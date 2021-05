(CNN Español) – En el episodio de este viernes respondemos las dudas de nuestra audiencia sobre la vacuna contra el covid-19. También, aclaramos dudas sobre secuelas y el contagio de la enfermedad.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Esta semana, varios oyentes, entre ellos Ojos de uva, Pepe, Daniel, y Pedraza, preguntan: ¿Cómo saber si una persona ha sido vacunada contra el covid-19, qué tipo de exámenes se pueden hacer?

Hola, en realidad se pueden medir los anticuerpos neutralizantes de tipo S1 y S2, pero el problema es que al no estar aún estandarizada esa prueba, no es posible hacer una adecuada interpretación de los resultados.

En otras palabras, un resultado negativo no elimina la posibilidad de que haya recibido la vacuna.

Hola Jess, muy buena pregunta.

Lo que ocurriría es que —si alguno de ustedes se infectara— él estaría protegido de la enfermedad grave, pero tú no.

Por supuesto que sí, Aysha.

Los CDC recomiendan la vacunación para toda persona que tuvo covid-19, y esta debe hacerse en cualquier momento después de terminar la cuarentena.

Hola Dagoberto, creo que lo más conveniente es que te empieces a proteger desde ahora, y cuando llegue el momento, protegerte nuevamente si se desarrollaran vacunas de segunda generación.

Es mejor estar protegido que vulnerable a una complicación grave de la enfermedad.

Hola Gustavo, claro que sí.

Los CDC dicen que, sabiendo que el curso de la enfermedad es de dos semanas y si esta no se complica, debes recibir la segunda dosis a los 21 días, pero podrías posponerla algunos días si fuera necesario.

@drhuerta buenas tardes dr huerta. Estoy inquieta por mi hija de 21 años. Ambas tuvimos covid a mediados de mayo, pero ella quedó sin sentido del gusto y aún no lo recupera. No se que hacer. Los médicos en realidad no saben que hacer. Temo que no me regrese.

