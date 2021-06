Estas son las vacunas que científicamente se pueden mezclar 14:34

(CNN Español) – En nuestro episodio número 300, el doctor Elmer Huerta responde varias preguntas de nuestra audiencia sobre la vacuna contra el covid-19, la posibilidad de mezclar dosis de distintas farmacéuticas y sobre lo que podemos o no hacer antes y después de vacunarnos.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Preguntas sobre la vacuna contra el covid-19

Decenas de oyentes hacen la misma pregunta: ¿se pueden mezclar vacunas de diferente tipo? Por ejemplo, algunos dicen que se vacunaron con Sinovac, Sinopharm o la vacuna rusa y tienen la oportunidad de vacunarse con Pfizer o Moderna.

A todos ellos les decimos que los únicos estudios que han investigado la combinación de vacunas han sido con las de AstraZeneca y Pfizer. Esas dos vacunas sí se pueden combinar.

Por otra parte, también se ha determinado que las vacunas de Moderna y Pfizer son intercambiables, es decir, se puede empezar con una y terminar con la otra.

Al no haberse estudiado la intercambiabilidad de las otras vacunas, quien lo haga, debe hacerlo bajo su propia responsabilidad.

Dr Huerta, tuve coronavirus en enero, y a los casi tres meses me vacuné con Astra Zeneca. Cuando es conveniente que me de la segunda dosis? Ya estaría con una inmunidad igual al que tienen las personas que se han dado las dos dosis? Grss — María Virginia Fraga (@MaraVirginiaFr1) May 31, 2021

Hola María, lo usual es que sea a las 4 semanas, aunque -como lo escuchamos en el episodio del 17 de mayo- en países como el Reino Unido, la segunda dosis puede extenderse hasta 12 semanas.

Al cuánto tiempo * de completo el esquema de vacunación, se debe volver o se puede volver a vacunar? — Saúl (@MSaulSC) June 3, 2021

Buena pregunta Saúl, lamentablemente aún no sabemos la respuesta a tu pregunta. Debemos esperar los resultados de seguimiento de los estudios de fase 3 y determinar por cuánto tiempo brindan protección las vacunas.

@drhuerta me vacune el 8 de febrero, a los 2 días me dio el corona, estuve 5 semanas aislado, cuando fui a ponerme la segunda vacuna dijeron que tenía que volver a ponerme la primera vacuna otra vez, esto es cierto — Luis (@Luis75363834) June 2, 2021

Hola Luis, ese no me parece un consejo adecuado. Ya tu habías recibido una dosis y solo deberías completar tu vacunación con la dosis faltante, no empezar de nuevo.

@drhuerta Dr Huerta buenas tarde una consulta. Participo en una vacuna experimental de Curevac de Alemania Recibí mi primera dosis el 25 de Febrero y la Segunda el 25 de Marzo (28 días) Ya llegó la vacuna a Perú y me toca vacunarme según cronograma del estado me toca ya vacunarme — cesar la torre (@cesariqtperu) June 2, 2021

Hola César, no creo que debas vacunarte sin consultarlo con los funcionarios del estudio en el que estás participando. Es posible que te permitan abrir el ciego y saber si te pusieron vacuna o placebo, y por tanto saber si vacunarte o no.

@drhuerta Hola Doctor pregunta hay alguna contradicción si me vacuno por tercera ocasión.

Cabe mencionar que me aplique la Pfizer ya en dos ocasiones la segunda fue a los 21 días justamente.

Gracias — SALVADOR ORTEGA (@RicardoOrtega70) June 2, 2021

Hola Salvador, el uso de una tercera dosis de las vacunas está en pleno estudio. Te sugiero escuchar el episodio del 24 de mayo para saber los detalles.

@drhuerta si ya tuvimos covid y nos pusimos la primera vacuna pfsiser, hay algun problema en ponernos la segunda dosis a los 21 dias

? — Sapphire Phoenix (@ThePhoenixStone) June 2, 2021

Esa es una buena pregunta Sapphire, te sugiero escuchar el episodio del 22 de marzo en el que sabrás acerca de un estudio que sugiere que una sola dosis de vacuna de Pfizer/BioNTech sería suficiente en una persona que ya ha tenido la enfermedad.

