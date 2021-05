Aumentan jóvenes hospitalizados por variante de covid-19 2:49

(CNN) — Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. clasificaron el miércoles la variante de covid-19 B.1.617, detectada por primera vez en la India como una «variante de interés».

Esto sugiere que puede tener mutaciones que harían que el virus fuera más transmisible, causarían una enfermedad más grave o reducirían la eficacia de la vacuna.

La B.1.617, que ahora es la variante más común en la India, también se ha encontrado en el Reino Unido y Estados Unidos, y se detectó recientemente en Israel.

¿Cómo definen los CDC las variantes de interés?

Los CDC definen las variantes de interés como aquellas variantes con marcadores genéticos específicos que se han relacionado con:

cambios en la unión del receptor

neutralización reducida por anticuerpos de una infección o vacunación previa

eficacia o tratamientos reducidos

impacto potencial en el diagnóstico

o aumento previsto de la transmisibilidad o la gravedad de enfermedad

Los atributos de la variante incluyen la reducción potencial de la neutralización por algunos anticuerpos monoclonales y la reducción potencial de la neutralización de las vacunas.

El director del Centro Nacional para el Control de Enfermedades de la India, Sujeet Singh, dijo el miércoles que el aumento de casos de covid-19 en la India en los últimos 1,5 meses en algunos estados muestra una correlación con el aumento de la variante B.1.617, aunque un análisis más detallado es necesario.

«Todavía no hemos podido establecer completamente la correlación epidemiológica y clínica», dijo Singh en una rueda de prensa del Ministerio de Salud. «Esta correlación es el aspecto principal y sin ella no podemos vincular un aumento particular a la variante».

Los CDC clasifican las variantes de coronavirus en tres niveles: variante de interés, variante de preocupación y variante de gran consecuencia.

Las variantes actuales de preocupación incluyen: