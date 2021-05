Las 5 cosas que debes saber este 31 de mayo: En Colombia hay menos diálogo y más militarización

Seguirán las manifestaciones en Colombia. Castillo y Fujimori participaron en debate presidencial. La Copa América ya no se jugará en Argentina. Egan Bernal es el dueño de la maglia rosa de 2021. Además, hoy es Memorial Day y el Día Mundial sin Tabaco. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

En Colombia hay menos diálogo y más militarización

El diálogo entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno de Colombia todavía no ha logrado un preacuerdo que permita entrar a negociar un pliego de peticiones. Mientras la creación de una mesa de negociación parece estancarse, continúa el incremento de pie de fuerza en varias regiones del país, que pretende hacerle frente a los bloqueos y al vandalismo.

Castillo y Fujimori, frente a frente

Los candidatos en segunda vuelta Pedro Castillo y Keiko Fujimori se vieron cara a cara en el primer y único debate oficial antes de las elecciones del 6 de junio en Perú. Son polos opuestos y, según las encuestas, la intención de voto deja un margen muy pequeño entre ambos candidatos. Conoce algunos detalles del debate.

Detectan posible nueva variante de covid-19, un híbrido de dos cepas

Identifican en Vietnam una posible nueva variante del coronavirus que, según el ministerio de Salud de ese país, se trata de un híbrido de las cepas identificadas inicialmente en el Reino Unido y la India. Esto es lo que sabemos.

La Copa América ya no será en Argentina

La Conmebol informó en la noche del domingo que suspendió la organización de la Copa América en Argentina. En el breve mensaje, publicado en Twitter, no se añadieron más detalles, salvo que se analizará la oferta de otros países interesados en albergar el torneo. Estaba previsto que la Copa América empezara el 11 de junio. Previamente, el 20 de mayo, Colombia también fue descartada para realizar la competición.

Elecciones intermedias de México, en cifras

El próximo 6 de junio, México celebrará las elecciones más grandes de su historia, tanto por el número de personas convocadas a las urnas como por los cargos en disputa. Conoce las cifras de esta jornada electoral y su importancia en el país.

A la hora del café

¡Se rompió el maleficio! Cruz Azul vuelve a ser campeón más de 23 años después

La máquina cementera se impuso con un marcador global de 2-1 al Santos Laguna y se coronó campeón en el estadio Azteca. Cruz Azul volvió a sonreír de la mano del técnico Juan Reynoso.

Calendario espacial junio 2021: el solsticio de verano, un eclipse solar y más

A lo largo del mes de junio se podrán observar varios eventos en el espacio, como el eclipse solar anual caracterizado por su impresionante “anillo de fuego”. Conoce las fechas y mira hacia arriba.

Día Mundial sin Tabaco 2021: 6 razones para dejar de fumar

Los beneficios de dejar de fumar son casi inmediatos, según la OMS. Además, estos incluyen un menor riesgo de presentar cuadro grave de covid-19. Aquí más razones para dejar de fumar.

Visa de turista para Estados Unidos: ¿Cuánto cuesta y cómo se tramita?

Los visitantes temporales que viajan a Estados Unidos son el grupo más grande de migrantes. Esta es una guía para solicitar este requisito indispensable para entrar al país.

El Memorial Day o Día de los Caídos, en fotos

Se trata de un comienzo no oficial del verano en EE.UU. En esta ocasión, el ambiente es distinto en el Memorial Day, gracias a la disminución en los casos de covid-19, producto de la vacunación.

La cita del día

“Esta enfermedad no me define, lo que me define es cómo yo llevo adelante la enfermedad”

Lo dijo el senador argentino Esteban Bullrich, quien padece de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en una entrevista exclusiva con Maria O’Donnell y Ernesto Tenenbaum en el programa Conecta2 de CNN en Español.

Esteban Bullrich tiene esclerosis lateral amiotrófica 0:51

La cifra del día

US $ 1.000 millones

Es la cifra con la que según el magnate ruso Dmitry Rybolovlev lo habrían sido estafado por 38 obras de arte a un precio exorbitante que le vendió el comerciante de arte Yves Bouvier, entre ellas el ‘Salvator Mundi’ de Leonardo da Vinci.

La selección del día

Y para terminar…

Egan Bernal amplía su leyenda en el ciclismo mundial

Un colombiano vuelve a lucir la maglia rosa: el ciclista Egan Bernal conquistó el Giro de Italia. Bernal ya había ganado el Tour de Francia en 2019, y ahora a su impresionante palmarés a su corta edad le falta la otra grande: la Vuelta a España.