Considerando combinacion de vacunas (la 1ra Astrazeneca y la 2da PFizer) y al margen de la escasez, cual es el intervalo ideal entre ambas vacunas para tener mejor resultado? — Ciro Diaz G. (@cirodiazg) June 2, 2021

Muy buena pregunta Ciro. Por los estudios de fase 3, el intervalo entre las dosis de AstraZeneca debe ser de 4 semanas y entre las de Pfizer/BioNTech, de 3 semanas. Sin embargo, como puedes escuchar en el episodio del 17 de mayo, el Reino Unido aplica la segunda dosis de esas vacunas hasta 12 semanas después de la primera.

@drhuerta es cierto el alto riesgo de tener coágulos al vacunarse con la de astrazeneca? Todos mis conocidos me dicen que no me la ponga… y es la que me toca. Gracias. — Fer (@fer_123654) June 2, 2021

Hola Fer, la posibilidad de desarrollar un coágulo es muy rara, estimándose que es de cinco casos por cada millón de personas que reciben la vacuna.

@drhuerta por qué se está muriendo gente de COVID 19, después de recibir sus dos dosis de vacuna? Sabemos q las vacunas tienen índice de eficacia, pero no deja de ser preocupante enterarse uno de casos cercanos donde a pesar de estar vacunados fallecen. — Josue Sarmiento L (@josuesarmientol) June 1, 2021

Excelente pregunta Josué, como escuchamos en el episodio del 27 de mayo, ninguna vacuna es 100% efectiva. En una evaluación de los CDC de Estados Unidos, en 101 millones de personas vacunadas, se produjeron 10.262 casos de covid-19, de los cuales 2.725 fueron asintomáticos, 995 fueron hospitalizados y 160 fallecieron. La edad mediana de los pacientes que fallecieron fue de 82 años.

Preguntas sobre el contagio de covid-19

@drhuerta X favor ayúdeme con esta pregunta. Yo estube cuidando por 8 días a una persona covid, mi inquietud es si esq me pude contagiar al 1er. día así como al 8; en el caso de haberme contagiado al 8 día, es recomendable hacerme la prueba inmediatament o debo esperar unos días — saariasflores (@sacariasflores) June 3, 2021

Hola Zacarías, lo más práctico es que te aísles por 10 días y esperes a tener algún síntoma, que generalmente ocurre alrededor del sexto día del primer contacto, y hacerte la prueba en ese momento. Si no presentas síntomas durante esos días, ya no hay peligro.

@drhuerta Bs Ds, mi@esposo salió positivo de covid-prueba molecular PCR (síntomas leves)- a 1 semana de haberle inoculado la 2da dosis de pfizer. En el día 9 de síntomas se hizo la Serologica Elisa con igM negativo/igG positivo. Que explicación puede haber al respecto. Gracias — Ana C Rojas (@AnaCRojasP) June 3, 2021

Hola Ana, eso es normal. Aproximadamente en el día 7 de la infección, el sistema de defensa empieza a producir anticuerpos o inmunoglobulinas G, las cuales ya se pueden encontrar en la sangre.

@drhuerta Una persona de 41 años a quien le dio covid19 leve en septiembre de 2020 a día de hoy sin estar vacunado en caso de infectarse de nuevo con una variante, cuál podría ser el pronóstico ¿Qué tan probable es que desarrolle una enfermedad grave? — Luis David Tobón López (@Luisdavidtobon) June 2, 2021

Muy buena pregunta Luis. Hasta el momento no se sabe el tipo exacto de enfermedad que causan las variantes. Esa es un área de investigación muy activa, recuerda que las variantes de significado clínico recién han empezado a conocerse desde diciembre de 2020.

@drhuerta saludos desde Rep Dominicana. Podría explicar cómo se debe hacer para que una persona salga del aislamiento covid-19 sin poner en riesgo al resto de la familia. — Eduardo J. Ramirez D (@eduardorbike) June 2, 2021

Muy buena pregunta Eduardo. Se supone que una persona que ya terminó su periodo de aislamiento está apta para reunirse con familiares que viven en la misma casa porque ya no es capaz de contagiar la enfermedad. No es necesario tomar medidas adicionales.

