(CNN) — La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dijo este martes que no revisará una opinión de un tribunal inferior que otorgó un veredicto de US$ 2.000 millones en un caso presentado por un grupo de mujeres que demandaron a Johnson & Johnson después de desarrollar cáncer de ovario que, según dicen, se debió a la exposición al asbesto en el polvo de talco que fabrica la compañía.

Decenas de miles de demandas se han entablado contra J&J y otras empresas que fabrican talco en polvo. J&J había vendido el polvo a base de talco, Johnson’s Baby Powder, durante más de 100 años y creó varios otros productos usando talco. El talco es uno de los minerales más suaves que puede reducir la fricción y tiene una gran capacidad para absorber aceites y olores.

Ni el juez Samuel Alito ni Brett Kavanaugh participaron en la revisión del caso por parte de la corte. Aunque no explicaron lo que pensaban, es probable que se deba a que Alito tenía acciones en la empresa y el padre de Kavanaugh trabajaba con una asociación comercial vinculada a Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson le había pedido a la Corte Suprema que revisara una decisión de junio de 2020 de una corte de apelaciones de Missouri. Ese fallo había reducido una decisión de un tribunal inferior en la que un jurado otorgó a 22 demandantes US$ 4.700 millones cuando las mujeres afirmaron que el uso regular del polvo a base de talco de J&J les causó cáncer de ovario. La compañía le había pedido a ese tribunal que desestimara la demanda por completo.

En cambio, la corte de apelaciones redujo el veredicto a US$ 2.100 millones ya que algunas de las mujeres que entablaron la demanda vivían fuera del estado. También eliminó a dos de los demandantes. De lo contrario, confirmó el resultado del juicio, ya que el tribunal encontró «una reprensibilidad significativa en la conducta (de J&J)» y dijo que J&J expuso a los consumidores al asbesto durante varias décadas «sin tener en cuenta la salud y la seguridad de los demás».

Durante el juicio, los abogados presentaron memorandos internos que mostraban que J&J había discutido la presencia de asbesto en sus productos de talco durante varias décadas. Los demandantes dijeron al tribunal de apelaciones que J&J «sabía del peligro del asbesto», intentó desacreditar a los científicos que publicaban estudios desfavorables sobre los productos J&J y decidió no cambiar el talco en su polvo por almidón de maíz porque era costoso.

«Una victoria para la justicia»

Mark Lanier, abogado de los demandantes en el caso, calificó el fallo del martes como una «victoria para la justicia».

«Esta fue una victoria no solo para las mujeres maravillosas y sus familias a quienes tuvimos el privilegio de representar, sino una victoria para la justicia», dijo Lanier a CNN. «Este resultado es exactamente lo que separa a Estados Unidos del resto del mundo. Esta decisión envía un mensaje claro a los ricos y poderosos: se le pedirá que rinda cuentas cuando cause un daño grave bajo nuestro sistema de justicia igualitaria bajo la ley».

En un comunicado el martes, Johnson & Johnson dijo que la acción del tribunal «deja sin resolver importantes cuestiones legales que los tribunales estatales y federales seguirán enfrentando en cuestiones relacionadas con los derechos del debido proceso y la jurisdicción personal».

La compañía agregó: «Los asuntos que estaban ante el tribunal están relacionados con el procedimiento legal y no con la seguridad. Décadas de evaluaciones científicas independientes confirman que el talco para bebé de Johnson es seguro, no contiene asbesto y no causa cáncer».

El talco para bebés de Johnson & Johnson

En mayo de 2020, J&J anunció que dejaría de enviar talco para bebés a base de talco a Estados Unidos y Canadá. La compañía había dicho en ese momento que había reevaluado sus productos a la luz del nuevo coronavirus en marzo y había dejado de enviar cientos de artículos, incluido el polvo a base de talco, por lo que podría dar prioridad a sus productos de alta demanda.

El polvo a base de almidón de maíz de la compañía permanece en el mercado.

Algunos estudios científicos han demostrado que las mujeres tienen un mayor riesgo de cáncer de ovario con el uso de talco en el área genital, pero otras no. La mayoría de los estudios sugieren que se necesita más investigación.

Un conjunto de demandas por separado vinculó los productos de talco al mesotelioma. Los científicos en esos ensayos testificaron que encontraron amianto en muestras del producto. La compañía argumentó que realizó pruebas exhaustivas para asegurarse de que sus productos no contenían asbesto. El talco a menudo se extrae cerca del asbesto y los estudios han demostrado que existe un riesgo de contaminación cruzada durante la extracción, pero desde la década de 1970 se requería que los productos de talco no tuvieran asbesto.