(CNN Español) — El Gobierno de Panamá anunció este jueves un programa que permite que personas de cualquier parte del mundo practiquen el teletrabajo en el país hasta por 18 meses.

El programa, llamado Visa de Corta Estancia como Trabajador Remoto, consiste en un permiso de nueve meses prorrogables por nueve meses más.

La visa es únicamente para turistas «cuyas funciones laborales o servicios surtan efecto en el exterior, y sean brindadas a empresas ubicadas en el extranjero», explicó la Presidencia de Panamá en un comunicado.

Además de llenar una aplicación, la visa exige otros requisitos como comprobar ingresos de una fuente extranjera de más de US$ 3.000 al mes o US$ 4.000 por familia, tener seguro médico, una carta o contrato de la empresa extranjera y una declaración jurada de que no aceptará una oferta de trabajo en Panamá.

Las aplicaciones se podrán hacer a través de una plataforma en línea y tienen un costo aproximado de US$ 550.

«Este programa dinamizaría la economía mediante la estimulación del turismo, los restaurantes, compras y el consumo y servicios en general, resultando en una mayor reactivación de empleos para los panameños», dijo la Presidencia.

Con la iniciativa, Panamá se une a otros países como Italia o Costa Rica que cuentan con incentivos para quienes busquen cambiar su oficina a otro país.