(CNN) — La familia Obama anunció este sábado que su amado perro Bo murió.

«Ha sido una tarde difícil para nuestra familia. Nos despedimos de nuestro mejor amigo, nuestro perro, Bo, después de una batalla contra el cáncer», dijo la ex primera dama Michelle Obama en un comunicado publicado en Instagram este sábado.

La familia Obama consiguió a Bo poco después de que se mudaron a la Casa Blanca, cumpliendo la promesa de campaña de Barack Obama de darles a sus hijas, Sasha y Malia, un perro a cambio del tiempo que dedicaron a la campaña electoral.

«Hoy nuestra familia perdió a un verdadero amigo y fiel compañero», publicó el expresidente en Twitter este sábado, y agregó que Bo «toleró todo el alboroto que implicaba estar en la Casa Blanca, con un ladrido poderoso pero sin morder, le encantaba saltar a la piscina en el verano, era imperturbable con los niños, se moría por las sobras alrededor de la mesa y tenía un pelo estupendo».

Today our family lost a true friend and loyal companion. For more than a decade, Bo was a constant, gentle presence in our lives—happy to see us on our good days, our bad days, and everyday in between. pic.twitter.com/qKMNojiu9V

— Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021