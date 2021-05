(CNN) — El descubrimiento tardó décadas. Para algunos supervivientes del Colegio Residencial Indio de Kamloops, en Canadá, la confirmación de que enterraron a niños de tan solo 3 años en los terrenos del internado cristaliza el dolor que llevan consigo toda su vida.

«Perdí el corazón. Fue mucho dolor y pena escuchar por fin, para el mundo exterior, lo que suponíamos que ocurría allí», dijo Harvey McLeod, quien asistió a la escuela durante dos años a finales de la década de 1960, en una entrevista telefónica con CNN el viernes.

«La historia es tan irreal, que ayer se hizo real para muchos de nosotros en esta comunidad», agregó McLeod.

La comunidad Tk’emlúps te Secwépemc, en el interior del sur de la Columbia Británica, donde se encontraba la escuela, emitió un comunicado a última hora del jueves en el que decía que se había confirmado una «tragedia impensable de la que se hablaba pero nunca se documentaba».

«Este pasado fin de semana, con la ayuda de un especialista en radares de penetración terrestre, salió a la luz la cruda verdad de los hallazgos preliminares: la confirmación de los restos de 215 niños que fueron alumnos del Colegio Residencial Indio de Kamloops», afirmó la jefa Rosanne Casimir, de la comunidad Tk’emlúps te Secwépemc.

«Por lo que sabemos, estos niños desaparecidos son muertes no documentadas», comentó Casimir en el comunicado.

Durante décadas, McLeod dice que él y los antiguos alumnos como él se preguntaban qué había pasado con sus amigos y compañeros.

«A veces la gente no volvía, nos alegrábamos por ellos, pensábamos que se habían escapado, sin saber si lo habían hecho o lo que les había pasado», dijo McLeod, quien ahora se desempeña como jefe de la banda Upper Nicola de la Columbia Británica.

«Se hablaba de que podía haber ocurrido, de que podía haber pasado. De lo que me di cuenta ayer fue de lo fuerte que era de pequeño, de lo fuerte que era estar aquí hoy, porque sé que mucha gente no volvió a casa», añadió.

El internado indio de Kamloops fue uno de los más grandes de Canadá y funcionó desde finales del siglo XIX hasta finales de la década de 1970. Fue abierto y dirigido por la Iglesia católica hasta que el Gobierno federal se hizo cargo de él a finales de los años sesenta.

Cerró definitivamente una década después, y ahora alberga un museo y un centro comunitario con actos culturales y conmemorativos.

Los líderes de la comunidad afirmaron que la investigación continuará junto con la Oficina del Forense de la Columbia Británica, y que los funcionarios de la comunidad y del Gobierno se asegurarán de salvaguardar e identificar los restos.

Por su parte, la jefa de los forenses, Lisa Lapointe, emitió un comunicado en el que afirmaba que su oficina se encuentra en las primeras fases del proceso de recopilación de información.

«Reconocemos la trágica y desgarradora devastación que el sistema de escuelas residenciales canadienses causó a tantos, y nuestros pensamientos están con todos los que están de luto hoy», afirmó Lapointe.

En 2015, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá publicó un informe en el que se detallaba el dañino legado del sistema de internados del país.

Se separó de sus familias a miles de niños, en su mayoría indígenas, y se les obligó a asistir a los internados.

El informe detallaba décadas de abusos físicos, sexuales y emocionales contra los niños en instituciones gubernamentales y eclesiásticas.

«La noticia de que se encontraron restos en el antiguo internado de Kamloops me rompe el corazón: es un doloroso recordatorio de ese oscuro y vergonzoso capítulo de la historia de nuestro país. Pienso en todos los afectados por esta angustiosa noticia. Estamos aquí para ustedes», tuiteó el viernes el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

The news that remains were found at the former Kamloops residential school breaks my heart – it is a painful reminder of that dark and shameful chapter of our country’s history. I am thinking about everyone affected by this distressing news. We are here for you. https://t.co/ZUfDRyAfET

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 28, 2021