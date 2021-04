¿Cuánto debe esperar alguien con covid-19 para vacunarse? 25:58

(CNN Español) – En este episodio, el doctor Elmer Huerta responde las preguntas de la audiencia sobre las vacunas contra el coronavirus. También, aclaramos dudas sobre el contagio, las secuelas del covid-19 y más.

Puedes escuchar este episodio en Spotify o tu plataforma de podcast predilecta o leer la transcripción a continuación.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @drhuerta.

Preguntas sobre las vacunas

Alf, Federico, Guillermo y Manuel hacen una misma pregunta: ¿Puedo vacunarme dos veces con diferentes vacunas?

El uso de vacunas de diferentes tecnologías no ha sido estudiado.

publicidad

Teóricamente no debería pasar nada, pero al no haber estudios que lo prueben, no podemos recomendarlo.

@drhuerta Hola doctor con saludarle mi pregunta es mi señora es alérgica a la pinecilina y a la dipirona y asma crónica se puede vacunar con cualquiera vacunas que están disponibles ahora esperando su respuesta muchas gracias — Carlos Neira (@CarlosN08869292) April 20, 2021

Hola Carlos. Al ser asmática, tu esposa debe protegerse con la vacuna. No hay peligro alguno con ninguna vacuna.

@drhuerta Buenos días Dr, mi esposo tiene esplenectomia , tiene alguna contraindicacione para ser vacunado.? — diana zevallos (@demizegu) April 22, 2021

Claro que sí, Diana. A diferencia de los niños, la ausencia del bazo en una persona adulta no afecta la función del sistema de defensa y su esposo sí puede recibir la vacuna.

@drhuerta Estimado : Susana Argentina. Tengo 69 años. Vacunada hace un mes con la segunda dosis. Me hice un serologico y me dio que tengo IGM Postivo 1.69 y IGG 35,97 . Nunca tuve sintoma de Covid siempre me cuido en exceso con mascarilla N95 sigo protocolos Estoy confundida — suek (@suekaver) April 22, 2021

Hola Suek. Es difícil interpretar tu situación.

Es posible que esos anticuerpos sean de una infección asintomática que tuviste antes de vacunarte, como también es posible que sean consecuencia de una infección-también asintomática- que tuviste después de vacunarte.

Recuerda, como lo vimos en el episodio del 19 de abril, que una persona vacunada aún puede infectarse, aunque la probabilidad es realmente baja.

@drhuerta Hola Dr. Soy alérgica al Ibuprofeno y a la Sultamicilina me puedo poner la vacuna covid, cuando me puse la vacuna H1N1 me dio el virus muy fuerte

Que me aconseja. Gracias — coralia salas (@coraliasalas) April 21, 2021

Hola Coralia. Creo que sí puedes ponerte la vacuna.

El que hayas tenido una reacción anterior con la vacuna contra la gripe no significa que puedas presentar lo mismo con la vacuna de covid-19. Por su parte, ni las alergias a medicamentos o alimentos, contraindican la vacunación.

@drhuerta una persona con artritis reumatoide se puede vacunar contra el covid 19 — denisse lazo (@gabrielalazo10) April 20, 2021

Hola Denisse. Las personas con artritis reumatoide, especialmente si están en tratamiento, pueden ser más susceptibles a complicarse si sufren de covid-19.

Por lo tanto, deben protegerse con la vacunación.

Dr. Huerta en Perú se está aplicando la vacuna Pfizer, pero no se está advirtiendo que las personas no deben de tomar analgesicos ya que podrían disminuir el efecto de la vacuna. — José Villasante (@JosVillasante2) April 20, 2021

Hola José. No existe base científica para afirmar lo que dices.

Pienso que, si una persona tiene síntomas por efectos secundarios intensos, debe tomar algún medicamento que la alivie.

@DrHuerta

Pregunta desde El Salvador, Doctor ya hay estudio que compruebe si las personas vacunadas pueden transmitir el Covid. — Walter Ernesto Pineda Valdez (@WalterErnestoP7) April 20, 2021

Hola Walter. Muy buena pregunta. No, la persona vacunada no puede transmitir el virus porque no recibe el virus en la vacuna.

La vacuna no incluye el virus activo, capaz de causar enfermedad.

