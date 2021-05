Celebra el 4 de mayo, Día de Star Wars… y que la fuerza te acompañe

Formas divertidas para celebrar el Día de Star Wars 0:49

(CNN) — «No, yo soy tu padre». «Estos no son los androides que buscan». «Hazlo o déjalo. No hay intentos». Ah, y también tenemos: «Que la fuerza te acompañe». Star Wars nació en 1977. Sus películas de acción real —11 hasta la fecha— están consagradas desde hace tiempo en la cultura popular.

Dada su inmensa popularidad, es difícil de creer, como escribió Ronald Brownstein en su reciente libro Rock Me on the Water: 1974 – the Year Los Angeles Transformed Movies, Music, Television, and Politics, que George Lucas tardara varios años en reunir la financiación y el apoyo de los estudios para «una epopeya espacial inspirada en el cine serial de los sábados por la mañana de su juventud».

La recompensa fue considerable, ya que, a los pocos meses de su llegada, Star Wars: Episodio IV: Una Nueva Esperanza se convirtió en esos momentos en la película más taquillera de la historia.

Siempre nostálgico, Lucas no era muy común entre los cineastas de su generación por no preocuparse tanto de lo que ocurría a su alrededor. Celebraba la juventud despreocupada, como con su película de 1973 American Graffiti, y también la ciencia ficción en la que los buenos tienen muchos problemas pero salen victoriosos.

Debido a la pandemia, una inmersión en el universo de Star Wars parece lo más adecuado. Y, gracias a los esfuerzos de una base de fans devotos y de la maquinaria cinematográfica que hay detrás de la serie, el 4 de mayo es justo el día para hacerlo.

Orígenes del Día de Star Wars

El 4 de mayo está formado gracias a un juego de palabras en inglés: «May the 4th be with you» (que en español sería “Que el 4 de mayo te acompañe”).

Sin embargo, los orígenes de lo que se ha convertido en una fiesta anual para los verdaderos fanáticos de Star Wars son un poco confusos.

Un periódico danés asegura que se debe a una publicidad con un juego de palabras colocado por el Partido Conservador británico con motivo del ascenso de Margaret Thatcher al cargo de primera ministra del Reino Unido el 4 de mayo de 1979: «May the 4th be with you, Maggie. Felicidades».

Encontrar pruebas directas de lo anterior requiere una búsqueda tan minuciosa como la de Darth Vader por la base de la Alianza Rebelde. Sea como sea, el juego de palabras iba a ser utilizado, sin importar la situación que fuera.

Y así fue. Hace 10 años, un cine de Toronto organizó un maratón de películas mezclado con concursos de disfraces, trivias y parodias. Se anunció como el «Día de Star Wars» y la celebración se extendió por todo el mundo geek.

The Bad Batch en Disney+

Cuando Disney adquirió Lucasfilm en 2012, se apropió de la festividad y la utilizó en 2020 para presentar el final de la serie animada Star Wars: The Clone Wars en Disney+.

Este año, el canal estrena la serie Star Wars: The Bad Batch en el marco de este día. Se centra en un grupo de guerreros espaciales que hacen que las fuerzas del Escuadrón Delta parezcan Brownies y se abre paso hacia un final lleno de suspenso.

Como dice el sitio web oficial de Star Wars: «A medida que la República se transforma en el Imperio Galáctico, el Bad Batch debe decidir cuál será su lugar en el nuevo orden. ¿Se unirán a sus hermanos en las filas de los stormtrooper? ¿O encontrarán su lugar en la galaxia en algún lugar fuera del alcance del Imperio?» Manténganse atentos, chicos”.

Llénate del espíritu Star Wars con estas actividades

Mientras tanto, hay buenas razones para dejarse llevar por la fuerza este 4 de mayo.

Por un lado, optar por un maratón de películas en las que el bien acaba triunfando es un gran descanso para la salud mental, un escape de la incertidumbre y el caos del mundo que nos rodea.

