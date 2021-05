Hong Kong (CNN) — Miles de personas en la ciudad de Shenzhen, en el sur de China, huyeron el martes de los alrededores de un rascacielos de 291 metros de altura, después de que el edificio inexplicablemente comenzó a balancearse.

Videos que circulaban en las redes sociales chinas mostraban a multitudes alejándose del edificio tambaleante, mientras algunos gritaban y miraban hacia atrás.

People in Shenzhen reported to have fled the 73-story SEG Plaza after the building tilted on its foundations. No earthquake recorded in the area https://t.co/OV0g4Luz5O

— Austin Ramzy (@austinramzy) May 18, 2021