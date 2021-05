Negocios luchan por encontrar empleados: ¿a qué se debe? 2:56

(CNN) — Un actor importante en la industria de los servicios de seguridad se está embarcando en una ola de contrataciones ofreciendo diversos puestos de trabajo. O al menos eso espera.

La compañía de servicios de seguridad e instalaciones Allied Universal busca contratar a más de 35.000 trabajadores en los próximos dos meses.

A pesar de una tasa de desempleo del 6,1%, en abril, y la economía de Estados Unidos aún perdiendo más de 8 millones de puestos de trabajo en comparación con febrero del año pasado, cubrir los puestos podría no ser una tarea fácil.

La tasa de desempleo aumentó en abril desde el 6%, de marzo, a medida que más personas volvieron a ingresar a la fuerza laboral. Y aunque eso es una buena noticia, algunas industrias todavía están luchando para contratar trabajadores.

«Creo que será un desafío seguro», dijo Morgan Price, vicepresidente sénior de Reclutamiento y Adquisición de Talento en Allied Universal. «No solo es un desafío encontrar a la gente que venga a nosotros, sino que estamos luchando contra muchas otras empresas que también están en la misma posición, por lo que será una carrera reñida para el candidato».

publicidad

¿Por qué hay escasez de empleados en Florida? 4:02

La demanda de trabajadores ha ido en aumento a medida que la economía se recupera, dijo Nick Bunker, economista del sitio web de empleo Indeed.

Los operadores de restaurantes y fabricantes informan que no han podido cubrir los puestos vacantes, y McDonald’s anunció, la semana pasada, que está aumentando los salarios de algunos empleados para ayudar a atraer trabajadores.

«El mercado laboral está más ajustado de lo que cabría esperar dado que todavía tenemos 8 millones de puestos de trabajo menos y eso se debe a que la demanda es muy fuerte», dijo Bunker. «La competencia para contratar nuevos trabajadores es bastante fuerte […], pero los empleadores no están desarmados en la situación, hay formas de competir con otros empleadores».

Esta no es la primera vez que Allied Universal –que brinda servicios de seguridad e instalaciones a empresas, incluidas instalaciones de atención médica, minoristas y oficinas corporativas– hace un gran impulso de contratación: en abril de 2020, la compañía anunció que estaba buscando cubrir más de 30.000 puestos durante los próximos dos meses, pero no pudo alcanzar ese objetivo ya que la pandemia y sus consecuencias económicas mantuvieron a muchos trabajadores al margen.

Desde entonces, la empresa ha visto aumentar aún más la demanda de trabajadores, a medida que más empresas comienzan a reabrir.

«El mayor impulsor de eso es ahora que estamos viendo que muchos de nuestros clientes se abren y vuelven a encaminar sus negocios, o al menos lo intentan. Sus necesidades de profesionales de seguridad y nuestros servicios también están creciendo», dijo Price.

Casi 10 millones de estadounidenses siguen sin trabajo 3:23

Vacantes disponibles

Los puestos vacantes varían e incluyen profesionales de seguridad, supervisores de sitio, gerentes de cuentas y clientes, así como roles administrativos y de liderazgo en recursos humanos, finanzas y ventas. Y las vacantes incluyen puestos temporales y de tiempo completo y parcial.

Para atraer candidatos, la empresa ofrece bonificaciones de contratación en algunas partes del país. Por lo general, oscilan entre US$ 1.000 y US$ 2.000, pero pueden ser más altos. Por ejemplo, en el sur de California y en el área de Phoenix, los nuevos empleados pueden obtener un bono de hasta US$ 3.000.

«Estamos haciendo todo lo posible para atraer talento», dijo Price.

Los solicitantes pueden pasar por el proceso de entrevista de varias maneras, que incluyen: en persona, video en vivo o con un video pregrabado que le permite al solicitante responder preguntas grabadas.

«Podemos hacerlo completamente a distancia y sin contacto», dijo Price.

Durante el apogeo de la pandemia, la compañía también organizó entrevistas desde el automóvil en las que los candidatos se quedaron en su automóvil y el entrevistador se quedó afuera.

Y no es raro que los solicitantes reciban una oferta de inmediato.

«Hacemos ofertas [sobre el terreno] una vez que estamos en el proceso de entrevista, por lo general no dejaremos que nadie se vaya sin hacer una oferta si está calificado e interesado», dijo Price.