Eso sí, asegúrate de hacer descansos: levántate y muévete para no quedarte tan inerte como Han Solo congelado en carbonita.

En compañía de amigos y familiares ya vacunados contra covid-19, puedes hacer unos cuantos juegos y preparar temas de conversación durante esos descansos.

Uno de los pasatiempos favoritos del Día de Star Wars es debatir sobre qué película de la serie y sus spin-offs es la peor, y hay que admitir que hay un par que entrarían en esa categoría.

No olvides debatir sobre lo malo en el universo de Star Wars

Hay gente por ahí con corazones de piedra que no se conmueven al ver a Baby Yoda; o personas para las que Jar Jar Binks es el equivalente cinematográfico a unas uñas rascando en un pizarrón. (Para los jóvenes, ese sonido duele).

Por ejemplo, yo trato de salir de la habitación cada vez que Hayden Christensen, que interpreta a Anakin Skywalker, se queja demasiado, que es a menudo, con cualquiera que escuche en Star Wars: Episodio II – El ataque de los clones y Star Wars: Episodio III – La venganza de los Sith.

A su favor, Christensen comenta en Secrets of the Force: The Complete, Uncensored, Unauthorized Oral History of Star Wars, el próximo libro de Edward Gross y Mark A. Altman que se publicará próximamente: «Cuando leí el guion por primera vez, sabía más o menos cuál iba a ser la reacción a ‘El ataque de los clones’, porque Anakin era un adolescente caprichoso y a veces llorón. Así es como estaba escrito, así es como George quería que lo interpretara, y así es como tenía que ser el personaje. Así que no tuve ningún problema en ese sentido, pero sabía que iba a recibir algunas críticas cuando se estrenara».

El cosplay en tiempos de covid-19

Entonces, podemos perdonar lo anterior. Por otro lado, está esto: el cosplay, según escribió Margaret Troup en el Iowa State Daily, es un pasatiempo que se adapta a los tiempos del covid-19.

Es cierto que los homenajes con disfraces de los personajes de la cultura pop se han visto temporalmente privados de sus lugares habituales, por ejemplo, en convenciones como la Comic-Con International, que vuelve como evento en línea en julio, con planes para una reunión más pequeña de manera presencial a finales de noviembre.

Aun así, sugirió Troup, algunos de los personajes favoritos de los cosplay vienen con un paso de seguridad incluido, puesto que «ya llevan la cara cubierta» en estos momentos de pandemia. No hay muchos datos científicos que respalden esta afirmación, pero, para efectos de la fiesta, digamos que sí.

El personaje con la cara cubierta más famoso de Star Wars es, por supuesto, Darth Vader, así que es de esperar que este martes veamos a un montón de ‘señores oscuros’ en las calles.

Otros secretos

Otra revelación del libro Secrets of the Force: George Lucas imaginó originalmente al gran actor japonés Toshiro Mifune como Vader; cuando él rechazó el papel, Lucas le ofreció el de Obi-Wan Kenobi en su lugar, sin éxito. En la cinta original, el fisicoculturista David Prowse acabó interpretando al icónico villano, con la voz de James Earl Jones, y Sir Alec Guinness terminó con el papel de Obi-Wan.

Mark Hamill, quien interpretó a Luke Skywalker, le preguntó a Guinness por qué un actor tan distinguido aceptaba el trabajo, «y él dijo que siempre se había imaginado interpretando a un mago en una película para niños».

Y en un mundo lleno de señores oscuros, todos necesitamos a los caballeros Jedi.

Disfruta, diviértete, discute (de forma amistosa, claro) sobre los mejores y peores momentos. Hagas lo que hagas, abraza y disfruta de una fiesta improvisada que está pensada para el niño que todos llevamos dentro. Eso sí, no lo pases en una cantina de mala muerte como la del Episodio IV: nunca se sabe en qué problemas te meterás si lo haces.

Que el 4 de mayo te acompañe.

Gregory McNamee escribe sobre libros, ciencia, comida, geografía y muchos otros temas desde su casa en Arizona.