 1:08

(CNN) — Dejar los asientos del medio vacíos en los aviones puede reducir significativamente el riesgo de exposición al coronavirus, sugiere un nuevo estudio.

El riesgo de exposición al virus puede reducirse entre un 23% y un 57% en aviones que cuentan con uno o dos pasillos cuando los asientos del medio están vacíos en comparación a los vuelos con ocupación completa, según un estudio publicado este miércoles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

Investigadores de los CDC y de la Universidad Estatal de Kansas utilizaron modelos de laboratorio para simular qué tanto se puede reducir la exposición a las partículas del covid-19 cuando los asientos del medio de los aviones se mantienen vacíos.

Los modelos se basaron en la propagación de aerosoles de bacteriófagos utilizados como un sustituto para estimar la propagación aérea del coronavirus. Los bacteriófagos son virus que pueden infectar a las bacterias. El análisis no midió el impacto de usar cubrebocas, lo que actualmente se exige en los vuelos, pero los investigadores señalaron que un pasajero con una enfermedad infecciosa ––incluso utilizando una máscara–– puede emitir algunas gotículas, por lo que el distanciamiento podría seguir siendo útil.

La exposición al covid-19 depende de en qué asientos de los aviones haya pasajeros

Los modelos sugirieron que, con los asientos del medio vacíos, la reducción del riesgo de exposición oscilaba entre un 23% —cuando un solo pasajero estaba sentado en la misma fila que un pasajero con una enfermedad infecciosa pero a dos asientos de distancia— a un 57% cuando se mantuvieron los asientos del medio vacíos en una sección de 3 filas con pasajeros con covid-19 y otros.

«Cuando se retiró a los pasajeros infectados y a los otros que habrían ocupado los asientos del medio, dejando a seis pasajeros con una enfermedad infecciosa de un total de 12 pasajeros que permanecían en los asientos de las ventanas y el pasillo, se observó una reducción de exposición del 57%», escribieron los investigadores en su estudio.

En general «es importante reconocer que el estudio actual aborda solo la exposición y no la transmisión», escribieron los investigadores. Se necesita más investigación para determinar el riesgo de que el virus se transmita y cause una enfermedad.

Actualización para viajeros

A principios de este mes, los CDC dijeron que las personas completamente vacunadas pueden viajar con bajo riesgo para ellas mismas. Sin embargo, aún no se recomienda hacerlo debido a la creciente cantidad de casos de coronavirus.

La agencia dijo que, mientras se tomen precauciones contra el coronavirus, incluido el uso de mascarillas, las personas completamente vacunadas pueden viajar dentro de Estados Unidos sin hacerse la prueba de covid-19 antes y sin ponerse en cuarentena después.

En cuanto a los viajes internacionales, las personas completamente vacunadas no necesitan una prueba de covid-19 antes de viajar, a menos que el destino lo requiera. Tampoco necesitan ponerse en cuarentena después de regresar a Estados Unidos. Sin embargo, sí deben contar con una prueba negativa de covid-19 antes de abordar el vuelo de regreso.

Los CDC consideran que una persona está completamente vacunada dos semanas después de recibir la última dosis requerida de la vacuna. La guía actualizada no aplica a personas no vacunadas. Los CDC aconsejan a cualquier persona que no esté completamente vacunada que continúe evitando viajar.

Todos los estadounidenses, independientemente del estado de vacunación, deben usar cubrebocas y mantener otras medidas de salud pública como el distanciamiento social y el lavado frencuente de manos, indican los CDC.