@drhuerta mis padres recibieron por segunda dosis de la vacuna de Pfizer, un médico me dijo que mis padres hagan cuarentena de 14 días porque pueden contagiarnos a los que no recibimos la vacuna, es cierto esto? — Romeo Carvajal Raura (@romeocarvajal) April 20, 2021

Hola Romeo. Ese no es un consejo basado en ciencia.

Las personas vacunadas no reciben el virus, por lo tanto, no deben aislarse; no son contagiosas.

@drhuerta Dr buenas tardes. Los adulto mayores alérgicos a los AINES y a pescados y mariscos ¿Pueden vacunarse? ¿Qué medidas de prevención deben tener en los centros de vacunación? Muchas gracias — Yuri Rojas (@Yuri1Rojas) April 19, 2021

Los centros de vacunación deben estar preparados para atender algún ocasional caso de reacción alérgica a la vacuna, complicación que generalmente se presenta dentro de los 30 minutos tras administrarse la vacuna.

@drhuerta hola, tengo una inquietud, si uno se puso la primera dosis de la vacuna y se contagia 3 días antes de recibir la segunda dosis? Es posible vacunarse o cuál es el procedimiento? Gracias — borcastro55@gmail.com (@borcastro55) April 19, 2021

Hola Borcastro. Claro que sí. La recomendación es que recibas la segunda dosis inmediatamente superes la enfermedad.

@drhuerta buenos días Dr. Una consulta un familiar tiene leucemia mielitica crónica puede vacunarse contra el covid y q laboratorio de vacuna recomienda, gracias — Luis Ricardo (@LuisRic43617732) April 19, 2021

Hola Luis. Claro que sí. La Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica recomienda que las personas con cáncer -incluso si están recibiendo tratamiento- deben vacunarse.

Te ruego hables con el oncólogo, quien puede sugerir esperar a terminar la etapa aguda del tratamiento para vacunarse.

Buenos días Dr. Habiendo pasado un episodio de trombo flebitis hace 28 años por las anticonceptivas, me puedo vacunar? Gracias 🙏🙏 — lela (@AdelaRo66523768) April 19, 2021

Esa es una excelente pregunta, Lela.

Quizás deba consultar con su médico para que le recomiende una vacuna que no haya reportado formación de coágulos como efecto secundario. Una como las vacunas chinas de Sinopharm o Sinovac, por ejemplo.

@drhuerta buenas noches,soy paciente trasplante renal,que vacuna puedo aplicarme,soy profesor y en México aplicaran cansino para dichos profesores,gracias. — Omar Alejandro Cruz García (@OmarAle64739116) April 19, 2021

Hola Omar. Creo que cualquier vacuna es recomendable para usted.

Lo importante es protegerse, y como lo vimos en el episodio del 18 de marzo, es posible que necesite dosis de refuerzo, debido a que los medicamentos que usa para evitar el rechazo del órgano trasplantado, pueda que impidan una buena formación de anticuerpos por la vacuna.

@drhuerta si me vacuno, debo estar aislado ? — Ruben Narvaez (@narvaez666) April 20, 2021

Excelente pregunta Rubén. No es necesario aislarse después de recibir una vacuna porque no recibe el virus en la vacuna.

La vacuna no incluye el virus activo, capaz de causar enfermedad.

Doctor, si un paciente ha tenido un ACV, ¿tiene más riesgo con esta vacuna? — Melissa BP (@melissa_bp) April 18, 2021

Claro que sí Melissa.

Personas con historia de enfermedades cardiovasculares son susceptibles a tener más complicaciones por covid-19 y deben protegerse.

Dudas sobre las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y otras

Doctor mi pregunta yo tengo 39 años tengo resistencia a la insulina y me pusieron la vacuna faicer cuanto cubre para que no me de coronavirus tengo las 2 docis mi pregunta es verdad que me pueden salir cohagulos por esta vacuna y esta vacuna es eficiente para las nuevas sepas — Paz Gonzalez (@PazGonz78581269) April 22, 2021

La vacuna de Pfizer tiene una efectividad de más del 90% para prevenir la infección grave, y su efectividad con respecto a la variante sudafricana es menor que contra el virus original.

Con relación a los coágulos, una prepublicación ha reportado que los puede causar, pero es algo poco común, estimándose en 4 por cada millón de personas vacunadas.

Dr. Elmer Huerta, en el Perú iniciaran la vacunación con Astrazeneca para los adultos mayoresb podria indicarnos el riesgo , muy agradecida. — Milagros Tazza (@milagrostazza) April 21, 2021

Los efectos secundarios más frecuentes son fatiga, dolores de cabeza, dolor o hinchazón en el lugar de la inyección, dolores musculares, escalofríos, fiebre y dolor en las articulaciones.