Preguntas sobre la vacuna de covid-19, otras patologías y qué se puede o no hacer tras inocularse

Buenas tardes Dr. Huerta.

Aquí en Bolivia, consumimos Ivermectina, generalmente cada 15 días. ¿ Es cierto que si nos vacunamos podemos anular los beneficios de la vacuna x haber tomado Ivermectina ?. Si es cierto, ¿Cuánto debemos esperar para vacunarnos, desde la última toma ? — Mariela Oropeza (@MarielaOropez10) May 31, 2021

Hola Mariela, hasta el momento, solo se ha demostrado que las personas que toman un medicamento llamado metotrexato, pueden tener una menor actividad de la vacuna. De todos modos, de acuerdo con la Agencia de Medicamentos de Europa y la Organización Mundial de la Salud, la ivermectina no es capaz de prevenir covid-19 y, ante la duda de que ese medicamento pueda afectar la vacuna, es mejor que no lo consumas.

@drhuerta Doc. Se puede tener sexo después de la vacuna covishield? — Hippie Chacarero (@Asperex) June 3, 2021

Hola Hippie, claro que sí. La vacuna no causa ningún problema con la capacidad de tener relaciones sexuales. Pero una cosa diferente es que te confíes y pensando que ya estás protegido con una sola dosis, tengas relaciones sexuales con una pareja infectada y te contagies. Eso debido a que la vacuna no brinda protección completa hasta completar las dos dosis.

Doctor @drhuerta si me tengo que colocar la tercera y última dosis de la vacuna del VPH Papiloma, al mismo tiempo que mi primera dosis de la vacuna de COVID19, corro algún riesgo? Hay alguna contraindicación entre vacunas? Hay alguna que sea preferente que me apliqué? — cafadarwer (@cafasdarwer) June 2, 2021

Hola Cafadarwer, en primer lugar te felicito por protegerte contra el cáncer del cuello del útero vacunándote contra el virus papiloma humano. Te recomendamos esperar dos semanas después de haberte puesto la vacuna VPH, para ponerte la vacuna contra el covid-19.

Dicen que si me vacune contra la Influenza , no me puedo vacunar contra el Covid-19 hasta 12 meses después, saben si es cierto? @drhuerta — LauVale (@LauraVal544) June 2, 2021

Hola Laura, eso no es cierto, una persona puede estar vacunada contra la influenza y recibir la de covid-19 o viceversa.

@drhuerta que opina sobre vacuna a los menores de 16 años con pfizer y el riesgo de miocarditis después de la 2 dosis? Es seguro vacunarlos o No ? — Lina J Pinzon (@linajco) June 2, 2021

Debido a que la vacuna en adolescentes menores de 16 años se está usando recién hace muy poco, ese dato aún es desconocido. Si deseas saber acerca de la posible relación entre miocarditis y las vacunas de ARN mensajero, te sugiero escuchar el episodio del 25 de mayo.

@drhuerta

Dr buenas tardes ti padezco de mala circulación y me acaban de diagnosticar leshmania me afectará la vacuna de astrazeneca — Diana (@Diana72294349) June 2, 2021

Hola Diana, ni una ni otra son condiciones que impidan que te vacunes contra el covid-19.

@drhuerta una consulta Dr. Mi mamá tiene lupus y aparte de ello es alérgica a la penicilina ella hace muchos años sufrió de una crisis justamente porque le inyectaron penicilina, aparte ella toma wafarina, puede ella vacunarse contra la covid-19, gracias — Juanjose Perdomo (@quenijota) June 1, 2021

Hola Juan José, el único antecedente de preocupación es el hecho de que tu mamá presentó alergia después de una inyección. Debes hablar con su médico personal y determinar si las vacunas de Pfizer y Moderna no estarían recomendadas.

@drhuerta un abrazo, soy diabético y ya recibí la primera dosis de AstraZeneca. Una vez que reciba la segunda dosis mi condición de diabético sigue colocándome como vulnerable? — Al Morones (@morones_al) June 1, 2021

Hola Al, ese punto no está aún estudiado. Mi sugerencia es que te sigas cuidando hasta que recibas la segunda dosis de la vacuna e incluso después de eso, debes ser cuidadoso.

