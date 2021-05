(CNN) — La gimnasta Simone Biles, defensora del título mundial, se convirtió el sábado en la primera mujer en realizar el movimiento de doble mortal Yurchenko en competencia en el GK US Classic de Indianápolis.

El doble mortal Yurchenko —una técnica de alta dificultad que históricamente solo habían realizado hombres— consiste en una voltereta sobre el trampolín, seguida de un salto de manos hacia atrás sobre la mesa de salto, y que termina con una doble voltereta en el aire hasta el aterrizaje.

Biles, de 24 años, realizó el movimiento y luego añadió dos saltos extra para un aterrizaje ligeramente imperfecto.

The first woman in history to land a Yurchenko double pike in competition.

Our jaws are on the floor. @Simone_Biles is still in the air. #USClassic pic.twitter.com/CmJYRidtfo

publicidad

— Team USA (@TeamUSA) May 23, 2021