En raras ocasiones, y como lo escuchamos en el episodio del 14 de abril, puede causar la formación de coágulos en cuatro de cada millón de personas vacunadas, especialmente en mujeres jóvenes.

Recibí una dosis de Sinopharm, como puedo saber si me contagio en el algún momento? El test me dará positivo? Y si me contagio como afecta a mi grupo familiar. Saludos! — Oscar Fernandez (@oskarfer25) April 19, 2021

Hola Oscar. Hay dos modos por los que puedes saber si te has contagiado después de vacunarte.

La primera es que te hagas pruebas moleculares semanales de vigilancia, y la segunda es que desarrolles síntomas y te hagan la prueba molecular.

@drhuerta quiero saber su opinion profesional tengo o urticaria soy alergica a varios alimentos. Quiero saber si me puedo aplicar la vacuna spunic v

Gracias por su respuesta — Elida Oseguera (@ElidaOseguera6) April 21, 2021

Claro que sí, Elida. Ni las alergias a los medicamentos o a los alimentos son una contraindicación a la vacunación.

Dr. Huerta es un efecto secundario de la vacuna de Sinopharm la hinchazón de venas de manos, pies y piernas? Gracias — Aime Balbin🇵🇪 (@ArianBalbin) April 19, 2021

Es difícil decir eso, Aimé. Puede que sí y puede que no. Eso va a depender de la evaluación que haga tu doctor, a quien te recomiendo que veas inmediatamente.

@drhuerta hola doctor . Llego a la Argentina la famosa vacuna de Oxford como usted sabe tengo 55 años y solo sufro en invierno de broncoespasmo la pregunta es me lo puedo aplicar sin ningún riesgo .?? Muchas gracias x su tiempo — julio jorge godoy (@juliojorgegodo2) April 19, 2021

Hola Julio. Claro que sí. Por la edad y esa historia de asma puede ser susceptible a complicarse por covid-19, por lo tanto, debe protegerse.

@drhuerta alguien vacunado con J&J sin saber que es una sola dosis se volvió a vacunar con la Pfizer, hay algún problema? — Cesar (@Cesar__00) April 19, 2021

Hola César. Eso no ha sido estudiado. Teóricamente no debe haber ningún problema.

Es más, ciertos países europeos han dispuesto que pacientes que recibieron la primera dosis de AstraZeneca/Oxford, reciban la segunda dosis de otro tipo de vacuna.

Preguntas sobre el contagio y protección personal

@drhuerta una consulta lo acabo de escuchar en rpp…

Bendiciones siempre…

Digame usar lentes acrilico transparentes, es prudente en lugar de la careta….

Sirve de algo para lugares como oficinas o el hogar…

Gracias x la rpta. — Ramiro Sánchez (@r_ssanchez) April 22, 2021

Claro que sí, Ramiro. Si llevas un buen respirador o doble mascarilla y quieres proteger tus ojos, un par de anteojos que se sellen alrededor de los ojos es mejor que una careta facial.

@drhuerta B.N. Es un gusto escuchar sus podcast, Que riesgo de infeccion del COVID en el momento de recibir la comunion y de que forma?. hay personas que dicen que con el CDC aplicando en spray en la boca, ojos y nariz puede prevenir una infecion? — CÉSAR RIOS (@Neocriosc) April 22, 2021

La comunión, definida como el recibir el pan y el vino durante la misa, puede constituir un foco de contagio, más que por las superficies contaminadas, por los aerosoles en el espacio cerrado, la cercanía de la gente y la ausencia de mascarillas.

@drhuerta buenos dias Dr. Huerta. Sobre el tema que esta tratando aerosoles y covid

Pregunto: si el virus circula con el aire al abrir las ventanas, y sabiendo que el virus esta en el aire unos 30 min susp, entonces contagiara a quien encuentre "en su camino", sin protección — Luz Azul (@LuzAzul02859339) April 19, 2021

Hola Luz. Mientras que esa puede ser una posibilidad teórica, desde el punto de vista práctico, es muy difícil que ocurra.

Apenas sale el aire de una habitación por la ventana, este se diluye en el medio ambiente y hace difícil que alguien se pueda contagiar.

@drhuerta Dr. Buenos dias, lo estoy escuchando en Encendidos, le pregunto hay peligro en las grabaciones de bandas de rock en donde hay un aproximado de 12 personas todo cerrado y aire acondicionado. — ana herrera🦉 (@anariv2001) April 19, 2021

Hola Ana. Esa situación que describes es de un riesgo muy alto de contagio.

El aire acondicionado en una habitación cerrada puede ayudar a diseminar el virus de una persona infectada a los demás.

Querido Dr.@drhuerta, como usted mencionó que los aerosoles son la principal causa de transmission del covid-19, tiene esta una relación con los niveles de CO2 en una habitación. Si,ese fuera el caso podríamos inferir que existe alto riesgo cuando se detectan altos niveles deCO2 — Adrian (@Adrian46857015) April 22, 2021

Excelente pregunta Adrián. Sí, los niveles de CO2 o dióxido de carbono pueden ser un indicador indirecto de que una habitación no está lo suficientemente ventilada y por tanto, siempre y cuando haya una persona infectada, puede contener aerosoles con virus.

Preguntas sobre el tratamiento y secuelas del covid-19

@drhuerta @doctorhuerta , hola, por favor puede realizar un análisis del medicamento ACTEMRA y si es útil o no , en la lucha contra el corona virus, muchas gracias pic.twitter.com/412apB01Ag — Hernán Troya (@hhhhhtroya) April 21, 2021

Hola Hernán, Actmera es el nombre comercial de un medicamento llamado tocilizumab, que se ha demostrado que puede disminuir la mortalidad de los pacientes hospitalizados muy enfermos de vovid-19.

Saludos @drhuerta si la #Ivermectina no es recomendada para tratar #Covid_19, por qué los casos graves de la infección que he conocido en mi entorno se han podido recuperar prácticamente gracias a este medicamento? A qué se debe? — Julio Sandoval O. (@jsandovalcom) April 20, 2021

Hola Julio. Esa es una excelente pregunta. Recuerda que, al ser una enfermedad viral, el covid-19 se recupera espontáneamente, sin tratamiento.

Es posible entonces que lo que has observado pueda ser consecuencia del azar.

Por eso se necesitan estudios que comparen a la ivermectina con un placebo, y -como lo escuchamos en el episodio del 24 de marzo, la Agencia Europea de Medicamentos hizo eso precisamente; revisó todos los estudios publicados y concluyó que la ivermectina no tenía ningún efecto positivo en la prevención o el tratamiento de la enfermedad.

Tengo una pregunta, el plasma de una persona ya vacunada se considera plasma recuperado para poder tratar a otros pacientes? — Vinicio Maldonado (@Pinicho2012) April 20, 2021

Hola Vinicio. Muy buena pregunta.

No creo que eso sea posible pues las personas vacunadas solo producen anticuerpos contra la espiga del virus, mientras que una persona que ha superado la enfermedad produce muchos otros anticuerpos dirigidos a otras estructuras del virus completo.

@drhuerta buenas noches Dr Huerta, una pregunta, yo tomo todos los días una pastilla redoxon total… ya voy varios meses… es bueno eso? además tomo maca… ayuda? — augusto patron (@Tallo1068) April 19, 2021

Hola Augusto. La mejor fuente de vitaminas y minerales son los alimentos.

No se ha probado que la vitamina C o la maca puedan ayudar a prevenir el covid-19.

@drhuerta me contagie de covid19 junio 2020, he quedado con muchos dolores musculares:piernas, pies, manos, y muslos, muy fuertes dos dias bien tres dias en cama, sera secuela? Como tratarlo? Gracias en espera de respuesta saludos… — Freddy Sevilla (@freddysevilla7) April 21, 2021

Hola Freddy. Es posible que -como lo vimos en el episodio el 3 de septiembre– sean efectos secundarios de la enfermedad. Te aconsejo consultar con un especialista en medicina interna para que te haga el diagnóstico y seguimiento adecuados.

¿Tienes preguntas sobre el coronavirus?

Envíeme sus preguntas por Twitter, intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Puede encontrarme en @DrHuerta.

Si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta.

Y para obtener la información más actualizada siempre puede dirigirse a CNNEspanol.com. Gracias por su atención.

Si tienes alguna pregunta puedes enviarla al doctor Elmer Huerta a través de Twitter. También puedes dirigirte a CNNE.com/coronaviruspodcast para todos los episodios de nuestro podcast «Coronavirus: Realidad vs. ficción».